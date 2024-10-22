В Одесі під час повітряної тривоги померла 13-річна школярка: поліція з’ясовує обставини

У понеділок, 21 жовтня, в одному з навчальних закладів у Приморському районі Одеси під час повітряної тривоги померла 13-річна школярка. Поліцейські розслідують обставини смерті дівчинки.

Про це повідомляє ГУ НП в Одеській області, передає Цензор.НЕТ.

Про трагічну подію правоохоронці дізналися від медиків.

"Зі слів вчителів, під час сигналу "Повітряна тривога", коли учні та педагоги спускалися в укриття, школярці стало зле. Вони викликали "швидку" та почали надавати дитині першу долікарську допомогу", - йдеться у повідомленні.

Згодом медики, які прибули на виклик, почали реанімаційні заходи, але, на жаль, дівчинка померла.

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На місці події працювала слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань слідчі внесли відомості за п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України з попередньою приміткою "природна смерть".

У поліції додали, що тіло дитини направлено на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

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