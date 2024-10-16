Украина призвала Международную морскую организацию направить в порты Одессы мониторинговую миссию, - МИД
Украина официально обратилась к Международной морской организации с призывом безотлагательно направить в порты большой Одессы международную мониторинговую миссию.
Об этом заявил глава МИД Андрей Сибига, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Обеспечение свободы мореплавания в Черном море является нашей общей целью и одним из ключевых приоритетов президента Украины Владимира Зеленского. Сегодня я могу сообщить, что на фоне усиленного российского террора Украина официально обратилась к Международной морской организации с призывом безотлагательно направить в порты большой Одессы международную мониторинговую миссию", - сказал министр.
По словам Сибиги, атакуя гражданские суда, зернохранилища, терминалы РФ бьет по экономике Украины и по глобальной продовольственной безопасности.
"Россия ставит миллионы людей в мире под угрозу голода", - добавил министр.
Сибига добавил, что с начала полномасштабного вторжения РФ более 50 раз атаковала порты Украины, повредила более 300 объектов портовой инфраструктуры и 23 гражданских судна, уничтожено более 100 тыс. тонн агропродукции.
"Только за последний месяц были повреждены четыре судна, в том числе с грузами зерна для Египта и кукурузы для Италии, а также гуманитарным грузом Продовольственной программы ООН для Палестины", - подытожил министр.
Российские удары по портовой инфраструктуре Одесщины
Напомним в понедельник, 7 октября, российские захватчики атаковали Одессу баллистическими ракетами. Враг попал в гражданское судно под флагом Палау. Погиб 60-летний украинец, еще пятеро иностранных граждан пострадали.
В ночь на 6 октября 2024 года российские войска атаковали украинский порт Южный. Повреждено гражданское судно "PARESA" под флагом Сент-Китс и Невис.
Вечером 9 октября российские захватчики в очередной раз атаковали Одесский район баллистическими ракетами. В результате атаки погибли 8 человек.
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