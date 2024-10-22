Україну атакують російські "Шахеди", - Повітряні сили (оновлено)

Ввечері 21 жовтня окупанти атакують Україну "Шахедами".

Про це повідомляють Повітряні сили, передає Цензор.НЕТ.

Загроза застосування ворожих ударних безпілотників існує для Сумської та Харківської областей.

Оновлення щодо руху БпЛА

Станом на 20:30 загроза існує також для Дніпропетровщини.

Станом на 21:16 БпЛА фіксуються на межі Сумської та Полтавської областей, курс західний.

Оновлення станом на 22:06

БпЛА на Сумщині, курс південний.

БпЛА в західній частині Полтавщини, курс південно-західний.

БпЛА в східній частині Черкащини, курс південно-західний.

Оновлення станом на 22:33

БпЛА східніше Харкова, курс північно-західний.

БпЛА на межі Київщини та Черкащини, курс західний.

БпЛА в північно-східній частині Кіровоградщини, курс південно-західний.

БпЛА на Сумщині, курс західний/південно-західний.

Оновлення станом на 23:03

БпЛА з Сумщини в напрямку Чернігівщини та Полтавщини.

БпЛА східніше Чернігова, курс південно-західний.

БпЛА на заході Черкащини, курс південний.

Станом на 00:44 22 жовтня ударні БпЛА в західній та південній частинах Сумщини, постійно змінюють курс.

Станом на 01:07 БпЛА рухаються з Херсонщини, курсом на Миколаївщину.

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