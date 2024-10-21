Взрывы прогремели в Сумах: РФ выпустила КАБы
В Сумах прогремели взрывы во время воздушной тревоги.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказали корреспонденты "Суспільного".
В Воздушных силах сообщили о пуске КАБов тактической авиацией в направлении Сумщины.
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