G7 планирует сохранить активы РФ замороженными даже после окончания войны, - Nikkei

Страны G7 планируют оставить российские активы замороженными даже после окончания агрессии РФ против Украины.

Об этом пишет издание Nikkei со ссылкой на источники в G7, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы... подтверждаем, что суверенные активы РФ, которые находятся под нашей юрисдикцией, останутся замороженными до тех пор, пока Россия не завершит свою агрессию и не заплатит за ущерб, причиненный Украине", - отмечается в проекте заявления, который подготовила Италия.

Также там подтверждается, что G7, как и планировалось, гарантирует Киеву кредит в размере $50 млрд.

По данным издания, финальный вариант заявления будет обнародован позже в этом году.

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Напомним, 14 июня 2024 года на саммите G7 лидеры договорились о направлении Украине около 50 млрд долларов. Средства будут обслуживаться и погашаться за счет будущих доходов, полученных от замороженных суверенных российских активов в Европейском Союзе и других юрисдикциях.

9 октября 2024 года Совет ЕС согласовал предоставление Украине макрофинансовой помощи на сумму 35 миллиардов евро. Также был согласован новый механизм, который поможет Украине в погашении кредитов на сумму до 45 миллиардов евро, предоставленных ЕС и партнерами из G7.

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