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В Одесі під час повітряної тривоги померла 13-річна школярка: поліція з’ясовує обставини

В Одесі під час повітряної тривоги померла 13-річна школярка

У понеділок, 21 жовтня, в одному з навчальних закладів у Приморському районі Одеси під час повітряної тривоги померла 13-річна школярка. Поліцейські розслідують обставини смерті дівчинки.

Про це повідомляє ГУ НП в Одеській області, передає Цензор.НЕТ.

Про трагічну подію правоохоронці дізналися від медиків.

"Зі слів вчителів, під час сигналу "Повітряна тривога", коли учні та педагоги спускалися в укриття, школярці стало зле. Вони викликали "швидку" та почали надавати дитині першу долікарську допомогу", - йдеться у повідомленні. 

Згодом медики, які прибули на виклик, почали реанімаційні заходи, але, на жаль, дівчинка померла.

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На місці події працювала слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань слідчі внесли відомості за п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України з попередньою приміткою "природна смерть".

У поліції додали, що тіло дитини направлено на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

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Автор: 

діти (5152) Одеса (5499) Нацполіція (15276) смерть (6779)


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яке горе батькам, як таке можна пережити.
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22.10.2024 12:42 Відповісти
Це знову - небойова втрата. А причина цьому дії пуйла..
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22.10.2024 12:53 Відповісти
А все тому, що батьки вирішили погратися в незламність і не убезпечили дитину. Дітям на війні і у воюючій країні не місце.
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22.10.2024 12:53 Відповісти
Не пишіть маячні! Всі діти не можуть одночасно покинути свою країну, та й життя по закордонах таке собі для малих майбутніх громадян.
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22.10.2024 13:04 Відповісти
"поліція з'ясовує обставини"...
Поліція створює видимість напруженої та небезпечної роботи (наша служба і апасна і трудна), а насправді фактично не робить ні-чо-го. І так у всьому. Доречі, давно слід перевірити поліцаїв на предмет незаконного збагачення (не про простих патрульних мова, то робочі бджілки), а також перевірити пенсіонерів-інвалідів. Бо всупереч заявам деяких речників, в ТЦК працюють переважно колишні мусора та поліцаї.
О, дуже вчасно з'явилась новина про "добровільних помічників поліції":
"Правоохоронці інсценували вбивство голови громадського формування, фото та відео з закривавленою «жертвою» було відправлено замовнику, а інформацію про «вбивство» висвітлено у медіа".
Отакі ось "громадські формування", а по факту - ще одна банда з колишніх "правоохоронців", зараз, прикриваючись масками, ловить людей разом з ТЦК та поліцією.
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22.10.2024 13:12 Відповісти
На жаль ще одна дитина загинула від рашиського терору.
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22.10.2024 14:58 Відповісти
Яка це нахрін природна смерть якщо під час повітряної тривоги, яка і спровокувала подальші причини?
Урср#2 все як завжди- мусорам треба швидше закрити справу щоб премію не зняли
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23.10.2024 03:25 Відповісти
 
 