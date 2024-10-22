Населення України скоротилося на 10 млн осіб після повномасштабного вторгнення РФ, - ООН

Населення України скоротилося на 10 млн осіб, або приблизно на чверть, від початку повномасштабного вторгнення РФ. Це пов'язано із виїздом біженців, падінням народжуваності та втратами на війні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це заявила голова східноєвропейського відділення Фонду ООН у галузі народонаселення Флоренс Бауер.

За її словами, вторгнення РФ у лютому 2022 року перетворило і без того складну демографічну ситуацію на більш серйозну.

"Рівень народжуваності різко впав і зараз становить близько однієї дитини на жінку, що є одним із найнижчих показників у світі", - сказала Бауер.

Для підтримки стабільного населення потрібен рівень народжуваності 2,1 дитини на жінку.

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В ООН заявили, що безпосередній вплив відчули регіони, які практично знелюдніли, села, де залишилися лише люди похилого віку, та пари, не здатні створити сім'ї.

Також Бауер заявила, що демографічна ситуація у Росії також погіршилася. За перші пів року в Росії зафіксовано найнижчий рівень народжуваності з 1999 року, рівень навіть Кремль назвав "катастрофічним".

Найбільша частина скорочення населення України припадає на 6,7 млн біженців, які зараз живуть за кордоном, переважно в Європі. Військові смерті також були чинником.

"Точні цифри назвати складно, але, за оцінками, кількість жертв становить десятки тисяч", - додала вона.

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