Украину атакуют российские "шахеды", - Воздушные силы (обновлено)

Вечером 21 октября оккупанты атакуют Украину "шахедами".

Об этом сообщают Воздушные силы, передает Цензор.НЕТ.

Угроза применения вражеских ударных беспилотников существует для Сумской и Харьковской областей.

Обновление относительно движения БПЛА

По состоянию на 20.30 угроза существует также для Днепропетровщины.

По состоянию на 21.16 БПЛА фиксируются на границе Сумской и Полтавской областей, курс западный.

Обновление по состоянию на 22:06

БПЛА в Сумской области, курс южный.

БПЛА в западной части Полтавщины, курс юго-западный.

БПЛА в восточной части Черкасской области, курс юго-западный.

Также читайте: Украина разрабатывает дрон Sting, который сможет перехватывать "шахеды", - The Telegraph

Обновление по состоянию на 22:33

БПЛА восточнее Харькова, курс северо-западный.

БПЛА на границе Киевщины и Черкасской области, курс западный.

БПЛА в северо-восточной части Кировоградщины, курс юго-западный.

БПЛА в Сумской области, курс западный/юго-западный.

Обновление по состоянию на 23:03