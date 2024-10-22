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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 681 580 (+1350 за сутки), 9079 танков, 19623 артсистемы, 18199 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 681 580 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

"В связи с постоянным поступлением уточненных разведывательных данных, возникла необходимость корректировки некоторых позиций общих потерь противника - крылатых ракет. Общая цифра скорректирована, а потери за сутки подаются в обычном режиме", - говорится в сообщении.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.10.24 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 681580 (+1350) человек,
  • танков - 9079 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин - 18199 (+24) ед,
  • артиллерийских систем - 19623 (+34) ед,
  • РСЗО - 1234 (+2) ед,
  • средства ППО - 981 (+2) ед,
  • самолетов - 369(+0) ед,
  • вертолетов - 329 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 17404 (+71),
  • крылатые ракеты - 2625 (+0),
  • корабли /катера - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 27111 (+77) ед,
  • специальная техника - 3499 (+20)

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Скільки росіян ліквідовано за минулу добу

Автор: 

армия РФ (19674) ликвидация (3694) уничтожение (7249)


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Топ комментарии
+17
Минув 3898 день москальсько-української війни.
167! одиниць техніки та 1350! чумардосів за день.
По КР аномалія. +1 нема, але загальна кількість збільшилась на 1. Вчорашня аномалія по літачках виправлена. Штатний співробітник, відповідальний з звіти напевно у відпустці, виконує тво )
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 681 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Республіка Північна Осетія - Аланія.
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22.10.2024 08:43 Ответить
+10
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22.10.2024 08:46 Ответить
+9
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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22.10.2024 08:20 Ответить
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Чого арти перманетно мало? Перемололи чи на можем дістати?
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22.10.2024 08:08 Ответить
То ви вже позвикали, що має бути за 50...
Героям слава!!!
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22.10.2024 08:22 Ответить
вибивається швидше, ніж нові стволи виробляються (мінометів це не стосується).
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22.10.2024 08:43 Ответить
ненада про стволи що давно НЕ виробляються із-за відсутності обладнання - баян
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22.10.2024 12:35 Ответить
більше варіантів твій мозок не може придумати?
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22.10.2024 08:58 Ответить
Кацапи цього місяця поперли броне-колоннами на штурми. Думаю, командування частково перенацілило РУБпАК-и на відбиття штурмів.

Та і реально у кацапів виснаження по арті - стволи "від 100мм" вони практично не виробляють - практично все, що є зараз в них на фронті - давно некондиція, з відпрацьованим ресурсом. А зі зберігання - особливо не витягнеш, звідти вже витягли 19'600 одиниць арти за 2.5 роки. От і берегуть, як танки влітку. Бази зберігання по арті показали донце так же, як і бази зберігання броні, ще навесні.
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22.10.2024 10:08 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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22.10.2024 08:20 Ответить
рсзо и пво снова порадовали...
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22.10.2024 08:34 Ответить
Особливо РСЗВ - раз, два, три, чотири і нащастя п'ять, як продовження цього ряду, ми ніколи не побачим.
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22.10.2024 09:50 Ответить
Минув 3898 день москальсько-української війни.
167! одиниць техніки та 1350! чумардосів за день.
По КР аномалія. +1 нема, але загальна кількість збільшилась на 1. Вчорашня аномалія по літачках виправлена. Штатний співробітник, відповідальний з звіти напевно у відпустці, виконує тво )
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 681 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Республіка Північна Осетія - Аланія.
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22.10.2024 08:43 Ответить
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22.10.2024 08:46 Ответить
по чумардосам у цьому місяці на рекорд іде.
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22.10.2024 08:47 Ответить
Буде 40000 орків за місяць
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22.10.2024 08:51 Ответить
Наземка з початку року 39 999, ну нічого, округлимо черговими двома спиртзаводами
Алкоголич з машкою ще не прокинулись, ото завиють на болотах.
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22.10.2024 10:08 Ответить
 
 