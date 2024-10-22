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Новости
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В Одессе во время воздушной тревоги умерла 13-летняя школьница: полиция устанавливает обстоятельства

В Одесі під час повітряної тривоги померла 13-річна школярка

В понедельник, 21 октября, в одном из учебных заведений в Приморском районе Одессы во время воздушной тревоги умерла 13-летняя школьница. Полицейские расследуют обстоятельства смерти девочки.

Об этом сообщает ГУ НП в Одесской области, передает Цензор.НЕТ.

О трагическом событии правоохранители узнали от медиков.

"По словам учителей, во время сигнала "Воздушная тревога", когда ученики и педагоги спускались в укрытие, школьнице стало плохо. Они вызвали "скорую" и начали оказывать ребенку первую доврачебную помощь", - говорится в сообщении.

Впоследствии медики, прибывшие на вызов, начали реанимационные мероприятия, но, к сожалению, девочка умерла.

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На месте происшествия работала следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции.

В Единый реестр досудебных расследований следователи внесли сведения по п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с предварительной пометкой "естественная смерть".

В полиции добавили, что тело ребенка направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.

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дети (6576) Одесса (7921) Нацполиция (16562) смерть (9251)


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яке горе батькам, як таке можна пережити.
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22.10.2024 12:42 Ответить
Це знову - небойова втрата. А причина цьому дії пуйла..
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22.10.2024 12:53 Ответить
А все тому, що батьки вирішили погратися в незламність і не убезпечили дитину. Дітям на війні і у воюючій країні не місце.
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22.10.2024 12:53 Ответить
Не пишіть маячні! Всі діти не можуть одночасно покинути свою країну, та й життя по закордонах таке собі для малих майбутніх громадян.
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22.10.2024 13:04 Ответить
"поліція з'ясовує обставини"...
Поліція створює видимість напруженої та небезпечної роботи (наша служба і апасна і трудна), а насправді фактично не робить ні-чо-го. І так у всьому. Доречі, давно слід перевірити поліцаїв на предмет незаконного збагачення (не про простих патрульних мова, то робочі бджілки), а також перевірити пенсіонерів-інвалідів. Бо всупереч заявам деяких речників, в ТЦК працюють переважно колишні мусора та поліцаї.
О, дуже вчасно з'явилась новина про "добровільних помічників поліції":
"Правоохоронці інсценували вбивство голови громадського формування, фото та відео з закривавленою «жертвою» було відправлено замовнику, а інформацію про «вбивство» висвітлено у медіа".
Отакі ось "громадські формування", а по факту - ще одна банда з колишніх "правоохоронців", зараз, прикриваючись масками, ловить людей разом з ТЦК та поліцією.
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22.10.2024 13:12 Ответить
На жаль ще одна дитина загинула від рашиського терору.
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22.10.2024 14:58 Ответить
Яка це нахрін природна смерть якщо під час повітряної тривоги, яка і спровокувала подальші причини?
Урср#2 все як завжди- мусорам треба швидше закрити справу щоб премію не зняли
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23.10.2024 03:25 Ответить
 
 