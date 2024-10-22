Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 681 580 (+1350 за добу), 9079 танків, 19623 артсистеми, 18199 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 681 580 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
"У зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника - крилатих ракет. Загальна цифра скоригована, а втрати за добу подаються у звичайному режимі", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 22.10.24 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 681580 (+1350) осіб,
- танків ‒ 9079 (+8) од,
- бойових броньованих машин ‒ 18199 (+24) од,
- артилерійських систем – 19623 (+34) од,
- РСЗВ – 1234 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 981 (+2) од,
- літаків – 369(+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17404 (+71),
- крилаті ракети ‒ 2625 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 27111 (+77) од,
- спеціальна техніка ‒ 3499 (+20)
Топ коментарі
+17 Qq Qqq #455433
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+9 tarasii smila #448870
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Героям слава!!!
Та і реально у кацапів виснаження по арті - стволи "від 100мм" вони практично не виробляють - практично все, що є зараз в них на фронті - давно некондиція, з відпрацьованим ресурсом. А зі зберігання - особливо не витягнеш, звідти вже витягли 19'600 одиниць арти за 2.5 роки. От і берегуть, як танки влітку. Бази зберігання по арті показали донце так же, як і бази зберігання броні, ще навесні.
167! одиниць техніки та 1350! чумардосів за день.
По КР аномалія. +1 нема, але загальна кількість збільшилась на 1. Вчорашня аномалія по літачках виправлена. Штатний співробітник, відповідальний з звіти напевно у відпустці, виконує тво )
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.
P.s. 681 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Республіка Північна Осетія - Аланія.
Алкоголич з машкою ще не прокинулись, ото завиють на болотах.