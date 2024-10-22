РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9991 посетитель онлайн
Новости
734 3

G7 планирует сохранить активы РФ замороженными даже после окончания войны, - Nikkei

Активи РФ можуть залишити замороженими навіть після закінчення війни

Страны G7 планируют оставить российские активы замороженными даже после окончания агрессии РФ против Украины.

Об этом пишет издание Nikkei со ссылкой на источники в G7, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы... подтверждаем, что суверенные активы РФ, которые находятся под нашей юрисдикцией, останутся замороженными до тех пор, пока Россия не завершит свою агрессию и не заплатит за ущерб, причиненный Украине", - отмечается в проекте заявления, который подготовила Италия.

Также там подтверждается, что G7, как и планировалось, гарантирует Киеву кредит в размере $50 млрд.

По данным издания, финальный вариант заявления будет обнародован позже в этом году.

Также читайте: Великобритания предоставит Украине почти 3 млрд долларов займа на закупку, разработку и производство оружия за счет замороженных активов РФ

Напомним, 14 июня 2024 года на саммите G7 лидеры договорились о направлении Украине около 50 млрд долларов. Средства будут обслуживаться и погашаться за счет будущих доходов, полученных от замороженных суверенных российских активов в Европейском Союзе и других юрисдикциях.

9 октября 2024 года Совет ЕС согласовал предоставление Украине макрофинансовой помощи на сумму 35 миллиардов евро. Также был согласован новый механизм, который поможет Украине в погашении кредитов на сумму до 45 миллиардов евро, предоставленных ЕС и партнерами из G7.

Читайте: В Европарламенте продолжаются дебаты по кредиту для Украины за счет замороженных российских активов

Автор: 

G7 (845) замороженные активы (296)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
сумно, але в цьому є сенс! якщо відібрати в кацапів їх бабло, то зникне те, на що можна давити в разі чого!
показать весь комментарий
22.10.2024 13:03 Ответить
За місяць пуйловці повернуть ці копійки на нафті та газу.
показать весь комментарий
22.10.2024 13:09 Ответить
та хто ми такі, щоб обурюватись.

З Україною воює лише якась там росія, летять снаряди, ракети, дрони з ірану, кндр, і можливо китаю. І воюють росіяни, кубинці, азіати, скоро ще й корейці.

хіба нам хтось щось винен? Ми маємо заткнути писки, почати гребти чоловіків з 18 і жінок, і "мати своє" (**** там тягатись з економікою параші).
показать весь комментарий
22.10.2024 13:10 Ответить
 
 