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Вибухи пролунали у Сумах: РФ випустила КАБи

У Сумах пролунали вибухи

У Сумах пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Як передає Цензор.НЕТ, про це розповіли кореспонденти Суспільного.

У Повітряних силах повідомили про пуск КАБів тактичною авіацією в напрямку Сумщини.

Також читайте: Росіяни вдарили "шахедами" по житловому сектору та критичній інфраструктурі Сум (оновлено)

Автор: 

вибух (4525) Сумська область (3878) Суми (920)


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Боже спаси та збережи!🙏🙏🙏
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21.10.2024 17:52 Відповісти
А де ж наші F-16?
В музеї???
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21.10.2024 18:09 Відповісти
 
 