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Самогубство чоловіка у приміщенні ТЦК на Полтавщині: Розпочато провадження за статтею "умисне вбивство"

Поліція розпочала провадження за фактом самогубства чоловіка у приміщенні ТЦК на Полтавщині

Правоохоронні органи відкрили кримінальне провадження за статтею про "умисне вбивство" після того, як у Полтавській області виявили тіло чоловіка в одному з технічних приміщень пункту попереднього збору військовозобов'язаних.

Про це "Суспільному" повідомив речник поліції Полтавщини Юрій Сулаєв, передає Цензор.НЕТ.

За даними джерел видання, чоловік вчинив самогубство у приміщенні пункту попереднього збору військовозобов'язаних у Щербанівській громаді.

Він повісився у туалеті. Його тіло знайшли техпрацівники.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Миколаєві люди у військовій формі намагались зв’язати чоловіка: У ТЦК кажуть, що це не їхні представники. ВIДЕО

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 21 жовтня 2024 року на Полтавщині в одному з технічних приміщень пункту попереднього збору військовозобов'язаних було виявлено тіло чоловіка з явними ознаками того, що він сам вкоротив собі віку.

Автор: 

Нацполіція (15276) самогубство (646) ТЦК та СП (658) Полтавська область (1141)


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Топ коментарі
+28
Хотів жити, не хотів воювати - за те й повісили гниди, які хочуть жити і не хочуть воювати.
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22.10.2024 12:48 Відповісти
+23
Звучить як знущання: "Жодного фізичного чи психологічного тиску на військовозобов'язаного не здійснювалося".
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22.10.2024 12:52 Відповісти
+16
Людини немає. Промовчало б, ..... створіння
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22.10.2024 13:18 Відповісти
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Так як так то. А як же "в тцк лише святі ангели"?
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22.10.2024 12:46 Відповісти
Сегодня общался с бывшим военфельдшером так рассказывает тцкашники привозят в больницу всяких бомжей уже сопровождающие их менты возмущаются мол нахрен они тут нужны? А те в ответ мол нам пофигу у нас план привезти двух человек на медкомиссию каждый день.
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22.10.2024 15:31 Відповісти
Хотів жити, не хотів воювати - за те й повісили гниди, які хочуть жити і не хочуть воювати.
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22.10.2024 12:48 Відповісти
Дурниці - чого це його би вбивали? Не хочешь воювати? - строк у буцегарні. У ТЦКшників просто немає мотиву це робити. Психологічний тиск - вірю, в умисне вбивство - ні.
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22.10.2024 14:25 Відповісти
Бо ти трохи тупий.
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22.10.2024 16:32 Відповісти
Самогубство це великий грix... До чого довели людину...🥺😢
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22.10.2024 14:26 Відповісти
Одно другому противоречит. Хотел бы жить - хотел бы и воевать. А так он поднялся на новый уровень - были утопанты, а теперь назавем их усыранты ))))
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22.10.2024 15:19 Відповісти
Ти не хочеш повернутися до країни узкоговорящєє чудо?
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22.10.2024 15:33 Відповісти
Так хорошо сидеть в Германии и нафронтничать.
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22.10.2024 16:34 Відповісти
Яке погане населення, жити воно хоче. Життя взагалі перелцінене.
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22.10.2024 16:37 Відповісти
Хм, яке вишукане "іпсо". Отак одразу навіть не спростуєш...
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22.10.2024 12:49 Відповісти
Та і Полтавщина наче не ТОТ, на яких тіки і знімають "кіно" про звірства та свавілля ТЦК...
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22.10.2024 13:55 Відповісти
забирали телефоны, теперь ее и ремни забирать будут....
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22.10.2024 12:50 Відповісти
Цікаво, чи задоволені зараз ті дурні, які кричали, петиції писали щоб у ТЦКашникам у тому числі повернули доплати в 30 тис.? Ну як дурні, чудово вийшла ваша постійна дурість?
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22.10.2024 12:51 Відповісти
"щоб у ТЦКашникам у тому числі"

