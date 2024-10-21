Ціни на пшеницю зросли на 6% через російські атаки на українські порти, - Радбез ООН

Світові ціни на пшеницю зросли на 6% після того, як Росія поновила атаки на морські порти України.

Про це на засіданні Ради Безпеки ООН заявив помічник Генсека у справах Європи, Центральної Азії та Північної й Південної Америки Мирослав Єнча, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"В останні тижні ми стали свідками поновлення нападів Росії на українські чорноморські порти", - сказав Єнча.

Та нагадав, що з 1 вересня внаслідок обстрілів пошкоджено шість цивільних суден, а також зернова інфраструктура в портах.

Через це ціни на пшеницю з 1 вересня по 14 жовтня зросли більш як на 6%. Також подорожчала вартість страхування для українських експортерів, "що негативно позначилося на українському сільськогосподарському секторі", додав Єнча.

Єнча підкреслив, що безпека та стійкість експорту сільськогосппродукції через Чорне море залишаються критично важливими для глобальної продовольчої безпеки.

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Що передувало?

Як повідомлялося, 9 жовтня Росія завдала удару балістичними ракетами по портовій інфраструктурі Одеської області, під час атаки ушкоджень зазнало цивільне судно під прапором Панами – контейнеровоз "Shui Spirit".

7 жовтня Росія завдала удару балістичною ракетою по цивільному судну "OPTIMA" під прапором Палау, загинула одна людина, ще пʼятеро іноземних громадян, членів екіпажу, постраждали. Судно зайшло в порт для завантаження, але вже за кілька годин стало мішенню російських ракет, повідомляв міністр Олексій Кулеба.

У ніч на 6 жовтня російські війська також атакували Одесу балістичними ракетами. Унаслідок атаки було пошкоджено суховантажне цивільне судно Paresa під прапором Сент-Кітс і Невіс, що було завантажене зерном кукурудзи для експорту. Це сталось поблизу одного з причалів в морському порту "Південний". Ніхто з 15 членів екіпажу, громадян Єгипту та Сирії, не постраждав.

Тоді Міноборони Росії офіційно визнало удар ракетами "Іскандер-М" по судну у порту "Південний", проте у російському міністерстві стверджували, що його ціллю нібито було судно-контейнеровоз із боєприпасами.

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