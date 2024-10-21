На Павлоградском направлении погибла военнослужащая Наталия Бойко

Доброволец ВСУ Наталия Бойко погибла на Павлоградском направлении.

Об этом в Facebook сообщила ее сестра Ольга, передает Цензор.НЕТ.

"Вот она - самая родная, та, с кем можно было обо всем на свете поделиться. Которая мечтала о счастливом будущем для сына в стране без войны и именно она - это часть моего сердца, моя родная сестра Наталия Олеговна. Эмоции берут верх и писать сложно, но домой Наталия возвращается на щите", - отметила она.

По словам Ольги, Наталия добровольно вступила в ряды ВСУ 28 июля 2023 года. Все время несла службу на Покровском направлении.

"Ее жизненная дорога закончилась на Павлоградском направлении, откуда в воскресенье Наталия вернется на щите", - добавила сестра.

Простятся с Наталией Бойко завтра, 22 октября, в 11 часов в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла (Львов, ул. Театральная, 11).

У защитницы остался сын.

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