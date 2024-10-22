Население Украины сократилось на 10 млн человек после полномасштабного вторжения РФ, - ООН
Население Украины сократилось на 10 млн человек, или примерно на четверть, с начала полномасштабного вторжения РФ. Это связано с выездом беженцев, падением рождаемости и потерями на войне.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом заявила глава восточноевропейского отделения Фонда ООН в области народонаселения Флоренс Бауэр.
По ее словам, вторжение РФ в феврале 2022 года превратило и без того сложную демографическую ситуацию в более серьезную.
"Уровень рождаемости резко упал и сейчас составляет около одного ребенка на женщину, что является одним из самых низких показателей в мире", - сказала Бауэр.
Для поддержания стабильного населения нужен уровень рождаемости 2,1 ребенка на женщину.
В ООН заявили, что непосредственное влияние почувствовали регионы, которые практически обезлюдели, села, где остались только старики, и пары, не способные создать семьи.
Также Бауэр заявила, что демографическая ситуация в России также ухудшилась. За первые полгода в России зафиксирован самый низкий уровень рождаемости с 1999 года, уровень даже Кремль назвал "катастрофическим".
Самая большая часть сокращения населения Украины приходится на 6,7 млн беженцев, которые сейчас живут за границей, преимущественно в Европе. Военные смерти также были фактором.
"Точные цифры назвать сложно, но, по оценкам, количество жертв составляет десятки тысяч", - добавила она.
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не поменшало.
Навпаки....
Національну катастрофу
хоть поржали
коли це, мокши, ерзя, меря, мордва, марійці, чухонці.... були слов'янами?
5млн виїхало..
Джерело:
так, шо зе!шобло, ще добряче "очистило" і плебс, який його обрав. зе!лідор, є феноменом знищення державності, цілої країни.
Депутатів поменшало?суди, прокурори,поліції,державної охорони?
Майже впевнений що тільки збільшення.