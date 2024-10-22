G7 планирует сохранить активы РФ замороженными даже после окончания войны, - Nikkei
Страны G7 планируют оставить российские активы замороженными даже после окончания агрессии РФ против Украины.
Об этом пишет издание Nikkei со ссылкой на источники в G7, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы... подтверждаем, что суверенные активы РФ, которые находятся под нашей юрисдикцией, останутся замороженными до тех пор, пока Россия не завершит свою агрессию и не заплатит за ущерб, причиненный Украине", - отмечается в проекте заявления, который подготовила Италия.
Также там подтверждается, что G7, как и планировалось, гарантирует Киеву кредит в размере $50 млрд.
По данным издания, финальный вариант заявления будет обнародован позже в этом году.
Напомним, 14 июня 2024 года на саммите G7 лидеры договорились о направлении Украине около 50 млрд долларов. Средства будут обслуживаться и погашаться за счет будущих доходов, полученных от замороженных суверенных российских активов в Европейском Союзе и других юрисдикциях.
9 октября 2024 года Совет ЕС согласовал предоставление Украине макрофинансовой помощи на сумму 35 миллиардов евро. Также был согласован новый механизм, который поможет Украине в погашении кредитов на сумму до 45 миллиардов евро, предоставленных ЕС и партнерами из G7.
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З Україною воює лише якась там росія, летять снаряди, ракети, дрони з ірану, кндр, і можливо китаю. І воюють росіяни, кубинці, азіати, скоро ще й корейці.
хіба нам хтось щось винен? Ми маємо заткнути писки, почати гребти чоловіків з 18 і жінок, і "мати своє" (**** там тягатись з економікою параші).