Общие боевые потери РФ с начала войны – около 681 580 (+1350 за сутки), 9079 танков, 19623 артсистемы, 18199 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 681 580 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
"В связи с постоянным поступлением уточненных разведывательных данных, возникла необходимость корректировки некоторых позиций общих потерь противника - крылатых ракет. Общая цифра скорректирована, а потери за сутки подаются в обычном режиме", - говорится в сообщении.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.10.24 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 681580 (+1350) человек,
- танков - 9079 (+8) ед,
- боевых бронированных машин - 18199 (+24) ед,
- артиллерийских систем - 19623 (+34) ед,
- РСЗО - 1234 (+2) ед,
- средства ППО - 981 (+2) ед,
- самолетов - 369(+0) ед,
- вертолетов - 329 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 17404 (+71),
- крылатые ракеты - 2625 (+0),
- корабли /катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 27111 (+77) ед,
- специальная техника - 3499 (+20)
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Героям слава!!!
Та і реально у кацапів виснаження по арті - стволи "від 100мм" вони практично не виробляють - практично все, що є зараз в них на фронті - давно некондиція, з відпрацьованим ресурсом. А зі зберігання - особливо не витягнеш, звідти вже витягли 19'600 одиниць арти за 2.5 роки. От і берегуть, як танки влітку. Бази зберігання по арті показали донце так же, як і бази зберігання броні, ще навесні.
167! одиниць техніки та 1350! чумардосів за день.
По КР аномалія. +1 нема, але загальна кількість збільшилась на 1. Вчорашня аномалія по літачках виправлена. Штатний співробітник, відповідальний з звіти напевно у відпустці, виконує тво )
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.
P.s. 681 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Республіка Північна Осетія - Аланія.
Алкоголич з машкою ще не прокинулись, ото завиють на болотах.