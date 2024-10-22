УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
14495 відвідувачів онлайн
Новини Війна
5 262 24

Населення України скоротилося на 10 млн осіб після повномасштабного вторгнення РФ, - ООН

Населення України скоротилося на 10 млн із лютого 2022 року

Населення України скоротилося на 10 млн осіб, або приблизно на чверть, від початку повномасштабного вторгнення РФ. Це пов'язано із виїздом біженців, падінням народжуваності та втратами на війні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це заявила голова східноєвропейського відділення Фонду ООН у галузі народонаселення Флоренс Бауер.

За її словами, вторгнення РФ у лютому 2022 року перетворило і без того складну демографічну ситуацію на більш серйозну.

"Рівень народжуваності різко впав і зараз становить близько однієї дитини на жінку, що є одним із найнижчих показників у світі", - сказала Бауер.

Для підтримки стабільного населення потрібен рівень народжуваності 2,1 дитини на жінку.

Читайте також: Прогнозуємо після закінчення війни зустрічні потоки: частина людей повертатиметься в Україну, а частина чоловіків навпаки виїде за кордон до своїх сімей, - демограф Гладун

В ООН заявили, що безпосередній вплив відчули регіони, які практично знелюдніли, села, де залишилися лише люди похилого віку, та пари, не здатні створити сім'ї.

Також Бауер заявила, що демографічна ситуація у Росії також погіршилася. За перші пів року в Росії зафіксовано найнижчий рівень народжуваності з 1999 року, рівень навіть Кремль назвав "катастрофічним".

Найбільша частина скорочення населення України припадає на 6,7 млн біженців, які зараз живуть за кордоном, переважно в Європі. Військові смерті також були чинником.

"Точні цифри назвати складно, але, за оцінками, кількість жертв становить десятки тисяч", - додала вона.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Уряд затвердив Стратегію демографічного розвитку України до 2040 року

Автор: 

демографія (143) ООН (3378)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+23
а Поліції від цього
не поменшало.
Навпаки....
показати весь коментар
22.10.2024 14:19 Відповісти
+22
в квітні 2019-го українці обрали

Національну катастрофу
показати весь коментар
22.10.2024 14:21 Відповісти
+11
Ще рік зеленського і буде повний піздець
показати весь коментар
22.10.2024 14:44 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а Поліції від цього
не поменшало.
Навпаки....
показати весь коментар
22.10.2024 14:19 Відповісти
так ніхто ж на фронт не хоче..
показати весь коментар
22.10.2024 14:28 Відповісти
в квітні 2019-го українці обрали

Національну катастрофу
показати весь коментар
22.10.2024 14:21 Відповісти
Українці обрали національну катастрофу в 1991 році. І просто притримуються обраного курсу вже 33 роки.
показати весь коментар
22.10.2024 14:25 Відповісти
Ви маєте на увазі, що у 1991 році була обрана не та людина на посаду Президента України?
показати весь коментар
22.10.2024 14:37 Відповісти
І у верховну раду також
показати весь коментар
22.10.2024 14:42 Відповісти
І президент і парламент.
показати весь коментар
22.10.2024 14:46 Відповісти
Міньше наріду - більше кісларіду
показати весь коментар
22.10.2024 14:38 Відповісти
непогано так

хоть поржали
показати весь коментар
22.10.2024 17:10 Відповісти
Путлер занимается уничтожением славян и тех, кто на них похож, очищая территории для Китая. А тупые россияне верят в укронацизм и святое СВО.
показати весь коментар
22.10.2024 14:24 Відповісти
коли це, буряти, якути, тувинці, башкири, татари.... були слов'янами?
коли це, мокши, ерзя, меря, мордва, марійці, чухонці.... були слов'янами?
показати весь коментар
22.10.2024 14:33 Відповісти
5млн на окупованих територіях..
5млн виїхало..
показати весь коментар
22.10.2024 14:27 Відповісти
це ще не геноцид
показати весь коментар
22.10.2024 14:28 Відповісти
Команда Зеленського принесла очищення в систему влади. Він є феноменом європейської політики
Джерело:

так, шо зе!шобло, ще добряче "очистило" і плебс, який його обрав. зе!лідор, є феноменом знищення державності, цілої країни.
показати весь коментар
22.10.2024 14:29 Відповісти
Проте впевнено росте кількість мусарів!
показати весь коментар
22.10.2024 14:32 Відповісти
Все вірно 10 виїхало, 10 ховається в Україні, потрібно 20 щоб їх відшукати і замість себе відправити на фронт.
показати весь коментар
22.10.2024 14:42 Відповісти
Це наслідок рашиського геноциду проти українського народу ,а тим часом в російській казані зібрались лідери БрІК всі ці лідери Китаю ,Індії ,саудити приїхали до світового терориста злочинця путіна ганьба вам.
показати весь коментар
22.10.2024 14:34 Відповісти
А на скільки зменшення держапарату?
Депутатів поменшало?суди, прокурори,поліції,державної охорони?
Майже впевнений що тільки збільшення.
показати весь коментар
22.10.2024 14:43 Відповісти
Ще рік зеленського і буде повний піздець
показати весь коментар
22.10.2024 14:44 Відповісти
Якщо це так, то зменшилось на населення цілої бульбондії. Там його 9,5 млн.
показати весь коментар
22.10.2024 14:55 Відповісти
Досить скиглити, вибори
показати весь коментар
22.10.2024 15:38 Відповісти
Это как пять Молдавий. Там как раз населения где-то 2 млн
показати весь коментар
22.10.2024 16:48 Відповісти
Ну, в Бангладеш, Індії, Пакистані дохріна народу - і що з того? Краще живуть? Це я, звичайно, про "проблему" демографії в плані падіння народжуваності, а не про загиблих на війні чи вимушених мігрантів...
показати весь коментар
22.10.2024 17:10 Відповісти
А наскільки зменшився бюджет такої організації,як ООН? Чи може Гуттіереш пояснити наявність у складі ООН та Радбезу такого утворення,як Росія? За якою процедурою це сталося? Геть самозванця!
показати весь коментар
22.10.2024 17:28 Відповісти
 
 