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Новини Війна
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Кислиця на Радбезі ООН закликав запобігти російським атаками на українські АЕС

Сергій Кислиця

Постійний представник України в ООН Сергій Кислиця на Раді Безпеки Організації Об'єднаних Націй розповів про ризик атомної катастрофи, якщо продовжаться російські атаки на українську енергосистему.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Кислиця наголосив, що повітряні удари по енергетичних об'єктах ставлять під загрозу електропостачання, необхідне для підтримки критично важливих систем охолодження на атомних електростанціях.

Своєю чергою, тривалі перебої в електропостачанні створюють серйозні виклики для безпечної експлуатації ядерних реакторів, що може призвести до небезпечного перегріву, зазначив постпред.

"Росія планує напади на українські АЕС та критичні підстанції з метою відключення станцій від енергосистеми. Я закликаю всі держави зайняти рішучу позицію для запобігання такому сценарію, оскільки він може значно підвищити ймовірність ядерної катастрофи", - підкреслив постпред.

Раніше Володимир Зеленський на засіданні Ради Безпеки ООН заявив, що росіяни планують атакувати три українські атомні електростанції.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Лукашенко - Гроссі: Планів захопити Чорнобильску АЕС немає ні у Білорусі, ні у Росії

Автор: 

АЕС (1157) росія (66070) Радбез ООН (869) Кислиця Сергій (216)


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1. Атаками на українські АЕС займається член РадБеза
2. Дивися пункт 1.
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22.10.2024 04:34 Відповісти
після бубіної заяви за бімбу за 2-3 тиждні?
чим він випдавдує кацапську предьяву за напад на Україну?
коли в голові потужно насрано, то це непереможно!
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22.10.2024 04:42 Відповісти
Ви вже на "азіровський" діалект перейшли? Так від цього ваша заява не стала переконливішою. Зеленський - за НАТО, а не українську ЯЗ. За його каденції що те, що інше - нереальне. А "ядерним побєдобєсієм" потрібно хоч якось відволікти увагу від корупційного скандалу в Хмельницькому.
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22.10.2024 08:15 Відповісти
Слухайте, я аас завжди читаю з повагою, и аж ніяк не фанатію від зеленського (точніше , терпіти його не можу ще з часів КВН), але тут ви, на жаль, повторюєте російський переспів його промови.
Бо сказав він наступне: Україна сама віддала ядерну зброю в обмін на гарантії безпеки за Будапештським меморандумом, який виявився пустим папірцем. Але Україна зараз потребує надійної безпеки, бо рашка вкрай оскаженіла, і не відчепиться, доки не зжере її всю. Так, Україна МОГЛА БИ досить швидко відновити свій ядерний потенціал, але про це НАВІТЬ МОВИ НЕ ЙДЕ. Тож єдине, що залишається - це ядерна парасолька НАТО. Тому ІНШОГО ВАРІАНТУ, як проситися у НАТО, Україна не має.
І цей контекст дуже відрізняється від того, що тягають по ЗМІ різної якості російські пропагандони.
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22.10.2024 10:49 Відповісти
Тобто цілодобові атаки шахедами куди кацапам придумається, в т.ч по енергетиці це ок?
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22.10.2024 05:53 Відповісти
Якщо сила закликів кислиці буде ще потужнішою, то в членів радбезу полопаються барабанні перепонки. І це буде переможно!
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22.10.2024 08:07 Відповісти
це питання, потрібно ретельно обговорити, та видати таємну резолюцію.
хто у нас головний по плану резолюції?
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22.10.2024 08:23 Відповісти
Ну так США та ЄС думають як раз навпаки ...АЕС, ТЕЦ головне знищити в Україні ,а в московії неможно , там холодніше , людей московії більше шкода ...тому і не дають дозвіл далекобійну зброю Україні ...хоча 🤡 можно асфальтом закидати, глибинкі московські ...
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22.10.2024 09:42 Відповісти
 
 