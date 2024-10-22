Украинские дроны атаковали завод "Биохим" в Тамбовской области

В ночь на 22 октября украинские дроны, по сообщениям российских властей, атаковали уже третий за ночь спиртзавод.

Как информирует Цензор.НЕТ, об ударе по заводу "Биохим" утром написал в своем Telegram-канале губернатор Тамбовской области Максим Егоров.

"Сегодня в 5.20 утра в г. Расказово, вероятно, в результате прилета беспилотника на предприятии АО "Биохим" прогремел взрыв с последующим возгоранием", - говорится в сообщении

АО "Биохим", согласно сведениям на его сайте, производит спирт.

Губернатор утверждает, что пострадавших в результате взрыва нет, а пожар потушили за час с небольшим. О последствиях для завода он ничего не сообщает.

В ночь на вторник об ударе дронов по двум спиртзаводам в Тульской области сообщал губернатор этой области.

Читайте также: Один из крупнейших производителей микроэлектроники в России заявил об остановке работы после атаки БПЛА