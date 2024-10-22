УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11513 відвідувачів онлайн
Новини Війна
4 817 12

Війська РФ просунулись біля Неліпівки та Курахового, - DeepState. КАРТА

Окупанти продовжують захоплювати нові території в Донецькій області.

Про це повідомляють аналітики проєкту DeepState, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог просунувся біля Неліпівки, Курахового, Водяного та у Лисівці", - йдеться в повідомленні DeepState.

Просування російських військ поблизу Курахового

Дивіться: Сили безпілотних систем знищили сучасний російський ЗРК "Бук-М3". ВIДЕО

Автор: 

Донецька область (8812)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+8
Зелених недоумків тільки Курськ хвилює, на країну пох.
показати весь коментар
22.10.2024 06:41 Відповісти
+4
Дайте прочитати кацапам "План Перемоги" Найвєлічайшого Лідора **********. Він вже давно їх переміг, спочатку в голові, а потім додав ще планом!
показати весь коментар
22.10.2024 08:02 Відповісти
+3
Перепрошую - слово план потрібно влапках писати - "план".
показати весь коментар
22.10.2024 08:20 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Що ще чекати від вєлікава палкаводца мангола?
показати весь коментар
22.10.2024 01:07 Відповісти
Ви мали на увазі, манкурта?
показати весь коментар
22.10.2024 07:33 Відповісти
Гугл в поміч - блогер монгол. І все стає зрозуміло.
показати весь коментар
22.10.2024 09:21 Відповісти
https://deepstat.xyz/table

показати весь коментар
22.10.2024 01:14 Відповісти
Зелених недоумків тільки Курськ хвилює, на країну пох.
показати весь коментар
22.10.2024 06:41 Відповісти
Недоумки обрали ВОРОГІВ НА СВОЮ ПОГІБЕЛЬ, а ЗеСПРУТ , гірші за ***** ! ТИМ КУРСЬКОМ ВІДВОЛІКАЮТЬ УВАГУ ВІД КРАХУ Держави
показати весь коментар
22.10.2024 11:06 Відповісти
Дайте прочитати кацапам "План Перемоги" Найвєлічайшого Лідора **********. Він вже давно їх переміг, спочатку в голові, а потім додав ще планом!
показати весь коментар
22.10.2024 08:02 Відповісти
Перепрошую - слово план потрібно влапках писати - "план".
показати весь коментар
22.10.2024 08:20 Відповісти
Все згідно з оманським планом..
показати весь коментар
22.10.2024 10:35 Відповісти
Ну , просунулись , тай що ? Головне - курські хутори під надійною охороною найкращих частин ЗСУ!
показати весь коментар
22.10.2024 10:39 Відповісти
 
 