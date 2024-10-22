Самогубство чоловіка у приміщенні ТЦК на Полтавщині: Розпочато провадження за статтею "умисне вбивство"
Правоохоронні органи відкрили кримінальне провадження за статтею про "умисне вбивство" після того, як у Полтавській області виявили тіло чоловіка в одному з технічних приміщень пункту попереднього збору військовозобов'язаних.
Про це "Суспільному" повідомив речник поліції Полтавщини Юрій Сулаєв, передає Цензор.НЕТ.
За даними джерел видання, чоловік вчинив самогубство у приміщенні пункту попереднього збору військовозобов'язаних у Щербанівській громаді.
Він повісився у туалеті. Його тіло знайшли техпрацівники.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 21 жовтня 2024 року на Полтавщині в одному з технічних приміщень пункту попереднього збору військовозобов'язаних було виявлено тіло чоловіка з явними ознаками того, що він сам вкоротив собі віку.
Будь ласка, зачекайте...
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шо прямо так і питсали "у тому числі ТЦКашникам" ? 🤡
Ви, чмошники - ухилянти, якісь нереально дивні.
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Тут, блін, штабні мого колишнього бойового підрозділу стоять на вухах та думають як мене повернути по спрощеній схемі (проявив бажання повернутися, незважаючи на вік).
А в цей час ви, ушльопки молоді, здорові - від ТЦК бігаєте.
Можливо ви знаєте більше про нього...
Будеш бикувати отримаєш в щелепу. От і все.
Як і кого можуть вбити чи навіть вдарити в ТЦК?
В любому ТЦК.
де завгодно.
Абсолютно неможливо. Виключно, в якості самооборони, бо може наркоман на ломках з ножем чи інший неадекват. І то, в таких випадках викликають поліцію.
Ідіот.
Чи просто хочеться в це вірити, ну, бо ж тцкашники такі-сякі, бла-бла-бла?
От якби зараз так.
Я не було,я він.В мене не середній рід.
Чим закінчилася справа воєнкома-хабарника Борисова? Тиша...
Чим закінчилася справа судді-вбивці Тандира? Тиша...
Чим закінчилися чисельні справи по розкраданням в МО? Тиша...
Про це вже неодноразово писали й розповідали отакі "добровольці" (ті що вижили).
єдине, що правдиве у цій новині - що людина стала мертва
2. Якщо чинив спротив, то можливий варіант з навмисним вбивством з інсценізацією.
Головна причина того що відбувається силове затримання, потім коротке навчання, де вони не встигають пройти злагодження, що дуже важливо для взаємодії в бою, і отримати навики елементарного виживання на передовій, в перших же боях дехто гине і ця інформація швидко поширюється між людей. А решта новачків розповідають родичам про реалії війни, про помилкові задачі які їм ставлять та відсутність засобів ураження. Що збільшує страх у резервістів.
Ну і не буде з них, хто так попав в окоп, мотивованих і готових виконати поставлену задач військових і це підтверджує ситуація з СЗЧ та проблемами для командирів, про що вони вже відкрито говорять в соцмережах.
Також та ж сама ситуація з офіцерами, от реально якщо подумати, майбутьного офіцера силою привезли, швидка медкомісія де навіть тиск не міряють, а про решту мовчу.
Потім коротке також навчання, тому що хтось там вважає що піджаки через 10-20 років ще мають якісь знання, і їх ставлять командувати такими ж як вони сержантами, хоч б якось толкових бійців піднімали до сержантів і переводили з бойових бригад в новостворені, щоб там досвід передавали на полігоні при навчанні, або вводили поранених бійців тимчасово, як от тут на форумі є люди, що мають досвід і готові навчати новачків.
І який хочуть отримати на виході результат. І скарги на це від початку війни, але граблі ті самі. потім втрати які знову потрібно поповнювати.
Ну чого катувань, а як по вашому забезпечити той план який їм скидає керівництво, тут проблема більше не в них а в подальшому що відбувається.
Тобто совок прийшов звідки не чекали) потужно... Головне план виконати!!
Їх тактичні навики перед усім треба навчати та логічне мислення, логістику, а не марширування і психологію чи меддопомогу, та оформлення документів, за останнє можна створити онлайн курс для самостійного вивчення із зразками і цього буде достатньо.
Від їх наказів та рішень багато чого залежить.
Деяких взагалі марширувати вчили от нах... офіцеру марширування, де він буде там марширувати, краще б той час на щось інше потратили.
Кардинал Simon
https://x.com/prelatSimon
@prelatSimon
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https://x.com/prelatSimon/status/1848648315732177030 6 ч
так боявся загинути на війні що вбив себе ??? ідіотизм, відмазка для дурників.... попередні таки самі собі віку вкоротили ? вбивства в ТЦК це вже системне явище