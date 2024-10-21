Украину атакуют российские "шахеды", - Воздушные силы (обновлено)
Вечером 21 октября оккупанты атакуют Украину "шахедами".
Об этом сообщают Воздушные силы, передает Цензор.НЕТ.
Угроза применения вражеских ударных беспилотников существует для Сумской и Харьковской областей.
Обновление относительно движения БПЛА
По состоянию на 21.16 БПЛА фиксируются на границе Сумской и Полтавской областей, курс западный.
Обновление по состоянию на 22:06
- БПЛА в Сумской области, курс южный.
- БПЛА в западной части Полтавщины, курс юго-западный.
- БПЛА в восточной части Черкасской области, курс юго-западный.
Обновление по состоянию на 22:33
- БПЛА восточнее Харькова, курс северо-западный.
- БПЛА на границе Киевщины и Черкасской области, курс западный.
- БПЛА в северо-восточной части Кировоградщины, курс юго-западный.
- БПЛА в Сумской области, курс западный/юго-западный.
Обновление по состоянию на 23:03
- БПЛА из Сумщины в направлении Черниговщины и Полтавщины.
- БПЛА восточнее Чернигова, курс юго-западный.
- БПЛА на западе Черкасской области, курс южный.
Топ комментарии
+6 Oleksandr Sergiienko #593950
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+3 Hulio
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+2 Lesia Melesia
показать весь комментарий21.10.2024 22:39 Ответить Ссылка
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Сраний кацапський Сармат.
Звісно, ж ви не в курсі, що щоб шахеди не долітали до України треба зону безпеки робити до Урала.
Бо якби таке ви знали, то не написали свою саркастичну маячню.
зі своїм сраним асфальтом і - все гади закопали і бубі не дали шанса...
ми завжди шось не то ріжемо....