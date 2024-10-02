Уряд затвердив Стратегію демографічного розвитку України до 2040 року

Кабінет Міністрів схвалив Стратегію демографічного розвитку України на період до 2040 року. За прогнозами, до 2051 року населення країни скоротиться до 25 мільйонів осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, документ опубліковано на сайті Кабміну.

У документі зазначено, що станом на липень 2024 року населення України оцінювали в 35,8 мільйона осіб, із яких 31,1 мільйона осіб жили на підконтрольних державі територіях.

На 1 січня 2022 року – до початку повномасштабного вторгнення РФ – проживало 42 мільйони осіб.

"З урахуванням наявних викликів і загроз, дія яких триватиме і після завершення бойових дій, чисельність населення України, за оцінкою Інституту демографії та проблем якості життя Національної академії наук, може скоротитися до 28,9 мільйона людей до 2041 року і до 25,2 мільйона людей до 2051 року", - йдеться у Стратегії.

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Автори стратегії вказують на швидке скорочення чисельності населення внаслідок депопуляції (перевищення кількості померлих над кількістю новонароджених) та масштабної трудової міграції, що часто переходить у постійну, тимчасової окупації частини території України, нових викликів і загроз, зумовлених збройною агресією.

"Україна потребує системного стратегічного рішення, яке дасть змогу мінімізувати демографічні ризики та пом’якшити загрози, забезпечити збалансоване довгострокове відтворення населення, необхідний обсяг людського капіталу і чисельність робочої сили для умов воєнного стану та повоєнного відновлення економіки й формування демографічної стійкості", - наголошується у документі.

У Стратегії вказується на необхідності "формування середовища, сприятливого для народження та виховання дітей, із забезпеченням економічної самодостатності сімей".

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