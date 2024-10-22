Общие боевые потери РФ с начала войны – около 681 580 (+1350 за сутки), 9079 танков, 19623 артсистемы, 18199 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 681 580 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

"В связи с постоянным поступлением уточненных разведывательных данных, возникла необходимость корректировки некоторых позиций общих потерь противника - крылатых ракет. Общая цифра скорректирована, а потери за сутки подаются в обычном режиме", - говорится в сообщении.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.10.24 ориентировочно составляют:

личного состава - около 681580 (+1350) человек,

танков - 9079 (+8) ед,

боевых бронированных машин - 18199 (+24) ед,

артиллерийских систем - 19623 (+34) ед,

РСЗО - 1234 (+2) ед,

средства ППО - 981 (+2) ед,

самолетов - 369(+0) ед,

вертолетов - 329 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 17404 (+71),

крылатые ракеты - 2625 (+0),

корабли /катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 27111 (+77) ед,

специальная техника - 3499 (+20)

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