шо прямо так і питсали "у тому числі ТЦКашникам" ? 🤡
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22.10.2024 13:08 Відповісти
А вам 🤡 аби помилочки знайти.
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22.10.2024 13:14 Відповісти
Хахаха,верим,падлюка сам избил себя.
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22.10.2024 12:52 Відповісти
Звучить як знущання: "Жодного фізичного чи психологічного тиску на військовозобов'язаного не здійснювалося".
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22.10.2024 12:52 Відповісти
наверное добровольно пришел в ТЦК и добровольно повесился
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22.10.2024 13:07 Відповісти
да, ось така мразота - хотів повіситись, не знав де, то вдерся до ТЦК
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22.10.2024 13:12 Відповісти
🤝🥺😢😠
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22.10.2024 14:29 Відповісти
Дурак.. Царство небесне.
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22.10.2024 12:58 Відповісти
Самогубство це великий грiх...
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22.10.2024 14:30 Відповісти
Хз, в ТЦК завжди повно людей. Як людина могла повіситись в туалеті так щоб ніхто не помітив? І ще цікаво як це було технічно можливо?
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22.10.2024 12:59 Відповісти
Тиса прийшла до усиранта.
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22.10.2024 13:00 Відповісти
Людини немає. Промовчало б, ..... створіння
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22.10.2024 13:18 Відповісти
Вішальник?
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22.10.2024 13:19 Відповісти
Ну до чого ми дожилися,це я як військовий дивом виживший, вже за 50 мені -кажу? Навіщо це все?
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22.10.2024 13:00 Відповісти
Повертаюся. 54. Вважай - рік відпустки )) Бо воювати нікому. От таких набирають. Стільки СЗЧ одночасно ще ніколи не було.
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22.10.2024 13:04 Відповісти
Зі зламаними штіфтами у берцовій кістці та лодижці я готовий до твого підрозділу прийти,ну картоплю чистити можу,а як кацапи зайдуть-здохну разом з кацапом,як камікадзе.
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22.10.2024 13:29 Відповісти
Нізащо не зрозуміти. Боятися йти на фронт, але не боятися топитися у Тися чи скорочувати собі віку в ТЦК.
Ви, чмошники - ухилянти, якісь нереально дивні.
*****************
Тут, блін, штабні мого колишнього бойового підрозділу стоять на вухах та думають як мене повернути по спрощеній схемі (проявив бажання повернутися, незважаючи на вік).
А в цей час ви, ушльопки молоді, здорові - від ТЦК бігаєте.
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22.10.2024 13:02 Відповісти
А тепер вибачся перед всіма, кого ти обізвав ухилянтами та іншими не гарними словами.
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22.10.2024 13:12 Відповісти
так я вас не вважаю людьми чоловічої статі. Перед вами вибачатися? Почекай. Скоро опинишся перед таким самим сивим сержантом як я. Ми перед тобою вибачимося. Просто так.
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22.10.2024 13:17 Відповісти
Давно читаю Ваші дописи. Пошана як Герою. Але підлікуватися не завадить. ПТСР то погана річ.
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22.10.2024 13:24 Відповісти
Чесно кажучи маю сумніви, що він каже правду.

Можливо ви знаєте більше про нього...
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22.10.2024 13:37 Відповісти
Гарна мотивація не йти в армію, продовжуйте)
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22.10.2024 13:31 Відповісти
Нікого не хвилює, кого ти там вважаєш, чи не вважаєш чоловіками.

