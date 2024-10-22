Кислица на Совбезе ООН призвал предотвратить российские атаки на украинские АЭС

Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица на Совете Безопасности Организации Объединенных Наций рассказал о риске атомной катастрофы, если продолжатся российские атаки на украинскую энергосистему.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Кислица подчеркнул, что воздушные удары по энергетическим объектам ставят под угрозу электроснабжение, необходимое для поддержания критически важных систем охлаждения на атомных электростанциях.

В свою очередь, длительные перебои в электроснабжении создают серьезные вызовы для безопасной эксплуатации ядерных реакторов, что может привести к опасному перегреву, отметил постпред.

"Россия планирует нападения на украинские АЭС и критические подстанции с целью отключения станций от энергосистемы. Я призываю все государства занять решительную позицию для предотвращения такого сценария, поскольку он может значительно повысить вероятность ядерной катастрофы", - подчеркнул постпред.

Ранее Владимир Зеленский на заседании Совета Безопасности ООН заявил, что россияне планируют атаковать три украинские атомные электростанции.

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