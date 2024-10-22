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Новини
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 681 580 (+1350 за добу), 9079 танків, 19623 артсистеми, 18199 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 681 580 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

"У зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника - крилатих ракет. Загальна цифра скоригована, а втрати за добу подаються у звичайному режимі", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 22.10.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу  ‒ близько 681580 (+1350) осіб,
  • танків ‒ 9079 (+8) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 18199 (+24) од,
  • артилерійських систем – 19623 (+34) од,
  • РСЗВ – 1234 (+2) од,
  • засоби ППО ‒ 981 (+2) од,
  • літаків – 369(+0) од,
  • гелікоптерів  – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17404 (+71),
  • крилаті ракети ‒ 2625 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 27111 (+77) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3499 (+20)

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Скільки росіян ліквідовано за минулу добу

Автор: 

армія рф (17842) ліквідація (4084) знищення (7578)


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Топ коментарі
+17
Минув 3898 день москальсько-української війни.
167! одиниць техніки та 1350! чумардосів за день.
По КР аномалія. +1 нема, але загальна кількість збільшилась на 1. Вчорашня аномалія по літачках виправлена. Штатний співробітник, відповідальний з звіти напевно у відпустці, виконує тво )
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 681 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Республіка Північна Осетія - Аланія.
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22.10.2024 08:43 Відповісти
+10
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22.10.2024 08:46 Відповісти
+9
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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22.10.2024 08:20 Відповісти
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Чого арти перманетно мало? Перемололи чи на можем дістати?
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22.10.2024 08:08 Відповісти
То ви вже позвикали, що має бути за 50...
Героям слава!!!
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22.10.2024 08:22 Відповісти
вибивається швидше, ніж нові стволи виробляються (мінометів це не стосується).
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22.10.2024 08:43 Відповісти
ненада про стволи що давно НЕ виробляються із-за відсутності обладнання - баян
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22.10.2024 12:35 Відповісти
більше варіантів твій мозок не може придумати?
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22.10.2024 08:58 Відповісти
Кацапи цього місяця поперли броне-колоннами на штурми. Думаю, командування частково перенацілило РУБпАК-и на відбиття штурмів.

Та і реально у кацапів виснаження по арті - стволи "від 100мм" вони практично не виробляють - практично все, що є зараз в них на фронті - давно некондиція, з відпрацьованим ресурсом. А зі зберігання - особливо не витягнеш, звідти вже витягли 19'600 одиниць арти за 2.5 роки. От і берегуть, як танки влітку. Бази зберігання по арті показали донце так же, як і бази зберігання броні, ще навесні.
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22.10.2024 10:08 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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22.10.2024 08:20 Відповісти
рсзо и пво снова порадовали...
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22.10.2024 08:34 Відповісти
Особливо РСЗВ - раз, два, три, чотири і нащастя п'ять, як продовження цього ряду, ми ніколи не побачим.
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22.10.2024 09:50 Відповісти
Минув 3898 день москальсько-української війни.
167! одиниць техніки та 1350! чумардосів за день.
По КР аномалія. +1 нема, але загальна кількість збільшилась на 1. Вчорашня аномалія по літачках виправлена. Штатний співробітник, відповідальний з звіти напевно у відпустці, виконує тво )
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 681 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Республіка Північна Осетія - Аланія.
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22.10.2024 08:43 Відповісти
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22.10.2024 08:46 Відповісти
по чумардосам у цьому місяці на рекорд іде.
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22.10.2024 08:47 Відповісти
Буде 40000 орків за місяць
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22.10.2024 08:51 Відповісти
Наземка з початку року 39 999, ну нічого, округлимо черговими двома спиртзаводами
Алкоголич з машкою ще не прокинулись, ото завиють на болотах.
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22.10.2024 10:08 Відповісти
 
 