Українські дрони атакували завод "Біохім" у Тамбовській області

У ніч проти 22 жовтня українські дрони, за повідомленнями російської влади, атакували вже третій за ніч спиртзавод

Як інформує Цензор.НЕТ, про удар по заводу "Біохім" вранці написав у своєму Telegram-каналі губернатор Тамбовської області Максим Єгоров.

"Сьогодні о 5.20 ранку в м. Расказово, ймовірно, внаслідок прильоту безпілотника на підприємстві АТ "Біохім" пролунав вибух із подальшим загорянням", - йдеться у повідомленні

АТ "Біохім", згідно з відомостями на його сайті, виробляє спирт.

Губернатор стверджує, що постраждалих унаслідок вибуху немає, а пожежу загасили за годину з невеликим. Про наслідки для заводу він нічого не повідомляє.

У ніч на вівторок про удар дронів по двох спиртзаводах у Тульській області повідомляв губернатор цієї області.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Один із найбільших виробників чипів у Росії зупинив роботу після атаки дронів. Відновити його заважають проблеми з закупівлями