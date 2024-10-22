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Украинские дроны атаковали завод "Биохим" в Тамбовской области

Дрони атакували мпиртзивод у Тамбовській області

В ночь на 22 октября украинские дроны, по сообщениям российских властей, атаковали уже третий за ночь спиртзавод.

Как информирует Цензор.НЕТ, об ударе по заводу "Биохим" утром написал в своем Telegram-канале губернатор Тамбовской области Максим Егоров.

Скрін

"Сегодня в 5.20 утра в г. Расказово, вероятно, в результате прилета беспилотника на предприятии АО "Биохим" прогремел взрыв с последующим возгоранием", - говорится в сообщении

АО "Биохим", согласно сведениям на его сайте, производит спирт.

Губернатор утверждает, что пострадавших в результате взрыва нет, а пожар потушили за час с небольшим. О последствиях для завода он ничего не сообщает.

В ночь на вторник об ударе дронов по двум спиртзаводам в Тульской области сообщал губернатор этой области.

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Автор: 

беспилотник (3765) россия (96184) атака (402)


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Топ комментарии
+16
Ударили кацапов под дых, в самое больное место !
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22.10.2024 07:59 Ответить
+13
Дякуємо нашим ЗСУ, СБУ і ГУР за проведену спецоперацію. Кацапи мають відчувати розпочату ними війну. А були б ще ракети...
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22.10.2024 07:58 Ответить
+13
по самому святому.Чим скрєпи тоді протирать будуть...
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22.10.2024 08:02 Ответить
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Дякуємо нашим ЗСУ, СБУ і ГУР за проведену спецоперацію. Кацапи мають відчувати розпочату ними війну. А були б ще ракети...
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22.10.2024 07:58 Ответить
Ета єсть формєний гєнацид!
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22.10.2024 07:59 Ответить
Ударили кацапов под дых, в самое больное место !
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22.10.2024 07:59 Ответить
Нож в спіну, мля...
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22.10.2024 08:13 Ответить
Без каких-нибудь особенных затрат,
Спиртзавод поджёг наш беспилотный аппарат.
Пвал в истерику кацапский весь народ -
Как без спирта жить нам целый год !?
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22.10.2024 08:30 Ответить
по самому святому.Чим скрєпи тоді протирать будуть...
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22.10.2024 08:02 Ответить
брагой
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22.10.2024 08:04 Ответить
брага разводи залишає.
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22.10.2024 08:18 Ответить
На 3й рік війни всеж додумались вдарити по головній статегічній галузі рфії
P.S. Однією з причин розвалу совка був дефіцит алкоголю
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22.10.2024 08:05 Ответить
Свинособаки гасять нам світло,а зелені стратеги шукають виробництво алкоголю за тис.кілометрів..
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22.10.2024 08:08 Ответить
ну, не за тисячу, а за півтисячі. Та і горіти там є чому, там півтора десятки РВСів на тисячу і півтисячі кубів щільненько стоять.
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22.10.2024 08:26 Ответить
Нарешті кацапи глянуть навкруги тверезим оком!
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22.10.2024 08:15 Ответить
Це якась маячня! Замість атакувати мокшей на Півдні, в Криму, кримський міст, вони атакують спиртзавод хрен знає де! Ймовірно зелень вирішила гратися в війну довічно!
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22.10.2024 08:52 Ответить
вибити спирт заводи і кацапи точно збунтують без головної скрепи.горілка їх точно спинить а смерті ні.
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22.10.2024 09:04 Ответить
"Спиртозаводи в росіян використовують для виготовлення не лише спирту, а й пального для військових потреб і вибухових речовин, тому їх і атакують, повідомив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.
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22.10.2024 10:20 Ответить
Деалконизация рашки!
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22.10.2024 12:42 Ответить
 
 