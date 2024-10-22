УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
14242 відвідувача онлайн
Новини
5 567 16

Українські дрони атакували завод "Біохім" у Тамбовській області

Дрони атакували мпиртзивод у Тамбовській області

У ніч проти 22 жовтня українські дрони, за повідомленнями російської влади, атакували вже третій за ніч спиртзавод

Як інформує Цензор.НЕТ, про удар по заводу "Біохім" вранці написав у своєму Telegram-каналі губернатор Тамбовської області Максим Єгоров.

Скрін

"Сьогодні о 5.20 ранку в м. Расказово, ймовірно, внаслідок прильоту безпілотника на підприємстві АТ "Біохім" пролунав вибух із подальшим загорянням", - йдеться у повідомленні

АТ "Біохім", згідно з відомостями на його сайті, виробляє спирт.

Губернатор стверджує, що постраждалих унаслідок вибуху немає, а пожежу загасили за годину з невеликим. Про наслідки для заводу він нічого не повідомляє.

У ніч на вівторок про удар дронів по двох спиртзаводах у Тульській області повідомляв губернатор цієї області.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Один із найбільших виробників чипів у Росії зупинив роботу після атаки дронів. Відновити його заважають проблеми з закупівлями

Автор: 

безпілотник (4339) росія (66080) атака (368)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+16
Ударили кацапов под дых, в самое больное место !
показати весь коментар
22.10.2024 07:59 Відповісти
+13
Дякуємо нашим ЗСУ, СБУ і ГУР за проведену спецоперацію. Кацапи мають відчувати розпочату ними війну. А були б ще ракети...
показати весь коментар
22.10.2024 07:58 Відповісти
+13
по самому святому.Чим скрєпи тоді протирать будуть...
показати весь коментар
22.10.2024 08:02 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дякуємо нашим ЗСУ, СБУ і ГУР за проведену спецоперацію. Кацапи мають відчувати розпочату ними війну. А були б ще ракети...
показати весь коментар
22.10.2024 07:58 Відповісти
Ета єсть формєний гєнацид!
показати весь коментар
22.10.2024 07:59 Відповісти
Ударили кацапов под дых, в самое больное место !
показати весь коментар
22.10.2024 07:59 Відповісти
Нож в спіну, мля...
показати весь коментар
22.10.2024 08:13 Відповісти
Без каких-нибудь особенных затрат,
Спиртзавод поджёг наш беспилотный аппарат.
Пвал в истерику кацапский весь народ -
Как без спирта жить нам целый год !?
показати весь коментар
22.10.2024 08:30 Відповісти
по самому святому.Чим скрєпи тоді протирать будуть...
показати весь коментар
22.10.2024 08:02 Відповісти
брагой
показати весь коментар
22.10.2024 08:04 Відповісти
брага разводи залишає.
показати весь коментар
22.10.2024 08:18 Відповісти
На 3й рік війни всеж додумались вдарити по головній статегічній галузі рфії
P.S. Однією з причин розвалу совка був дефіцит алкоголю
показати весь коментар
22.10.2024 08:05 Відповісти
Свинособаки гасять нам світло,а зелені стратеги шукають виробництво алкоголю за тис.кілометрів..
показати весь коментар
22.10.2024 08:08 Відповісти
ну, не за тисячу, а за півтисячі. Та і горіти там є чому, там півтора десятки РВСів на тисячу і півтисячі кубів щільненько стоять.
показати весь коментар
22.10.2024 08:26 Відповісти
Нарешті кацапи глянуть навкруги тверезим оком!
показати весь коментар
22.10.2024 08:15 Відповісти
Це якась маячня! Замість атакувати мокшей на Півдні, в Криму, кримський міст, вони атакують спиртзавод хрен знає де! Ймовірно зелень вирішила гратися в війну довічно!
показати весь коментар
22.10.2024 08:52 Відповісти
вибити спирт заводи і кацапи точно збунтують без головної скрепи.горілка їх точно спинить а смерті ні.
показати весь коментар
22.10.2024 09:04 Відповісти
"Спиртозаводи в росіян використовують для виготовлення не лише спирту, а й пального для військових потреб і вибухових речовин, тому їх і атакують, повідомив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.
показати весь коментар
22.10.2024 10:20 Відповісти
Деалконизация рашки!
показати весь коментар
22.10.2024 12:42 Відповісти
 
 