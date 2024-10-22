Российское командование отправило своих обмененных из плена солдат в самоубийственную атаку, чтобы наказать их за сдачу

На Покровском направлении отделение российских штурмовиков пошло в атаку по открытой местности в полный рост на украинский опорный пункт. Воины 110-й механизированной бригады как в тире уничтожили всех штурмовиков.

Об этом сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов на своей Facebook-странице,

"Когда собрали документы убитых, то наши разведчики были удивлены - ведь эти россияне уже были в плену именно у 110-й механизированной бригады и поехали на обмен в Россию!

Суриков Михаил Владимирович, 1974 года рождения, из Татарстана, был взят в плен воинами 110-й бригады под Авдеевкой 18 ноября 2023 года. Тюмин Александр Николаевич, 1976 года рождения, из Ногинска Московской области, был взят в плен также под Авдеевкой 16 октября 2023 года", - говорится в сообщении.

Судя по личным бумагам Сурикова и Тюмина, скорее всего, вся группа состояла именно из обмененных из плена бойцов. У других ликвидированных личных документов и бумаг не было. По документам, Суриков и Тюмин служили в 114-й мотострелковой бригаде ВС РФ, после сдачи в плен они около 8 месяцев находились в украинской колонии, затем вернулись в Россию, несколько месяцев находились в фильтрационном лагере, а затем их снова направили для прохождения службы обратно в 114-ю бригаду, и там их сразу направили в штурмовой отряд как "штрафников". Все отделение бывших пленных было направлено в атаку по абсолютно открытому полю, и ни один из россиян из этой атаки не вернулся.

"Очевидно, российское командование не доверяет своим солдатам, которые подняли руки, и посылает в атаки, чтобы они уже гарантированно из них не вернулись, заступиться за них в РФ некому. Путин ведет до последнего русского", - отметил Бутусов.

Напомним, бойцы Национальной гвардии 20 октября отбили 17 попыток штурмов россиян на Покровском направлении.

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