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Украину атакуют российские "шахеды", - Воздушные силы (обновлено)

Шахеди

Вечером 21 октября оккупанты атакуют Украину "шахедами".

Об этом сообщают Воздушные силы, передает Цензор.НЕТ.

Угроза применения вражеских ударных беспилотников существует для Сумской и Харьковской областей.

Обновление относительно движения БПЛА

По состоянию на 20.30 угроза существует также для Днепропетровщины.

По состоянию на 21.16 БПЛА фиксируются на границе Сумской и Полтавской областей, курс западный.

Обновление по состоянию на 22:06

  • БПЛА в Сумской области, курс южный.
  • БПЛА в западной части Полтавщины, курс юго-западный.
  • БПЛА в восточной части Черкасской области, курс юго-западный.

Также читайте: Украина разрабатывает дрон Sting, который сможет перехватывать "шахеды", - The Telegraph

Обновление по состоянию на 22:33

  • БПЛА восточнее Харькова, курс северо-западный.
  • БПЛА на границе Киевщины и Черкасской области, курс западный.
  • БПЛА в северо-восточной части Кировоградщины, курс юго-западный.
  • БПЛА в Сумской области, курс западный/юго-западный.

Обновление по состоянию на 23:03

  • БПЛА из Сумщины в направлении Черниговщины и Полтавщины.
  • БПЛА восточнее Чернигова, курс юго-западный.
  • БПЛА на западе Черкасской области, курс южный.

Автор: 

Воздушные силы (2419) воздушная тревога (808) Шахед (1163)


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Топ комментарии
+6
Коли там саміт БРІКС у Казані починається??? Може коли там зберуться члени, запустить наші паляниці??? А шо хіба плешивий гітлер не пускає шахеди на України невзираючи на присутність у нас високих іноземних делегацій??? Вважаю що це буде справедливо. Інша справа чи долетять туди наші дрони? Хоча в ********* долетіли…. Помисліть над цім хлопці з Повітряних сил ЗСУ!
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21.10.2024 20:55 Ответить
+3
3.14дари !
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21.10.2024 21:30 Ответить
+2
Сатана не срана, сатана українська.
Сраний кацапський Сармат.
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21.10.2024 22:39 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Коли там саміт БРІКС у Казані починається??? Може коли там зберуться члени, запустить наші паляниці??? А шо хіба плешивий гітлер не пускає шахеди на України невзираючи на присутність у нас високих іноземних делегацій??? Вважаю що це буде справедливо. Інша справа чи долетять туди наші дрони? Хоча в ********* долетіли…. Помисліть над цім хлопці з Повітряних сил ЗСУ!
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21.10.2024 20:55 Ответить
Долетять в кращому випадку до Поволжя , в тому випадку якщо їх не зіб"ють по дорозі.
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21.10.2024 21:48 Ответить
до Казані від Харкова 1050 км. Дирчики долетять. Літали ж навесні пару разів на "ТАНЕКО", а це від Харкова 1200 км як раз за Казанью.
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22.10.2024 00:38 Ответить
Знаєш який двигун у шахеда? 550 куб см (з 150-160 літрами бензину). Це вже не дирчик, а майже важкий мотоцикл Дніпро чи Урал з люлькою
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22.10.2024 19:29 Ответить
ну і ***** мені ця секретна інформація?
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23.10.2024 08:41 Ответить
Для загального розвитку і переосмислювання назви «дирчик». Якщо не сподобалось - не читай.
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23.10.2024 20:37 Ответить
давайте ще про мотоцикли. Тут про них всім цікаво.
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23.10.2024 21:27 Ответить
3.14дари !
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21.10.2024 21:30 Ответить
У відповідь на ядерні погрози кремлівських потвор, США оприлюднили випробовування своєї ядерної зброї. Приборкувач диявола це вам не ср@на сатана яка вибухає прямо в шахті https://t.me/pecherymordora356
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21.10.2024 21:35 Ответить
Сатана не срана, сатана українська.
Сраний кацапський Сармат.
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21.10.2024 22:39 Ответить
А де ж "зона безпеки" в "суджанській області"
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21.10.2024 21:46 Ответить
Уже як єрнічать, то вже і "а де ж" в лапки беріть.
Звісно, ж ви не в курсі, що щоб шахеди не долітали до України треба зону безпеки робити до Урала.
Бо якби таке ви знали, то не написали свою саркастичну маячню.
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21.10.2024 23:02 Ответить
не зважайте. То він з відчаю, бо йому ще п'ять років переховуватись до шестидесяти, то він інколи забрідає сюди покидатись своїм лайном.
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22.10.2024 00:55 Ответить
23:09 тревога в Одессе, а незадолго был отбой.
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21.10.2024 23:21 Ответить
Кожну ніч кошмарять ці нелюди, коли вже пАтужна хвормула запрацює?
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22.10.2024 01:07 Ответить
сукі союзникі!
зі своїм сраним асфальтом і - все гади закопали і бубі не дали шанса...
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22.10.2024 01:59 Ответить
Яка формула? Та що: бюджет України * 40% = рахунок в офшорах? Ця формула працює безперебійно.
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22.10.2024 02:04 Ответить
Це вже відбувається цілодобово...
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22.10.2024 06:03 Ответить
не ту свиню зарізали в 45му - треба було обидвох...
ми завжди шось не то ріжемо....
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22.10.2024 02:30 Ответить
 
 