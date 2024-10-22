G7 планує зберегти активи РФ замороженими навіть після закінчення війни, - Nikkei
Країни G7 планують залишити російські активи замороженими навіть після закінчення агресії РФ проти України.
Про це пише видання Nikkei із посиланням на джерела в G7, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми... підтверджуємо, що суверенні активи РФ, які перебувають під нашою юрисдикцією, залишаться замороженими доти, доки Росія не завершить свою агресію і не заплатить за шкоду, заподіяну Україні", - зазначається у проєкті заяви, який підготувала Італія.
Також там підтверджується, що G7, як і планувалося, гарантує Києву кредит у розмірі $50 млрд.
За даними видання, фінальний варіант заяви буде оприлюднено пізніше цьогоріч.
Нагадаємо, 14 червня 2024 року на саміті G7 лідери домовилися про спрямування Україні близько 50 млрд доларів. Кошти будуть обслуговуватися та погашатися за рахунок майбутніх прибутків, отриманих від заморожених суверенних російських активів у Європейському Союзі та інших юрисдикціях.
9 жовтня 2024 року Рада ЄС погодила надання Україні макрофінансової допомоги на суму 35 мільярдів євро. Також було погоджено нових механізм, що допоможе Україні у погашенні кредитів на суму до 45 мільярдів євро, наданих ЄС та партнерами з G7.
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З Україною воює лише якась там росія, летять снаряди, ракети, дрони з ірану, кндр, і можливо китаю. І воюють росіяни, кубинці, азіати, скоро ще й корейці.
хіба нам хтось щось винен? Ми маємо заткнути писки, почати гребти чоловіків з 18 і жінок, і "мати своє" (**** там тягатись з економікою параші).