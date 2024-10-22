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Новости Война
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Кислица на Совбезе ООН призвал предотвратить российские атаки на украинские АЭС

Сергій Кислиця

Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица на Совете Безопасности Организации Объединенных Наций рассказал о риске атомной катастрофы, если продолжатся российские атаки на украинскую энергосистему.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Кислица подчеркнул, что воздушные удары по энергетическим объектам ставят под угрозу электроснабжение, необходимое для поддержания критически важных систем охлаждения на атомных электростанциях.

В свою очередь, длительные перебои в электроснабжении создают серьезные вызовы для безопасной эксплуатации ядерных реакторов, что может привести к опасному перегреву, отметил постпред.

"Россия планирует нападения на украинские АЭС и критические подстанции с целью отключения станций от энергосистемы. Я призываю все государства занять решительную позицию для предотвращения такого сценария, поскольку он может значительно повысить вероятность ядерной катастрофы", - подчеркнул постпред.

Ранее Владимир Зеленский на заседании Совета Безопасности ООН заявил, что россияне планируют атаковать три украинские атомные электростанции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко - Гросси: Планов захватить Чернобыльскую АЭС нет ни у Беларуси, ни у России

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АЭС (546) россия (96184) Совбез ООН (1123) Кислица Сергей (180)


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заклик в порожнечу,
1. Атаками на українські АЕС займається член РадБеза
2. Дивися пункт 1.
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22.10.2024 04:34 Ответить
після бубіної заяви за бімбу за 2-3 тиждні?
чим він випдавдує кацапську предьяву за напад на Україну?
коли в голові потужно насрано, то це непереможно!
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22.10.2024 04:42 Ответить
Ви вже на "азіровський" діалект перейшли? Так від цього ваша заява не стала переконливішою. Зеленський - за НАТО, а не українську ЯЗ. За його каденції що те, що інше - нереальне. А "ядерним побєдобєсієм" потрібно хоч якось відволікти увагу від корупційного скандалу в Хмельницькому.
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22.10.2024 08:15 Ответить
Слухайте, я аас завжди читаю з повагою, и аж ніяк не фанатію від зеленського (точніше , терпіти його не можу ще з часів КВН), але тут ви, на жаль, повторюєте російський переспів його промови.
Бо сказав він наступне: Україна сама віддала ядерну зброю в обмін на гарантії безпеки за Будапештським меморандумом, який виявився пустим папірцем. Але Україна зараз потребує надійної безпеки, бо рашка вкрай оскаженіла, і не відчепиться, доки не зжере її всю. Так, Україна МОГЛА БИ досить швидко відновити свій ядерний потенціал, але про це НАВІТЬ МОВИ НЕ ЙДЕ. Тож єдине, що залишається - це ядерна парасолька НАТО. Тому ІНШОГО ВАРІАНТУ, як проситися у НАТО, Україна не має.
І цей контекст дуже відрізняється від того, що тягають по ЗМІ різної якості російські пропагандони.
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22.10.2024 10:49 Ответить
Тобто цілодобові атаки шахедами куди кацапам придумається, в т.ч по енергетиці це ок?
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22.10.2024 05:53 Ответить
Якщо сила закликів кислиці буде ще потужнішою, то в членів радбезу полопаються барабанні перепонки. І це буде переможно!
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22.10.2024 08:07 Ответить
це питання, потрібно ретельно обговорити, та видати таємну резолюцію.
хто у нас головний по плану резолюції?
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22.10.2024 08:23 Ответить
Ну так США та ЄС думають як раз навпаки ...АЕС, ТЕЦ головне знищити в Україні ,а в московії неможно , там холодніше , людей московії більше шкода ...тому і не дають дозвіл далекобійну зброю Україні ...хоча 🤡 можно асфальтом закидати, глибинкі московські ...
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22.10.2024 09:42 Ответить
 
 