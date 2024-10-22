Кислиця на Радбезі ООН закликав запобігти російським атаками на українські АЕС

Постійний представник України в ООН Сергій Кислиця на Раді Безпеки Організації Об'єднаних Націй розповів про ризик атомної катастрофи, якщо продовжаться російські атаки на українську енергосистему.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Кислиця наголосив, що повітряні удари по енергетичних об'єктах ставлять під загрозу електропостачання, необхідне для підтримки критично важливих систем охолодження на атомних електростанціях.

Своєю чергою, тривалі перебої в електропостачанні створюють серйозні виклики для безпечної експлуатації ядерних реакторів, що може призвести до небезпечного перегріву, зазначив постпред.

"Росія планує напади на українські АЕС та критичні підстанції з метою відключення станцій від енергосистеми. Я закликаю всі держави зайняти рішучу позицію для запобігання такому сценарію, оскільки він може значно підвищити ймовірність ядерної катастрофи", - підкреслив постпред.

Раніше Володимир Зеленський на засіданні Ради Безпеки ООН заявив, що росіяни планують атакувати три українські атомні електростанції.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Лукашенко - Гроссі: Планів захопити Чорнобильску АЕС немає ні у Білорусі, ні у Росії