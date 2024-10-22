В Одессе во время воздушной тревоги умерла 13-летняя школьница: полиция устанавливает обстоятельства

В понедельник, 21 октября, в одном из учебных заведений в Приморском районе Одессы во время воздушной тревоги умерла 13-летняя школьница. Полицейские расследуют обстоятельства смерти девочки.

Об этом сообщает ГУ НП в Одесской области, передает Цензор.НЕТ.

О трагическом событии правоохранители узнали от медиков.

"По словам учителей, во время сигнала "Воздушная тревога", когда ученики и педагоги спускались в укрытие, школьнице стало плохо. Они вызвали "скорую" и начали оказывать ребенку первую доврачебную помощь", - говорится в сообщении.

Впоследствии медики, прибывшие на вызов, начали реанимационные мероприятия, но, к сожалению, девочка умерла.

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На месте происшествия работала следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции.

В Единый реестр досудебных расследований следователи внесли сведения по п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с предварительной пометкой "естественная смерть".

В полиции добавили, что тело ребенка направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.

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