Самоубийство мужчины в помещении ТЦК на Полтавщине: Начато производство по статье об "преднамеренном убийстве"

Правоохранительные органы открыли уголовное производство по статье об "умышленном убийстве" после того, как в Полтавской области обнаружили тело мужчины в одном из технических помещений пункта предварительного сбора военнообязанных.

Об этом "Суспільному" сообщил представитель полиции Полтавщины Юрий Сулаев, передает Цензор.НЕТ.

По данным источников издания, мужчина совершил самоубийство в помещении пункта предварительного сбора военнообязанных в Щербановской громаде.

Он повесился в туалете. Его тело нашли техработники.

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Напомним, ранее сообщалось, что 21 октября 2024 года на Полтавщине в одном из технических помещений пункта предварительного сбора военнообязанных было обнаружено тело мужчины с явными признаками того, что он сам покончил с собой.