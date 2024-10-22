Войска РФ продвинулись возле Нелиповки и Курахово, - DeepState. КАРТА
Оккупанты продолжают захватывать новые территории на Донетчине.
Об этом сообщают аналитики проекта DeepState, передает Цензор.НЕТ.
"Враг продвинулся возле Нелиповки, Курахово, Водяного и в Лисовке", - говорится в сообщении DeepState.
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