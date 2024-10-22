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Новости Война
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Войска РФ продвинулись возле Нелиповки и Курахово, - DeepState. КАРТА

Оккупанты продолжают захватывать новые территории на Донетчине.

Об этом сообщают аналитики проекта DeepState, передает Цензор.НЕТ.

"Враг продвинулся возле Нелиповки, Курахово, Водяного и в Лисовке", - говорится в сообщении DeepState.

Просування російських військ поблизу Курахового

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Автор: 

Донецкая область (9991)


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Топ комментарии
+8
Зелених недоумків тільки Курськ хвилює, на країну пох.
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22.10.2024 06:41 Ответить
+4
Дайте прочитати кацапам "План Перемоги" Найвєлічайшого Лідора **********. Він вже давно їх переміг, спочатку в голові, а потім додав ще планом!
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22.10.2024 08:02 Ответить
+3
Перепрошую - слово план потрібно влапках писати - "план".
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22.10.2024 08:20 Ответить
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Що ще чекати від вєлікава палкаводца мангола?
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22.10.2024 01:07 Ответить
Ви мали на увазі, манкурта?
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22.10.2024 07:33 Ответить
Гугл в поміч - блогер монгол. І все стає зрозуміло.
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22.10.2024 09:21 Ответить
https://deepstat.xyz/table

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22.10.2024 01:14 Ответить
Зелених недоумків тільки Курськ хвилює, на країну пох.
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22.10.2024 06:41 Ответить
Недоумки обрали ВОРОГІВ НА СВОЮ ПОГІБЕЛЬ, а ЗеСПРУТ , гірші за ***** ! ТИМ КУРСЬКОМ ВІДВОЛІКАЮТЬ УВАГУ ВІД КРАХУ Держави
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22.10.2024 11:06 Ответить
Дайте прочитати кацапам "План Перемоги" Найвєлічайшого Лідора **********. Він вже давно їх переміг, спочатку в голові, а потім додав ще планом!
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22.10.2024 08:02 Ответить
Перепрошую - слово план потрібно влапках писати - "план".
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22.10.2024 08:20 Ответить
Все згідно з оманським планом..
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22.10.2024 10:35 Ответить
Ну , просунулись , тай що ? Головне - курські хутори під надійною охороною найкращих частин ЗСУ!
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22.10.2024 10:39 Ответить
 
 