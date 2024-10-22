Росіяни заявили про атаку на промислове підприємство у Воронезькій області та закрили аеропорт у Нижньому Новгороді

Регіональна російська влада заявила, що нібито українські безпілотники атакували промислове підприємство у Воронезькій області Росії. Також у Нижньому Новгороді вводився план "Килим".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв у Telegram-каналі повідомив, що російське ППО нібито виявила та подавили безпілотний літальний апарат в одному з районів регіону. Проте БпЛА впав на будівлю цеху промислового підприємства.

На одному поверсі будівлі почалася пожежа, попередньо, ніхто не постраждав.

Зранку 22 жовтня Росавіація оголошувала про тимчасові обмеження у роботі аеропорту Нижній Новгород. Згодом обмеження були зняті.

Трохи раніше російські Telegram-канали повідомили, що в аеропорту ввели план "Килим" – це означає, що він закритий, а літаки перенаправляють на інші летовища.

Нагадаємо, у ніч проти 22 жовтня безпілотники атакували два спиртзаводи у Тульській області.

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