Війська РФ просунулись біля Неліпівки та Курахового, - DeepState. КАРТА
Окупанти продовжують захоплювати нові території в Донецькій області.
Про це повідомляють аналітики проєкту DeepState, передає Цензор.НЕТ.
"Ворог просунувся біля Неліпівки, Курахового, Водяного та у Лисівці", - йдеться в повідомленні DeepState.
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