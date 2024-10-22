Росіяни відправили обміняних з полону солдатів у самогубну атаку, щоб покарати їх за здачу

На Покровському напрямку відділення російських штурмовиків пішло в атаку по відкритій місцевості у повний зріст на український опорний пункт. Воїни 110-ї механізованої бригади як у тирі знищили усіх штурмовиків.

Про це повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов на своїй Facebook-сторінці,

"Коли зібрали документи вбитих, то наші розвідники були здивовані - адже ці росіяни вже були у полоні саме у 110-ї механізованої бригади та поїхали на обмін до Росії!

Суриков Михайло Володимирович, 1974 року народження, з Татарстану, був взятий у полон воїнами 110-ї бригади під Авдіївкою 18 листопада 2023 року. Тюмін Олександр Миколайович, 1976 року народження, з Ногінська Московської області, був взятий у полон також під Авдіївкою 16 жовтня 2023 року", - йдеться в дописі.

Судячи з особистих паперів Сурикова та Тюмина, скоріше за все, уся група складалась саме з обміняних з полону бійців. У інших ліквідованих особистих документів та паперів не було. За документами, Суриков та Тюмин служили у 114-й мотострілецькій бригаді ЗС РФ, після здачі у полон вони близько 8 місяців знаходились в українській колонії, потім повернулись до Росії, кілька місяців знаходились у фільтраційному таборі, а потім їх знову направили для проходження служби назад до 114-ї бригади, і там їх одразу направили у штурмовий загін як "штрафников". Усе відділення колишніх полонених було направлено в атаку по абсолютно відкритому полю, і жоден з росіян з цієї атаки не повернувся.

"Очевидно, російське командування не довіряє своїм солдатам, які підняли руки, і посилає в атаки, щоб вони вже гарантовано з них не повернулись, заступитись за них у РФ нема кому. Путін веде до останнього руського", - зазначив Бутусов.

Нагадаємо, бійці Національної гвардії 20 жовтня відбили 17 спроб штурмів росіян на Покровському напрямку.

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