Будеш бикувати отримаєш в щелепу. От і все.
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22.10.2024 13:33 Відповісти
Ти ідіот, його вбили а не він повісився.
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22.10.2024 13:12 Відповісти
Ідіота ти побачиш в дзеркалі, бо віриш усім ІПСО, що розносять рашисти.
Як і кого можуть вбити чи навіть вдарити в ТЦК?
В любому ТЦК.
де завгодно.
Абсолютно неможливо. Виключно, в якості самооборони, бо може наркоман на ломках з ножем чи інший неадекват. І то, в таких випадках викликають поліцію.
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22.10.2024 13:19 Відповісти
А де докази, що то був наркоман чи неадекват? Ти ще про бурятів забув сказати, непорядок.
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22.10.2024 13:23 Відповісти
якщо наркоман або неадекват - чому везли в тцк а не в лікарню на обстеження?
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22.10.2024 13:32 Відповісти
В ТЦК всі "здорові та придатні".
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22.10.2024 14:34 Відповісти
Так само як убивали і калічили в ментівнях.
Ідіот.
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22.10.2024 13:37 Відповісти
А молодими і здоровими вважаються усі до 50, чи 60 років?
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22.10.2024 13:20 Відповісти
А де докази, що він скоротив сам собі віку? Чи ми такі тупі промиті дегани, що повіримо будь-яким казочкам тцк?
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22.10.2024 13:21 Відповісти
а є докази, що вбили?
Чи просто хочеться в це вірити, ну, бо ж тцкашники такі-сякі, бла-бла-бла?
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22.10.2024 13:27 Відповісти
Ви примітивна людина, сподіваюсь від вашої служби не залежить життя інших службовців.
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22.10.2024 13:26 Відповісти
5000 долларів,однорічний контракт,виплати по 100 тисяч щомісяця,будуть самі йти,що ви творите,дурні ?
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22.10.2024 13:02 Відповісти
З ностальгією пригадую АТО, коли для резервістів 1 черги можна було зробити повторний контракт на півроку.
От якби зараз так.
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22.10.2024 13:05 Відповісти
Мій загинувший поруч зі мною побратим,Сергій Коваленко,Царство йому Небесне,був АТОшником,так казав що навіть звання не знали у хлопців,офіцер,чи сержант якийсь, всі просто побратимами були,що зараз відбувається він не розумів,так воно й вийшло.
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22.10.2024 13:35 Відповісти
У нас зараз так само. Зокрема, в мене в підрозділі. Але так. Знаю, що відбувається в деяких бригадах. Тому й повертаюся саме до своїх (хоча з тих, з ким були в 22-му, залишилося лише декілька чоловік).
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22.10.2024 13:47 Відповісти
Це добре,просто так й повинно бути.
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22.10.2024 14:14 Відповісти
Ні не будуть.Бо це війна,вже не АТО.Тут міста стираються на пил.
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22.10.2024 13:41 Відповісти
Те щоби бути людиною,яка так само прийшла захищати Країну відміняє те, щоб до нього відноситися як до людини?Ти що несеш,собака,а скоріше за все ти сама така падаль, бачив я вас,щастя що не завалив, ваше щастя,паскуда.
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22.10.2024 14:11 Відповісти
Ти що в сосну вдарився? Якщо зараз не йдуть на війну,а там вже платять,то збільшити в два рази зарплату,нічого не змінить.Кого ти хочеш валити? Цивільних як я,які нікого не намахували в житі? Йди корупціонерів вали,якщо такий валитель.
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22.10.2024 15:34 Відповісти
Зроби контракт на рік,ти читав що я кажу,дурило?
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22.10.2024 16:35 Відповісти
Я не приймаю рішень.І навіть якщо зробити контракт на рік,то люди добровільно вже не підуть.
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22.10.2024 17:13 Відповісти
Звідки тобі знати-хто піде,а хто-ні, якщо контракт буде рівно на рік,а не "назавжди",хто тобі сказав,ти взагалі-то на війні було?
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22.10.2024 17:17 Відповісти
Бо люди не йдутьт і тікають,не тому що зарплати менше платять і контракт не такий.А тому що не хочуть на таку війну,де каби прилітають.

