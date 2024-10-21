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Новини Війна
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На Павлоградському напрямку загинула військова Наталія Бойко

Доброволиця ЗСУ Наталія Бойко загинула на Павлоградському напрямку. 

Про це у Facebook повідомила її сестра Ольга, передає Цензор.НЕТ.

"Ось вона найрідніша, та, з ким можна було про все на світі поділитися. Яка мріяла про щасливе майбутнє для сина в країні без війни та саме вона – це частина мого серця, моя рідна сестра Наталія Олегівна. Емоції беруть верх і писати складно, але додому Наталя повертається на щиті", - зазначила вона.

Загинула доброволиця Наталія Бойко

За словами Ольги, Наталія добровільно долучилася до лав ЗСУ 28 липня 2023 року. Весь час несла службу на Покровському напрямку.

"Життєва дорога закінчилася на Павлоградському напрямку звідки у неділю Наталя повернеться на щиті", - додала сестра.

Попрощаються із Наталією Бойко завтра, 22 жовтня, об 11 годині у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла (Львів, вул. Театральна, 11).

Загинула доброволиця Наталія Бойко

У захисниці залишився син.

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Автор: 

Львів (3091) втрати (4447)


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Топ коментарі
+38
вічна пам'ять!
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21.10.2024 16:38 Відповісти
+28
Вічна память Захисниці України!
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21.10.2024 16:49 Відповісти
+10
А ви типу не знали? Гарний асфальт там клоуни проложили ще на початку року.
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21.10.2024 16:44 Відповісти
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вічна пам'ять!
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21.10.2024 16:38 Відповісти
Який Павлоградський напрямок ? Росіяни прямують на Павлоград?
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21.10.2024 16:41 Відповісти
А ви типу не знали? Гарний асфальт там клоуни проложили ще на початку року.
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21.10.2024 16:44 Відповісти
Треба вже звикати. Незабаром буде дніпровський. А там і київський.
З таким говнокомом буде і львівський
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21.10.2024 17:09 Відповісти
Верховний генералісімус дивиться свій рейтинг, а нарід його шаленно підтримує, трішки менше за 73%, - 69%, то він буде їм какати на голови і вони будуть на 7-му небі від щастя. Він це бачить і бикує, а якби його рейтинг впав до 20% чи навіть менш, то з'явився би і уряд спасіння багатостраждальної України і фінансування замість марафонів і ОПи військових.
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21.10.2024 18:46 Відповісти
З таким верховним говнокомом буде і львівський
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21.10.2024 18:49 Відповісти
Завали хавальник, чортяка.
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21.10.2024 17:19 Відповісти
, zelionaia plesen , ti gde tak mnoga umnih mislei nabralsa ? 🤔
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21.10.2024 17:32 Відповісти
Вічна память Захисниці України!
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21.10.2024 16:49 Відповісти
Співчуття рідним та близьким.
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21.10.2024 17:47 Відповісти
С.У.М.
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21.10.2024 18:08 Відповісти
Герою Слава !!!🙏🇺🇦
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21.10.2024 18:15 Відповісти
Павлоградському напрямку? це такий план перемоги у боневтіка?
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21.10.2024 18:52 Відповісти
Вічна пам*ять загиблим героям.
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21.10.2024 19:16 Відповісти
Павлоградькій напрямок? Вже?
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21.10.2024 20:14 Відповісти
Скільки горя принесла ця війна в Україну! Які молоді, квітучі люди покидають нашу землю! Залишився син без мами. Яка гіркота. Щира вдячність Наталії за захист України. Вічна Пам'ять і Царство Небесне. Глибокі співчуття рідним💔
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21.10.2024 21:00 Відповісти
R.I.P. Воїну !
Герою Слава !

співчуття рідним....

.
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21.10.2024 21:40 Відповісти
 
 