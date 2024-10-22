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Новости Война
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Население Украины сократилось на 10 млн человек после полномасштабного вторжения РФ, - ООН

Населення України скоротилося на 10 млн із лютого 2022 року

Население Украины сократилось на 10 млн человек, или примерно на четверть, с начала полномасштабного вторжения РФ. Это связано с выездом беженцев, падением рождаемости и потерями на войне.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом заявила глава восточноевропейского отделения Фонда ООН в области народонаселения Флоренс Бауэр.

По ее словам, вторжение РФ в феврале 2022 года превратило и без того сложную демографическую ситуацию в более серьезную.

"Уровень рождаемости резко упал и сейчас составляет около одного ребенка на женщину, что является одним из самых низких показателей в мире", - сказала Бауэр.

Для поддержания стабильного населения нужен уровень рождаемости 2,1 ребенка на женщину.

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В ООН заявили, что непосредственное влияние почувствовали регионы, которые практически обезлюдели, села, где остались только старики, и пары, не способные создать семьи.

Также Бауэр заявила, что демографическая ситуация в России также ухудшилась. За первые полгода в России зафиксирован самый низкий уровень рождаемости с 1999 года, уровень даже Кремль назвал "катастрофическим".

Самая большая часть сокращения населения Украины приходится на 6,7 млн беженцев, которые сейчас живут за границей, преимущественно в Европе. Военные смерти также были фактором.

"Точные цифры назвать сложно, но, по оценкам, количество жертв составляет десятки тысяч", - добавила она.

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Автор: 

демография (297) ООН (4193)


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Топ комментарии
+23
а Поліції від цього
не поменшало.
Навпаки....
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22.10.2024 14:19 Ответить
+22
в квітні 2019-го українці обрали

Національну катастрофу
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22.10.2024 14:21 Ответить
+11
Ще рік зеленського і буде повний піздець
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22.10.2024 14:44 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
а Поліції від цього
не поменшало.
Навпаки....
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22.10.2024 14:19 Ответить
так ніхто ж на фронт не хоче..
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22.10.2024 14:28 Ответить
в квітні 2019-го українці обрали

Національну катастрофу
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22.10.2024 14:21 Ответить
Українці обрали національну катастрофу в 1991 році. І просто притримуються обраного курсу вже 33 роки.
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22.10.2024 14:25 Ответить
Ви маєте на увазі, що у 1991 році була обрана не та людина на посаду Президента України?
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22.10.2024 14:37 Ответить
І у верховну раду також
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22.10.2024 14:42 Ответить
І президент і парламент.
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22.10.2024 14:46 Ответить
Міньше наріду - більше кісларіду
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22.10.2024 14:38 Ответить
непогано так

хоть поржали
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22.10.2024 17:10 Ответить
Путлер занимается уничтожением славян и тех, кто на них похож, очищая территории для Китая. А тупые россияне верят в укронацизм и святое СВО.
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22.10.2024 14:24 Ответить
коли це, буряти, якути, тувинці, башкири, татари.... були слов'янами?
коли це, мокши, ерзя, меря, мордва, марійці, чухонці.... були слов'янами?
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22.10.2024 14:33 Ответить
5млн на окупованих територіях..
5млн виїхало..
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22.10.2024 14:27 Ответить
це ще не геноцид
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22.10.2024 14:28 Ответить
Команда Зеленського принесла очищення в систему влади. Він є феноменом європейської політики
Джерело:

так, шо зе!шобло, ще добряче "очистило" і плебс, який його обрав. зе!лідор, є феноменом знищення державності, цілої країни.
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22.10.2024 14:29 Ответить
Проте впевнено росте кількість мусарів!
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22.10.2024 14:32 Ответить
Все вірно 10 виїхало, 10 ховається в Україні, потрібно 20 щоб їх відшукати і замість себе відправити на фронт.
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22.10.2024 14:42 Ответить
Це наслідок рашиського геноциду проти українського народу ,а тим часом в російській казані зібрались лідери БрІК всі ці лідери Китаю ,Індії ,саудити приїхали до світового терориста злочинця путіна ганьба вам.
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22.10.2024 14:34 Ответить
А на скільки зменшення держапарату?
Депутатів поменшало?суди, прокурори,поліції,державної охорони?
Майже впевнений що тільки збільшення.
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22.10.2024 14:43 Ответить
Ще рік зеленського і буде повний піздець
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22.10.2024 14:44 Ответить
Якщо це так, то зменшилось на населення цілої бульбондії. Там його 9,5 млн.
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22.10.2024 14:55 Ответить
Досить скиглити, вибори
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22.10.2024 15:38 Ответить
Это как пять Молдавий. Там как раз населения где-то 2 млн
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22.10.2024 16:48 Ответить
Ну, в Бангладеш, Індії, Пакистані дохріна народу - і що з того? Краще живуть? Це я, звичайно, про "проблему" демографії в плані падіння народжуваності, а не про загиблих на війні чи вимушених мігрантів...
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22.10.2024 17:10 Ответить
А наскільки зменшився бюджет такої організації,як ООН? Чи може Гуттіереш пояснити наявність у складі ООН та Радбезу такого утворення,як Росія? За якою процедурою це сталося? Геть самозванця!
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22.10.2024 17:28 Ответить
 
 