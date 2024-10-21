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Новости Война
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На Павлоградском направлении погибла военнослужащая Наталия Бойко

Доброволец ВСУ Наталия Бойко погибла на Павлоградском направлении.

Об этом в Facebook сообщила ее сестра Ольга, передает Цензор.НЕТ.

"Вот она - самая родная, та, с кем можно было обо всем на свете поделиться. Которая мечтала о счастливом будущем для сына в стране без войны и именно она - это часть моего сердца, моя родная сестра Наталия Олеговна. Эмоции берут верх и писать сложно, но домой Наталия возвращается на щите", - отметила она.

Загинула доброволиця Наталія Бойко

По словам Ольги, Наталия добровольно вступила в ряды ВСУ 28 июля 2023 года. Все время несла службу на Покровском направлении.

"Ее жизненная дорога закончилась на Павлоградском направлении, откуда в воскресенье Наталия вернется на щите", - добавила сестра.

Простятся с Наталией Бойко завтра, 22 октября, в 11 часов в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла (Львов, ул. Театральная, 11).

Загинула доброволиця Наталія Бойко

У защитницы остался сын.

Смотрите: Во время выполнения боевого задания на Покровском направлении погиб оператор БПЛА 68-й бригады Виктор Стельмах (Саба). ФОТО

Автор: 

Львов (4599) потери (4430)


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Топ комментарии
+38
вічна пам'ять!
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21.10.2024 16:38 Ответить
+28
Вічна память Захисниці України!
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21.10.2024 16:49 Ответить
+10
А ви типу не знали? Гарний асфальт там клоуни проложили ще на початку року.
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21.10.2024 16:44 Ответить
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вічна пам'ять!
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21.10.2024 16:38 Ответить
Який Павлоградський напрямок ? Росіяни прямують на Павлоград?
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21.10.2024 16:41 Ответить
А ви типу не знали? Гарний асфальт там клоуни проложили ще на початку року.
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21.10.2024 16:44 Ответить
Треба вже звикати. Незабаром буде дніпровський. А там і київський.
З таким говнокомом буде і львівський
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21.10.2024 17:09 Ответить
Верховний генералісімус дивиться свій рейтинг, а нарід його шаленно підтримує, трішки менше за 73%, - 69%, то він буде їм какати на голови і вони будуть на 7-му небі від щастя. Він це бачить і бикує, а якби його рейтинг впав до 20% чи навіть менш, то з'явився би і уряд спасіння багатостраждальної України і фінансування замість марафонів і ОПи військових.
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21.10.2024 18:46 Ответить
З таким верховним говнокомом буде і львівський
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21.10.2024 18:49 Ответить
Завали хавальник, чортяка.
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21.10.2024 17:19 Ответить
, zelionaia plesen , ti gde tak mnoga umnih mislei nabralsa ? 🤔
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21.10.2024 17:32 Ответить
Вічна память Захисниці України!
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21.10.2024 16:49 Ответить
Співчуття рідним та близьким.
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21.10.2024 17:47 Ответить
С.У.М.
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21.10.2024 18:08 Ответить
Герою Слава !!!🙏🇺🇦
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21.10.2024 18:15 Ответить
Павлоградському напрямку? це такий план перемоги у боневтіка?
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21.10.2024 18:52 Ответить
Вічна пам*ять загиблим героям.
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21.10.2024 19:16 Ответить
Павлоградькій напрямок? Вже?
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21.10.2024 20:14 Ответить
Скільки горя принесла ця війна в Україну! Які молоді, квітучі люди покидають нашу землю! Залишився син без мами. Яка гіркота. Щира вдячність Наталії за захист України. Вічна Пам'ять і Царство Небесне. Глибокі співчуття рідним💔
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21.10.2024 21:00 Ответить
R.I.P. Воїну !
Герою Слава !

співчуття рідним....

.
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21.10.2024 21:40 Ответить
 
 