УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
14495 відвідувачів онлайн
Новини
734 3

G7 планує зберегти активи РФ замороженими навіть після закінчення війни, - Nikkei

Активи РФ можуть залишити замороженими навіть після закінчення війни

Країни G7 планують залишити російські активи замороженими навіть після закінчення агресії РФ проти України.

Про це пише видання Nikkei із посиланням на джерела в G7, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми... підтверджуємо, що суверенні активи РФ, які перебувають під нашою юрисдикцією, залишаться замороженими доти, доки Росія не завершить свою агресію і не заплатить за шкоду, заподіяну Україні", - зазначається у проєкті заяви, який підготувала Італія.

Також там підтверджується, що G7, як і планувалося, гарантує Києву кредит у розмірі $50 млрд.

За даними видання, фінальний варіант заяви буде оприлюднено пізніше цьогоріч.

Також читайте: Велика Британія надасть Україні майже 3 млрд доларів позики на закупівлю, розробку і виробництво зброї за рахунок заморожених активів РФ

Нагадаємо, 14 червня 2024 року на саміті G7 лідери домовилися про спрямування Україні близько 50 млрд доларів. Кошти будуть обслуговуватися та погашатися за рахунок майбутніх прибутків, отриманих від заморожених суверенних російських активів у Європейському Союзі та інших юрисдикціях.

9 жовтня 2024 року Рада ЄС погодила надання Україні макрофінансової допомоги на суму 35 мільярдів євро. Також було погоджено нових механізм, що допоможе Україні у погашенні кредитів на суму до 45 мільярдів євро, наданих ЄС та партнерами з G7.

Читайте: У Європарламенті тривають дебати щодо кредиту для України коштом заморожених російських активів

Автор: 

G-7 G7 (1048) заморожені активи (581)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
сумно, але в цьому є сенс! якщо відібрати в кацапів їх бабло, то зникне те, на що можна давити в разі чого!
показати весь коментар
22.10.2024 13:03 Відповісти
За місяць пуйловці повернуть ці копійки на нафті та газу.
показати весь коментар
22.10.2024 13:09 Відповісти
та хто ми такі, щоб обурюватись.

З Україною воює лише якась там росія, летять снаряди, ракети, дрони з ірану, кндр, і можливо китаю. І воюють росіяни, кубинці, азіати, скоро ще й корейці.

хіба нам хтось щось винен? Ми маємо заткнути писки, почати гребти чоловіків з 18 і жінок, і "мати своє" (**** там тягатись з економікою параші).
показати весь коментар
22.10.2024 13:10 Відповісти
 
 