Я не було,я він.В мене не середній рід.
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22.10.2024 17:49 Відповісти
Ти було на війні, щоб про щось судити?
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22.10.2024 22:42 Відповісти
Я не було,я не середній рід.
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22.10.2024 23:00 Відповісти
Хтось вірить в чесне розслідування?
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22.10.2024 13:04 Відповісти
А ми хоча б один результат бачили?
Чим закінчилася справа воєнкома-хабарника Борисова? Тиша...
Чим закінчилася справа судді-вбивці Тандира? Тиша...
Чим закінчилися чисельні справи по розкраданням в МО? Тиша...
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22.10.2024 14:40 Відповісти
Мабуть "ввічливо" просили підписатись добровольцем
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22.10.2024 13:06 Відповісти
Скоріш за все вже й "підписалися".
Про це вже неодноразово писали й розповідали отакі "добровольці" (ті що вижили).
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22.10.2024 14:42 Відповісти
Як говорив мій побратим "Хочеш вмерти - забери з собою пару кацапів".
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22.10.2024 13:06 Відповісти
Навряд чи він хотів.
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22.10.2024 14:43 Відповісти
Неправий був трішкий твій побратим - треба було забери одного москаля і двох прокурорів-інвалідів! Щоб не мучились "по жизні" і зберегли для бюджету два мільйони щомісячно!
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22.10.2024 15:44 Відповісти
все, що каже ТЦК - брехня від першого до останнього слова

єдине, що правдиве у цій новині - що людина стала мертва
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22.10.2024 13:11 Відповісти
в туалет они его притащили и там повесили .но экспертиза покажет что смерть настала до повешения
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22.10.2024 13:22 Відповісти
1. Це ж як треба знущатися з людини, щоб довести до такого стану.
2. Якщо чинив спротив, то можливий варіант з навмисним вбивством з інсценізацією.
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22.10.2024 13:25 Відповісти
схоже що в тцк почули пораду не нянькатися, а вбивати чоловіків просто на вулицях. усіх кого бачать - бо потім везти загиблих в перший же день непристосованих до війни, то одна морока. туди вези, назад вези. Алена вулицях ще соромляться,почали так
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22.10.2024 13:30 Відповісти
Одне тільки питання, що військовозобовязаний робив в технічному приміщенні??

Головна причина того що відбувається силове затримання, потім коротке навчання, де вони не встигають пройти злагодження, що дуже важливо для взаємодії в бою, і отримати навики елементарного виживання на передовій, в перших же боях дехто гине і ця інформація швидко поширюється між людей. А решта новачків розповідають родичам про реалії війни, про помилкові задачі які їм ставлять та відсутність засобів ураження. Що збільшує страх у резервістів.

Ну і не буде з них, хто так попав в окоп, мотивованих і готових виконати поставлену задач військових і це підтверджує ситуація з СЗЧ та проблемами для командирів, про що вони вже відкрито говорять в соцмережах.

Також та ж сама ситуація з офіцерами, от реально якщо подумати, майбутьного офіцера силою привезли, швидка медкомісія де навіть тиск не міряють, а про решту мовчу.
Потім коротке також навчання, тому що хтось там вважає що піджаки через 10-20 років ще мають якісь знання, і їх ставлять командувати такими ж як вони сержантами, хоч б якось толкових бійців піднімали до сержантів і переводили з бойових бригад в новостворені, щоб там досвід передавали на полігоні при навчанні, або вводили поранених бійців тимчасово, як от тут на форумі є люди, що мають досвід і готові навчати новачків.

І який хочуть отримати на виході результат. І скарги на це від початку війни, але граблі ті самі. потім втрати які знову потрібно поповнювати.
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22.10.2024 13:48 Відповісти
Прошу, питання до кого? До теритиріального центру катувань?
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22.10.2024 13:58 Відповісти
Ну до всіх хто коментував, і вже наперед наробив можливо хибних висновків.

