В Одессе во время воздушной тревоги умерла 13-летняя школьница: полиция устанавливает обстоятельства
В понедельник, 21 октября, в одном из учебных заведений в Приморском районе Одессы во время воздушной тревоги умерла 13-летняя школьница. Полицейские расследуют обстоятельства смерти девочки.
Об этом сообщает ГУ НП в Одесской области, передает Цензор.НЕТ.
О трагическом событии правоохранители узнали от медиков.
"По словам учителей, во время сигнала "Воздушная тревога", когда ученики и педагоги спускались в укрытие, школьнице стало плохо. Они вызвали "скорую" и начали оказывать ребенку первую доврачебную помощь", - говорится в сообщении.
Впоследствии медики, прибывшие на вызов, начали реанимационные мероприятия, но, к сожалению, девочка умерла.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции.
В Единый реестр досудебных расследований следователи внесли сведения по п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с предварительной пометкой "естественная смерть".
В полиции добавили, что тело ребенка направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Поліція створює видимість напруженої та небезпечної роботи (наша служба і апасна і трудна), а насправді фактично не робить ні-чо-го. І так у всьому. Доречі, давно слід перевірити поліцаїв на предмет незаконного збагачення (не про простих патрульних мова, то робочі бджілки), а також перевірити пенсіонерів-інвалідів. Бо всупереч заявам деяких речників, в ТЦК працюють переважно колишні мусора та поліцаї.
О, дуже вчасно з'явилась новина про "добровільних помічників поліції":
"Правоохоронці інсценували вбивство голови громадського формування, фото та відео з закривавленою «жертвою» було відправлено замовнику, а інформацію про «вбивство» висвітлено у медіа".
Отакі ось "громадські формування", а по факту - ще одна банда з колишніх "правоохоронців", зараз, прикриваючись масками, ловить людей разом з ТЦК та поліцією.
Урср#2 все як завжди- мусорам треба швидше закрити справу щоб премію не зняли