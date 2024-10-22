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Новини
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Україну атакують російські "Шахеди", - Повітряні сили (оновлено)

Шахеди

Ввечері 21 жовтня окупанти атакують Україну "Шахедами".

Про це повідомляють Повітряні сили, передає Цензор.НЕТ.

Загроза застосування ворожих ударних безпілотників існує для Сумської та Харківської областей.

Оновлення щодо руху БпЛА

Станом на 20:30 загроза існує також для Дніпропетровщини.

Станом на 21:16 БпЛА фіксуються на межі Сумської та Полтавської областей, курс західний.

Оновлення станом на 22:06

  • БпЛА на Сумщині, курс південний.
  • БпЛА в західній частині Полтавщини, курс південно-західний.
  • БпЛА в східній частині Черкащини, курс південно-західний.

Оновлення станом на 22:33

  • БпЛА східніше Харкова, курс північно-західний.
  • БпЛА на межі Київщини та Черкащини, курс західний.
  • БпЛА в північно-східній частині Кіровоградщини, курс південно-західний.
  • БпЛА на Сумщині, курс західний/південно-західний.

Оновлення станом на 23:03

  • БпЛА з Сумщини в напрямку Чернігівщини та Полтавщини.
  • БпЛА східніше Чернігова, курс південно-західний.
  • БпЛА на заході Черкащини, курс південний.

Станом на 00:44 22 жовтня ударні БпЛА в західній та південній частинах Сумщини, постійно змінюють курс.

Станом на 01:07 БпЛА рухаються з Херсонщини, курсом на Миколаївщину.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна розробляє дрон Sting, який зможе перехоплювати "Шахеди", - The Telegraph

Автор: 

Повітряні сили (2763) повітряна тривога (937) Шахед (1166)


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Топ коментарі
+6
Коли там саміт БРІКС у Казані починається??? Може коли там зберуться члени, запустить наші паляниці??? А шо хіба плешивий гітлер не пускає шахеди на України невзираючи на присутність у нас високих іноземних делегацій??? Вважаю що це буде справедливо. Інша справа чи долетять туди наші дрони? Хоча в ********* долетіли…. Помисліть над цім хлопці з Повітряних сил ЗСУ!
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21.10.2024 20:55 Відповісти
+3
3.14дари !
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21.10.2024 21:30 Відповісти
+2
Сатана не срана, сатана українська.
Сраний кацапський Сармат.
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21.10.2024 22:39 Відповісти
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Коли там саміт БРІКС у Казані починається??? Може коли там зберуться члени, запустить наші паляниці??? А шо хіба плешивий гітлер не пускає шахеди на України невзираючи на присутність у нас високих іноземних делегацій??? Вважаю що це буде справедливо. Інша справа чи долетять туди наші дрони? Хоча в ********* долетіли…. Помисліть над цім хлопці з Повітряних сил ЗСУ!
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21.10.2024 20:55 Відповісти
Долетять в кращому випадку до Поволжя , в тому випадку якщо їх не зіб"ють по дорозі.
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21.10.2024 21:48 Відповісти
до Казані від Харкова 1050 км. Дирчики долетять. Літали ж навесні пару разів на "ТАНЕКО", а це від Харкова 1200 км як раз за Казанью.
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22.10.2024 00:38 Відповісти
Знаєш який двигун у шахеда? 550 куб см (з 150-160 літрами бензину). Це вже не дирчик, а майже важкий мотоцикл Дніпро чи Урал з люлькою
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22.10.2024 19:29 Відповісти
ну і ***** мені ця секретна інформація?
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23.10.2024 08:41 Відповісти
Для загального розвитку і переосмислювання назви «дирчик». Якщо не сподобалось - не читай.
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23.10.2024 20:37 Відповісти
давайте ще про мотоцикли. Тут про них всім цікаво.
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23.10.2024 21:27 Відповісти
3.14дари !
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21.10.2024 21:30 Відповісти
У відповідь на ядерні погрози кремлівських потвор, США оприлюднили випробовування своєї ядерної зброї. Приборкувач диявола це вам не ср@на сатана яка вибухає прямо в шахті https://t.me/pecherymordora356
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21.10.2024 21:35 Відповісти
Сатана не срана, сатана українська.
Сраний кацапський Сармат.
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21.10.2024 22:39 Відповісти
А де ж "зона безпеки" в "суджанській області"
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21.10.2024 21:46 Відповісти
Уже як єрнічать, то вже і "а де ж" в лапки беріть.
Звісно, ж ви не в курсі, що щоб шахеди не долітали до України треба зону безпеки робити до Урала.
Бо якби таке ви знали, то не написали свою саркастичну маячню.
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21.10.2024 23:02 Відповісти
не зважайте. То він з відчаю, бо йому ще п'ять років переховуватись до шестидесяти, то він інколи забрідає сюди покидатись своїм лайном.
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22.10.2024 00:55 Відповісти
23:09 тревога в Одессе, а незадолго был отбой.
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21.10.2024 23:21 Відповісти
Кожну ніч кошмарять ці нелюди, коли вже пАтужна хвормула запрацює?
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22.10.2024 01:07 Відповісти
сукі союзникі!
зі своїм сраним асфальтом і - все гади закопали і бубі не дали шанса...
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22.10.2024 01:59 Відповісти
Яка формула? Та що: бюджет України * 40% = рахунок в офшорах? Ця формула працює безперебійно.
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22.10.2024 02:04 Відповісти
Це вже відбувається цілодобово...
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22.10.2024 06:03 Відповісти
не ту свиню зарізали в 45му - треба було обидвох...
ми завжди шось не то ріжемо....
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22.10.2024 02:30 Відповісти
 
 