В Одесі під час повітряної тривоги померла 13-річна школярка: поліція з’ясовує обставини
У понеділок, 21 жовтня, в одному з навчальних закладів у Приморському районі Одеси під час повітряної тривоги померла 13-річна школярка. Поліцейські розслідують обставини смерті дівчинки.
Про це повідомляє ГУ НП в Одеській області, передає Цензор.НЕТ.
Про трагічну подію правоохоронці дізналися від медиків.
"Зі слів вчителів, під час сигналу "Повітряна тривога", коли учні та педагоги спускалися в укриття, школярці стало зле. Вони викликали "швидку" та почали надавати дитині першу долікарську допомогу", - йдеться у повідомленні.
Згодом медики, які прибули на виклик, почали реанімаційні заходи, але, на жаль, дівчинка померла.
На місці події працювала слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції.
До Єдиного реєстру досудових розслідувань слідчі внесли відомості за п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України з попередньою приміткою "природна смерть".
У поліції додали, що тіло дитини направлено на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Поліція створює видимість напруженої та небезпечної роботи (наша служба і апасна і трудна), а насправді фактично не робить ні-чо-го. І так у всьому. Доречі, давно слід перевірити поліцаїв на предмет незаконного збагачення (не про простих патрульних мова, то робочі бджілки), а також перевірити пенсіонерів-інвалідів. Бо всупереч заявам деяких речників, в ТЦК працюють переважно колишні мусора та поліцаї.
О, дуже вчасно з'явилась новина про "добровільних помічників поліції":
"Правоохоронці інсценували вбивство голови громадського формування, фото та відео з закривавленою «жертвою» було відправлено замовнику, а інформацію про «вбивство» висвітлено у медіа".
Отакі ось "громадські формування", а по факту - ще одна банда з колишніх "правоохоронців", зараз, прикриваючись масками, ловить людей разом з ТЦК та поліцією.
Урср#2 все як завжди- мусорам треба швидше закрити справу щоб премію не зняли