На Павлоградському напрямку загинула військова Наталія Бойко
Доброволиця ЗСУ Наталія Бойко загинула на Павлоградському напрямку.
Про це у Facebook повідомила її сестра Ольга, передає Цензор.НЕТ.
"Ось вона найрідніша, та, з ким можна було про все на світі поділитися. Яка мріяла про щасливе майбутнє для сина в країні без війни та саме вона – це частина мого серця, моя рідна сестра Наталія Олегівна. Емоції беруть верх і писати складно, але додому Наталя повертається на щиті", - зазначила вона.
За словами Ольги, Наталія добровільно долучилася до лав ЗСУ 28 липня 2023 року. Весь час несла службу на Покровському напрямку.
"Життєва дорога закінчилася на Павлоградському напрямку звідки у неділю Наталя повернеться на щиті", - додала сестра.
Попрощаються із Наталією Бойко завтра, 22 жовтня, об 11 годині у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла (Львів, вул. Театральна, 11).
У захисниці залишився син.
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З таким говнокомом буде і львівський
Герою Слава !
співчуття рідним....
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