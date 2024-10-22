За сутки на фронте 134 боевых столкновений. 46 из них – на Покровском направлении, – Генштаб
Ситуация на фронте остается сложной. Противник, используя свое преимущество в живой силе и технике, непрерывно атакует наши позиции. Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу максимальные потери.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.
Обстрелы Украины
По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара, а также 82 авиаудара, в частности сбросил 136 КАБ. Кроме этого, совершил более четырех тысяч обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, из них 154 - из реактивных систем залпового огня.
Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Сумы, Хотень, Басовка, Речки, Белополье, Краснополье, Битица, Гнилица, Юнаковка Сумской области; Лозовая Харьковской области; Терны, Пазено, Майское, Торецк, Ильиновка, Дружба, Александрополь, Калиновое, Янтарное и Курахово Донецкой области; Новоданиловка и Малая Токмачка Запорожской области; Новоданиловка и Малая Токмачка Запорожской области.
Боевые действия на востоке
На Харьковском направлении враг продолжал штурмовые действия, всего произошло три боевых столкновения. Бои шли в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск.
На Купянском направлении за сутки произошло пять вражеских атак. Силы обороны отражали штурмовые действия противника возле Петропавловки, Зеленого Гая, Вишневого и Лозовой.
На Лиманском направлении враг атаковал 14 раз. Пытался продвинуться неподалеку Грековки, Новомихайловки, Макеевки, Торского и Тернов.
Осуществляя бомбардировки на Северском направлении, противник атаковал трижды, Верхнекаменское, Переездное и Белогоровку.
При поддержке авиации на Краматорском направлении оккупанты атаковали Часов Яр. Ситуация под контролем подразделений Сил обороны.
На Торецком направлении враг совершил три атаки неподалеку Торецка и Щербиновки.
На Покровском направлении наши защитники отражали 46 наступательных и штурмовых действий агрессора вблизи Сухой Балки, Воздвиженки, Миролюбовки, Красного Яра, Променя, Лисовки, Крутого Яра, Селидово и Михайловки. Противник активно применял авиацию.
На Кураховском направлении Силы обороны отбили 26 атак в районах Горняка, Новодмитровки, Максимильяновки, Георгиевки, Дальнего, Катериновки, Звездного, Острого и Антоновки.
На Времевском направлении, по уточненной информации, противник совершил 12 атак наших позиций в направлении Богоявленки, Новоукраинки и Золотого.
Ситуация на юге и севере
За минувшие сутки на Ореховском направлении украинские позиции были атакованы неподалеку Малой Токмачки.
На Приднепровском направлении наши защитники отбили четыре штурма, противник успеха не имел.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории РФ активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.
Операция в Курской области
Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. За минувшие сутки враг нанес по Курщине 41 авиаудар, применив 68 управляемых авиабомб, к тому же совершил 260 обстрелов районов населенных пунктов.
Удары по врагу
Наши воины активно наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике.
Вчера авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли девять ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника и поразили два моста.
В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составляют 1350 человек. Также украинские воины обезвредили восемь танков, 24 боевые бронированные машины, 34 артиллерийские системы, две реактивные системы залпового огня, два средства ПВО, 71 БпЛА оперативно-тактического уровня, 77 автомобилей и 20 единиц спецтехники оккупантов.
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Торецький напрямок.
У Торецьку противник зайняв кілька будівель біля колишнього заводу на вулиці Героїв Праці.
📍48.396158, 37.865852
📍48.395603, 37.866030
Зіткнення тривають уздовж вулиць Дружби, Донбаська, Василя Стуса та Руднична.
Покровський напрямок.
У Лисівці противник просунувся на глибину до 150 метрів вздовж вулиці Центральної.
📍48.222528, 37.274770
Продовжуються важкі бої під Селидовим, на захід від Цукуриного, у Гірнику та за Зоряне.
Курахівський напрямок.
На захід від Максимільянівки противник просунувся на глибину до 650 метрів і зайняв дачне селище «Енергетик». Бої продовжуються за дачне селище «Машинобудівник», за яким слідує місто Курахове.
У північній частині Катеринівки дроноводи ЗСУ атакували позицію штурмової групи противника в районі перехрестя вулиць Садова та Центральна, Попередньо додано червону зону, конфігурацію фронту в цій галузі на уточненні.
📍47.877570, 37.347238
На південь від Катеринівки противник просунувся вздовж лісосмуги на північній околиці ставка на глибину до 500 метрів.
📍47.866024, 37.335849
Вугледарський напрямок.
На північний захід і на північ від Водяного противник просунувся на ділянці шириною до 5 км.
На захід від шахти «Південнодонбаська № 3» противник штурмує район Т-подібного перетину ґрунтових дорого. Додана сіра зона.
📍47.82682, 37.24758 ".