Вибухи пролунали у Сумах: РФ випустила КАБи
У Сумах пролунали вибухи під час повітряної тривоги.
Як передає Цензор.НЕТ, про це розповіли кореспонденти Суспільного.
У Повітряних силах повідомили про пуск КАБів тактичною авіацією в напрямку Сумщини.
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