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Новости Война
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Взрывы прогремели в Сумах: РФ выпустила КАБы

У Сумах пролунали вибухи

В Сумах прогремели взрывы во время воздушной тревоги.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказали корреспонденты "Суспільного".

В Воздушных силах сообщили о пуске КАБов тактической авиацией в направлении Сумщины.

Также читайте: Оккупанты ночью ударили по критической инфраструктуре Сумской области, несколько населенных пунктов были обесточены

Автор: 

взрыв (6813) Сумская область (3325) Сумы (1180)


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Боже спаси та збережи!🙏🙏🙏
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21.10.2024 17:52 Ответить
А де ж наші F-16?
В музеї???
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21.10.2024 18:09 Ответить
 
 