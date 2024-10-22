Українські дрони атакували завод "Біохім" у Тамбовській області
У ніч проти 22 жовтня українські дрони, за повідомленнями російської влади, атакували вже третій за ніч спиртзавод
Як інформує Цензор.НЕТ, про удар по заводу "Біохім" вранці написав у своєму Telegram-каналі губернатор Тамбовської області Максим Єгоров.
"Сьогодні о 5.20 ранку в м. Расказово, ймовірно, внаслідок прильоту безпілотника на підприємстві АТ "Біохім" пролунав вибух із подальшим загорянням", - йдеться у повідомленні
АТ "Біохім", згідно з відомостями на його сайті, виробляє спирт.
Губернатор стверджує, що постраждалих унаслідок вибуху немає, а пожежу загасили за годину з невеликим. Про наслідки для заводу він нічого не повідомляє.
У ніч на вівторок про удар дронів по двох спиртзаводах у Тульській області повідомляв губернатор цієї області.
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Спиртзавод поджёг наш беспилотный аппарат.
Пвал в истерику кацапский весь народ -
Как без спирта жить нам целый год !?
P.S. Однією з причин розвалу совка був дефіцит алкоголю