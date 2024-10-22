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Российское командование отправило своих обмененных из плена солдат в самоубийственную атаку, чтобы наказать их за сдачу

ЗСУ як у тирі знищили усіх штурмовиків

На Покровском направлении отделение российских штурмовиков пошло в атаку по открытой местности в полный рост на украинский опорный пункт. Воины 110-й механизированной бригады как в тире уничтожили всех штурмовиков.

Об этом сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов на своей Facebook-странице,

"Когда собрали документы убитых, то наши разведчики были удивлены - ведь эти россияне уже были в плену именно у 110-й механизированной бригады и поехали на обмен в Россию!

Суриков Михаил Владимирович, 1974 года рождения, из Татарстана, был взят в плен воинами 110-й бригады под Авдеевкой 18 ноября 2023 года. Тюмин Александр Николаевич, 1976 года рождения, из Ногинска Московской области, был взят в плен также под Авдеевкой 16 октября 2023 года", - говорится в сообщении.

Судя по личным бумагам Сурикова и Тюмина, скорее всего, вся группа состояла именно из обмененных из плена бойцов. У других ликвидированных личных документов и бумаг не было. По документам, Суриков и Тюмин служили в 114-й мотострелковой бригаде ВС РФ, после сдачи в плен они около 8 месяцев находились в украинской колонии, затем вернулись в Россию, несколько месяцев находились в фильтрационном лагере, а затем их снова направили для прохождения службы обратно в 114-ю бригаду, и там их сразу направили в штурмовой отряд как "штрафников". Все отделение бывших пленных было направлено в атаку по абсолютно открытому полю, и ни один из россиян из этой атаки не вернулся.

"Очевидно, российское командование не доверяет своим солдатам, которые подняли руки, и посылает в атаки, чтобы они уже гарантированно из них не вернулись, заступиться за них в РФ некому. Путин ведет до последнего русского", - отметил Бутусов.

Напомним, бойцы Национальной гвардии 20 октября отбили 17 попыток штурмов россиян на Покровском направлении.

Также читайте: Войска РФ продвинулись возле Нелиповки и Курахово, - DeepState. КАРТА

Автор: 

Донецкая область (9997) боевые действия (4321) Бутусов Юрий (4385)


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Топ комментарии
+24
родичі дуже просили, бо іпотєку треба виплачувати.
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22.10.2024 08:37 Ответить
+18
Показово - по - кацапськи - шо б не здавались
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22.10.2024 08:27 Ответить
+16
Повторне використання... Секонд-хенд...
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22.10.2024 08:33 Ответить
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Показово - по - кацапськи - шо б не здавались
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22.10.2024 08:27 Ответить
Кацапи дегенерати у більшості. Люди з мізками вже давно б підняли збройний бунт проти Кремлівського старого шизойда-нелюдя ***** та його шайки війскових злочинців.
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22.10.2024 09:30 Ответить
У вас це де?
В Україні по іньшому, Україна захищається!!!
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22.10.2024 09:53 Ответить
Повторне використання... Секонд-хенд...
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22.10.2024 08:33 Ответить
Громадянин Сосії це просто біоресурс для його сцаря
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22.10.2024 08:36 Ответить
ещенарожалки ещенарожают
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22.10.2024 11:34 Ответить
НеНарожают - всьо - парам пара пам - демо-криза на росії - звучить со всех утюгов! 🤡
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22.10.2024 12:42 Ответить
ці знайдуть від кого, у них закладена програма
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22.10.2024 16:23 Ответить
хіба що від свиней або оленів або овечок та козлів... 🤣
росіянці - ВИМИРАЮЧИЙ етнос 👍
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22.10.2024 17:48 Ответить
таракан живе без голови 4 години, а ці все життя - живучі
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22.10.2024 22:08 Ответить
родичі дуже просили, бо іпотєку треба виплачувати.
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22.10.2024 08:37 Ответить
То просто наші командири домовилися з кацапскими (за пляшку) пристріляти зброю....
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22.10.2024 08:38 Ответить
Що ти пропонуєш, здатися?
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22.10.2024 08:54 Ответить
По іншому. У нас воюють за свою землю, за свої сім'ї. І тебе скотину захищають.
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22.10.2024 08:54 Ответить
могли відмовитися воювати, у в'язниці краще, ніж у могилі, та й після смерті *****, коли почнеться гризня за владу, напевне випустили б достроково
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22.10.2024 08:39 Ответить
На те треба розум а у Кацапа його немає.
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22.10.2024 09:32 Ответить
вже давно похер на того крємлєчмоль. я, про його крипаків.
тобто, ці вроджені раби, навіть після полону в теплі з борщем та олів'є, побачивши цивілізацію, взяли автомати і не вбили своїх командирів, а знову пішли на гарантовану загибель?
чи сподівались, удруге в полон потрапити?
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22.10.2024 08:51 Ответить
А могли бы записаться в РДК и воевали бы против кремлевского режима
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22.10.2024 09:02 Ответить
у пості вище про іпотеку писали
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22.10.2024 09:09 Ответить
Вообще, перед обменом следовало бы доводить их до состояния невозможности исполнять боевые задачи. Ну, руки рубить - это сразу будет заметно, а если травить или заражать чем-то с определенным сроком проявления симптомов, чтоб начиналось уже после обмена.
В общем, чтоб были не годны по новой возвращаться.
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22.10.2024 09:32 Ответить
вшивать пейджер?
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22.10.2024 11:35 Ответить
Для чого? Отдай касапов взад и ліл-путін їм сам прикончить - дешево і полезно
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22.10.2024 12:43 Ответить
Но иногда их отправляют снова. Ну вот даже в этой новости об этом есть. Тут их расстреляли, но в другой ситуации они могли бы и убить кого-то.
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22.10.2024 13:13 Ответить
Дивіться глибше, народ ! Ці полонені бачили своїми очими "хвашистів" від яких СВО повинно було звільнити Україну, спілкувались з бандерівцями, залишились цілими та неушкодженими, вони дивились Новини України, і все, що роблять "асвабадітєлі" для АСЛАБАЖДЄНІЯ бідних руцькоязичних.
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29.10.2024 20:58 Ответить
 
 