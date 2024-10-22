Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 681 580 (+1350 за добу), 9079 танків, 19623 артсистеми, 18199 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 681 580 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

"У зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника - крилатих ракет. Загальна цифра скоригована, а втрати за добу подаються у звичайному режимі", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 22.10.24 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 681580 (+1350) осіб,

танків ‒ 9079 (+8) од,

бойових броньованих машин ‒ 18199 (+24) од,

артилерійських систем – 19623 (+34) од,

РСЗВ – 1234 (+2) од,

засоби ППО ‒ 981 (+2) од,

літаків – 369(+0) од,

гелікоптерів – 329 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17404 (+71),

крилаті ракети ‒ 2625 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 27111 (+77) од,

спеціальна техніка ‒ 3499 (+20)

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