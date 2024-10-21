Вибухи пролунали у Сумах: РФ випустила КАБи

У Сумах пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Як передає Цензор.НЕТ, про це розповіли кореспонденти Суспільного.

У Повітряних силах повідомили про пуск КАБів тактичною авіацією в напрямку Сумщини.

Також читайте: Росіяни вдарили "шахедами" по житловому сектору та критичній інфраструктурі Сум (оновлено)