Россияне заявили об атаке на промышленное предприятие в Воронежской области и закрыли аэропорт в Нижнем Новгороде
Региональные российские власти заявили, что якобы украинские беспилотники атаковали промышленное предприятие в Воронежской области России. Также в Нижнем Новгороде вводился план "Ковер".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев в Telegram-канале сообщил, что российское ПВО якобы обнаружило и подавило беспилотный летательный аппарат в одном из районов региона. Однако БпЛА упал на здание цеха промышленного предприятия.
На одном этаже здания начался пожар, предварительно, никто не пострадал.
Утром 22 октября Росавиация объявляла о временных ограничениях в работе аэропорта Нижний Новгород. Впоследствии ограничения были сняты.
Чуть ранее российские Telegram-каналы сообщили, что в аэропорту ввели план "Ковер" - это означает, что он закрыт, а самолеты перенаправляют на другие аэропорты.
Напомним, в ночь на 22 октября беспилотники атаковали два спиртзавода в Тульской области.
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