G7 планує зберегти активи РФ замороженими навіть після закінчення війни, - Nikkei

Країни G7 планують залишити російські активи замороженими навіть після закінчення агресії РФ проти України.

Про це пише видання Nikkei із посиланням на джерела в G7, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми... підтверджуємо, що суверенні активи РФ, які перебувають під нашою юрисдикцією, залишаться замороженими доти, доки Росія не завершить свою агресію і не заплатить за шкоду, заподіяну Україні", - зазначається у проєкті заяви, який підготувала Італія.

Також там підтверджується, що G7, як і планувалося, гарантує Києву кредит у розмірі $50 млрд.

За даними видання, фінальний варіант заяви буде оприлюднено пізніше цьогоріч.

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Нагадаємо, 14 червня 2024 року на саміті G7 лідери домовилися про спрямування Україні близько 50 млрд доларів. Кошти будуть обслуговуватися та погашатися за рахунок майбутніх прибутків, отриманих від заморожених суверенних російських активів у Європейському Союзі та інших юрисдикціях.

9 жовтня 2024 року Рада ЄС погодила надання Україні макрофінансової допомоги на суму 35 мільярдів євро. Також було погоджено нових механізм, що допоможе Україні у погашенні кредитів на суму до 45 мільярдів євро, наданих ЄС та партнерами з G7.

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