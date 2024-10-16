Україна закликала Міжнародну морську організацію направити в порти Одеси моніторингову місію, - МЗС

Україна офіційно звернулася до Міжнародної морської організації із закликом невідкладно направити в порти великої Одеси міжнародну моніторингову місію.

Про це заявив глава МЗС Андрій Сибіга, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Забезпечення свободи мореплавства в Чорному морі є нашою спільною метою та одним з ключових пріоритетів президента України Володимира Зеленського. Сьогодні я можу повідомити, що на тлі посиленого російського терору Україна офіційно звернулася до Міжнародної морської організації із закликом невідкладно направити в порти великої Одеси міжнародну моніторингову місію", - сказав міністр.

За словами Сибіги, атакуючи цивільні судна, зерносховища, термінали РФ б'є по економіці України та по глобальній продовольчій безпеці.

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"Росія ставить мільйони людей у світі під загрозу голоду", - додав міністр.

Сибіга додав, що від початку повномасштабного вторгнення РФ понад 50 разів атакувала порти України, пошкодила понад 300 об'єктів портової інфраструктури та 23 цивільні судна, знищено понад 100 тис. тонн агропродукції.

"Лише за останній місяць зазнали пошкоджень чотири судна, зокрема з вантажами зерна для Єгипту й кукурудзи для Італії, а також гуманітарним вантажем Продовольчої програми ООН для Палестини", - підсумував міністр.

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Російські удари по портовій інфраструктурі Одещини

Нагадаємо у понеділок, 7 жовтня, російські загарбники атакували Одесу балістичними ракетами. Ворог влучив у цивільне судно під прапором Палау. Загинув 60-річний українець, ще пʼятеро іноземних громадян постраждали.

У ніч на 6 жовтня 2024 року російські війська атакували український порт Південний. Пошкоджено цивільне судно "PARESA" під прапором Сент-Кітс і Невіс.

Ввечері 9 жовтня російські загарбники вчергове атакували Одеський район балістичними ракетами. Внаслідок атаки загинуло 8 людей.

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