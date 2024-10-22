Самогубство чоловіка у приміщенні ТЦК на Полтавщині: Розпочато провадження за статтею "умисне вбивство"

Правоохоронні органи відкрили кримінальне провадження за статтею про "умисне вбивство" після того, як у Полтавській області виявили тіло чоловіка в одному з технічних приміщень пункту попереднього збору військовозобов'язаних.

Про це "Суспільному" повідомив речник поліції Полтавщини Юрій Сулаєв, передає Цензор.НЕТ.

За даними джерел видання, чоловік вчинив самогубство у приміщенні пункту попереднього збору військовозобов'язаних у Щербанівській громаді.

Він повісився у туалеті. Його тіло знайшли техпрацівники.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 21 жовтня 2024 року на Полтавщині в одному з технічних приміщень пункту попереднього збору військовозобов'язаних було виявлено тіло чоловіка з явними ознаками того, що він сам вкоротив собі віку.