Взрывы прогремели в Сумах: РФ выпустила КАБы

В Сумах прогремели взрывы во время воздушной тревоги.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказали корреспонденты "Суспільного".

В Воздушных силах сообщили о пуске КАБов тактической авиацией в направлении Сумщины.

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