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Новини
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Росіяни відправили обміняних з полону солдатів у самогубну атаку, щоб покарати їх за здачу

ЗСУ як у тирі знищили усіх штурмовиків

На Покровському напрямку відділення російських штурмовиків пішло в атаку по відкритій місцевості у повний зріст на український опорний пункт. Воїни 110-ї механізованої бригади як у тирі знищили усіх штурмовиків.

Про це повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов на своїй Facebook-сторінці,

"Коли зібрали документи вбитих, то наші розвідники були здивовані - адже ці росіяни вже були у полоні саме у 110-ї механізованої бригади та поїхали на обмін до Росії!

Суриков Михайло Володимирович, 1974 року народження, з Татарстану, був взятий у полон воїнами 110-ї бригади під Авдіївкою 18 листопада 2023 року. Тюмін Олександр Миколайович, 1976 року народження, з Ногінська Московської області, був взятий у полон також під Авдіївкою 16 жовтня 2023 року", - йдеться в дописі.

Судячи з особистих паперів Сурикова та Тюмина, скоріше за все, уся група складалась саме з обміняних з полону бійців. У інших ліквідованих особистих документів та паперів не було. За документами, Суриков та Тюмин служили у 114-й мотострілецькій бригаді ЗС РФ, після здачі у полон вони близько 8 місяців знаходились в українській колонії, потім повернулись до Росії, кілька місяців знаходились у фільтраційному таборі, а потім їх знову направили для проходження служби назад до 114-ї бригади, і там їх одразу направили у штурмовий загін як "штрафников". Усе відділення колишніх полонених було направлено в атаку по абсолютно відкритому полю, і жоден з росіян з цієї атаки не повернувся.

"Очевидно, російське командування не довіряє своїм солдатам, які підняли руки, і посилає в атаки, щоб вони вже гарантовано з них не повернулись, заступитись за них у РФ нема кому. Путін веде до останнього руського", - зазначив Бутусов.

Нагадаємо, бійці Національної гвардії 20 жовтня  відбили 17 спроб штурмів росіян на Покровському напрямку.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Війська РФ просунулись біля Неліпівки та Курахового, - DeepState. КАРТА

Автор: 

Донецька область (8816) бойові дії (4079) Бутусов Юрій (3617)


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Топ коментарі
+24
родичі дуже просили, бо іпотєку треба виплачувати.
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22.10.2024 08:37 Відповісти
+18
Показово - по - кацапськи - шо б не здавались
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22.10.2024 08:27 Відповісти
+16
Повторне використання... Секонд-хенд...
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22.10.2024 08:33 Відповісти
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Показово - по - кацапськи - шо б не здавались
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22.10.2024 08:27 Відповісти
Кацапи дегенерати у більшості. Люди з мізками вже давно б підняли збройний бунт проти Кремлівського старого шизойда-нелюдя ***** та його шайки війскових злочинців.
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22.10.2024 09:30 Відповісти
У вас це де?
В Україні по іньшому, Україна захищається!!!
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22.10.2024 09:53 Відповісти
Повторне використання... Секонд-хенд...
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22.10.2024 08:33 Відповісти
Громадянин Сосії це просто біоресурс для його сцаря
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22.10.2024 08:36 Відповісти
ещенарожалки ещенарожают
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22.10.2024 11:34 Відповісти
НеНарожают - всьо - парам пара пам - демо-криза на росії - звучить со всех утюгов! 🤡
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22.10.2024 12:42 Відповісти
ці знайдуть від кого, у них закладена програма
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22.10.2024 16:23 Відповісти
хіба що від свиней або оленів або овечок та козлів... 🤣
росіянці - ВИМИРАЮЧИЙ етнос 👍
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22.10.2024 17:48 Відповісти
таракан живе без голови 4 години, а ці все життя - живучі
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22.10.2024 22:08 Відповісти
родичі дуже просили, бо іпотєку треба виплачувати.
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22.10.2024 08:37 Відповісти
То просто наші командири домовилися з кацапскими (за пляшку) пристріляти зброю....
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22.10.2024 08:38 Відповісти
Що ти пропонуєш, здатися?
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22.10.2024 08:54 Відповісти
По іншому. У нас воюють за свою землю, за свої сім'ї. І тебе скотину захищають.
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22.10.2024 08:54 Відповісти
могли відмовитися воювати, у в'язниці краще, ніж у могилі, та й після смерті *****, коли почнеться гризня за владу, напевне випустили б достроково
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22.10.2024 08:39 Відповісти
На те треба розум а у Кацапа його немає.
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22.10.2024 09:32 Відповісти
вже давно похер на того крємлєчмоль. я, про його крипаків.
тобто, ці вроджені раби, навіть після полону в теплі з борщем та олів'є, побачивши цивілізацію, взяли автомати і не вбили своїх командирів, а знову пішли на гарантовану загибель?
чи сподівались, удруге в полон потрапити?
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22.10.2024 08:51 Відповісти
А могли бы записаться в РДК и воевали бы против кремлевского режима
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22.10.2024 09:02 Відповісти
у пості вище про іпотеку писали
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22.10.2024 09:09 Відповісти
Вообще, перед обменом следовало бы доводить их до состояния невозможности исполнять боевые задачи. Ну, руки рубить - это сразу будет заметно, а если травить или заражать чем-то с определенным сроком проявления симптомов, чтоб начиналось уже после обмена.
В общем, чтоб были не годны по новой возвращаться.
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22.10.2024 09:32 Відповісти
вшивать пейджер?
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22.10.2024 11:35 Відповісти
Для чого? Отдай касапов взад и ліл-путін їм сам прикончить - дешево і полезно
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22.10.2024 12:43 Відповісти
Но иногда их отправляют снова. Ну вот даже в этой новости об этом есть. Тут их расстреляли, но в другой ситуации они могли бы и убить кого-то.
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22.10.2024 13:13 Відповісти
Дивіться глибше, народ ! Ці полонені бачили своїми очими "хвашистів" від яких СВО повинно було звільнити Україну, спілкувались з бандерівцями, залишились цілими та неушкодженими, вони дивились Новини України, і все, що роблять "асвабадітєлі" для АСЛАБАЖДЄНІЯ бідних руцькоязичних.
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29.10.2024 20:58 Відповісти
 
 