Ну чого катувань, а як по вашому забезпечити той план який їм скидає керівництво, тут проблема більше не в них а в подальшому що відбувається.
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22.10.2024 14:07 Відповісти
ви маєте на увазі плани як по грашах так і по м'ясу?
Тобто совок прийшов звідки не чекали) потужно... Головне план виконати!!
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22.10.2024 14:18 Відповісти
А ми із совкового стилю управління ніколи і не виходили, просто люди на це звернули увагу тільки зараз.
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22.10.2024 15:45 Відповісти
"Одне тільки питання, що військовозобовязаний робив в технічному приміщенні??" - Що зазвичай людина робить у туалеті?
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22.10.2024 14:29 Відповісти
Він повісився у туалеті. Його тіло знайшли техпрацівники. Джерело:
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22.10.2024 16:07 Відповісти
Як офіцерів силою везуть не курсі,а от на офіцерських курсах і так в основному сержанти з бойових частин,друге питання що також 1міс,вчать топографії,психології,меддопомога ітд,а про зброю і б/д вони самі можуть вже навчати.
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22.10.2024 15:19 Відповісти
про зброю і б/д вони самі можуть вже навчати, хто може навчати піджак який кафедру 20 років назад закінчив, і де ніх. не вчили?

Їх тактичні навики перед усім треба навчати та логічне мислення, логістику, а не марширування і психологію чи меддопомогу, та оформлення документів, за останнє можна створити онлайн курс для самостійного вивчення із зразками і цього буде достатньо.

Від їх наказів та рішень багато чого залежить.
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22.10.2024 15:40 Відповісти
Зброю і б/д самі сержанти,читайте уважно,а Ви напевно бували на ******** офіцерських курсах,знаєте хто їм викладає,і що потребують щоб їм викладали сержанти з фронту,ну-ну тут таких радників хоч "греблю гати",тільки де особистий приклад.
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22.10.2024 16:11 Відповісти
Багато допомагали, тому достатньо наспілкувався, щоб судити про рівень навчання на так званих курсах. Може десь і є так як ви кажете, але якось знайомим не повезло.
Деяких взагалі марширувати вчили от нах... офіцеру марширування, де він буде там марширувати, краще б той час на щось інше потратили.
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22.10.2024 23:32 Відповісти
Та напевно бувають різні курси з різних родів військ але щось потроху змінюється.Майже всі направлені з фронту є конкурс,але спочатку відповідні тести,значна кількість відсіюється,викладають бойові старші офіцери,дещо з НАТОських стандартів,стараються вчить того що в окопах не навчаться ітд.(до речі на ту злочасну стройову відводиться пару годин) трохи в курсі т.я.син влітку їх пройшов.
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23.10.2024 00:51 Відповісти
з явними ознаками того, що він сам вкоротив собі віку, це як? Мабуть весь у синцях, забив себе до смерті, а потім поліз у зашморг щоб не мучатися від болю?
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22.10.2024 14:33 Відповісти
Побольше бы этих гнид повесилось. Обожаю новости про этих дохлых ссыкунов, эта новость вообще шикарна - гнида даже не утопант, даже не знаю как назвать )))
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22.10.2024 15:15 Відповісти
Что-то Вас не видно под постами,где ТЦКунов берут за ж..пу на взятках,откатах и.т.п. Или действия СБУ и прокуратуры тоже ИПСО?
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22.10.2024 15:37 Відповісти
Якщо повісився сам ( скоріш за все) то казковий довбограй
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22.10.2024 16:06 Відповісти
https://x.com/prelatSimon

Кардинал Simon



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@prelatSimon

·

https://x.com/prelatSimon/status/1848648315732177030 6 ч

так боявся загинути на війні що вбив себе ??? ідіотизм, відмазка для дурників.... попередні таки самі собі віку вкоротили ? вбивства в ТЦК це вже системне явище
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22.10.2024 18:19 Відповісти
 
 