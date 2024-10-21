Цены на пшеницу выросли на 6% из-за российских атак на украинские порты, - Совбез ООН

Мировые цены на пшеницу выросли на 6% после того, как Россия возобновила атаки на морские порты Украины.

Об этом на заседании Совета Безопасности ООН заявил помощник Генсека по делам Европы, Центральной Азии и Северной и Южной Америки Мирослав Енча, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"В последние недели мы стали свидетелями возобновления нападений России на украинские черноморские порты", - сказал Енча.

И напомнил, что с 1 сентября в результате обстрелов повреждены шесть гражданских судов, а также зерновая инфраструктура в портах.

Из-за этого цены на пшеницу с 1 сентября по 14 октября выросли более чем на 6%. Также подорожала стоимость страхования для украинских экспортеров, "что негативно сказалось на украинском сельскохозяйственном секторе", добавил Енча.

Енча подчеркнул, что безопасность и устойчивость экспорта сельхозпродукции через Черное море остаются критически важными для глобальной продовольственной безопасности.

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Что предшествовало

Как сообщалось, 9 октября Россия нанесла удар баллистическими ракетами по портовой инфраструктуре Одесской области, во время атаки повреждения получило гражданское судно под флагом Панамы - контейнеровоз "Shui Spirit".

7 октября Россия нанесла удар баллистической ракетой по гражданскому судну "OPTIMA" под флагом Палау, погиб один человек, еще пятеро иностранных граждан, членов экипажа, пострадали. Судно зашло в порт для загрузки, но уже через несколько часов стало мишенью российских ракет, сообщал министр Алексей Кулеба.

В ночь на 6 октября российские войска также атаковали Одессу баллистическими ракетами. В результате атаки было повреждено сухогрузное гражданское судно Paresa под флагом Сент-Китс и Невис, которое было загружено зерном кукурузы для экспорта. Это произошло вблизи одного из причалов в морском порту "Южный". Никто из 15 членов экипажа, граждан Египта и Сирии, не пострадал.

Тогда Минобороны России официально признало удар ракетами "Искандер-М" по судну в порту "Южный", однако в российском министерстве утверждали, что его целью якобы было судно-контейнеровоз с боеприпасами.

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