Уряд затвердив Стратегію демографічного розвитку України до 2040 року
Кабінет Міністрів схвалив Стратегію демографічного розвитку України на період до 2040 року. За прогнозами, до 2051 року населення країни скоротиться до 25 мільйонів осіб.
Як інформує Цензор.НЕТ, документ опубліковано на сайті Кабміну.
У документі зазначено, що станом на липень 2024 року населення України оцінювали в 35,8 мільйона осіб, із яких 31,1 мільйона осіб жили на підконтрольних державі територіях.
На 1 січня 2022 року – до початку повномасштабного вторгнення РФ – проживало 42 мільйони осіб.
"З урахуванням наявних викликів і загроз, дія яких триватиме і після завершення бойових дій, чисельність населення України, за оцінкою Інституту демографії та проблем якості життя Національної академії наук, може скоротитися до 28,9 мільйона людей до 2041 року і до 25,2 мільйона людей до 2051 року", - йдеться у Стратегії.
Автори стратегії вказують на швидке скорочення чисельності населення внаслідок депопуляції (перевищення кількості померлих над кількістю новонароджених) та масштабної трудової міграції, що часто переходить у постійну, тимчасової окупації частини території України, нових викликів і загроз, зумовлених збройною агресією.
"Україна потребує системного стратегічного рішення, яке дасть змогу мінімізувати демографічні ризики та пом’якшити загрози, забезпечити збалансоване довгострокове відтворення населення, необхідний обсяг людського капіталу і чисельність робочої сили для умов воєнного стану та повоєнного відновлення економіки й формування демографічної стійкості", - наголошується у документі.
У Стратегії вказується на необхідності "формування середовища, сприятливого для народження та виховання дітей, із забезпеченням економічної самодостатності сімей".
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для кого по вашому якщо містяни не родять?
Купують під оренду.
Орендують - ті самі селяни, які вимушені тікати від сільського занепаду до міських грошових потоків. А на зйомній квартирі, без стабільної роботи - які діти? До зарплатні дожив, оренду сплатив - і спасибі, якщо на поїсти та побухати вистачає.
головне це реальні зміни в економіці а не ця зелена маячня. біда в тому що для росту населення треба по 3 дитини в сім*ї тому на приріст ми навряд чи підемо
треба вчитися вчасно витягнути якщо нема грошей на запобіжну гумку.
і до речі - ці "лідери" скоро будуть в більшості на планеті, біла людина буде в якості експонатів у етнографічному музеї
а ще якось так виходить що у моїх діда\баби по 3-4 брата\сестри, у мами/тата - 1-2 брата/сестри, а я один
а економіка навіть така як сьогодні - в рази краща за початок 1900х років.
може причина в гедонізмі та егоїзмі
а може в тому що ******* жінка більше не хоче бути кіндрен-кюхен-кірхє
В маленьких поселеннях спокус менше, люди простіше.
От і треба зробити так, щоб простим людям втеча у велике місто не була єдиним засобом порятунку. Щоб могли повноцінно жити там, де живуть.
Повірте, простим людям багато і не треба. Завжди є що поїсти, де полікуватись, трохи розважитись, і стабільно заробляти достатньо грошей на це все. За таких умов багато хто і не захоче їхати кудись подалі.
Відсортуйте по Change.
Лідери приросту населення точно мають надпотужні економіки.
Плюс тернет в руки.
А може, замість придушити податками - навпаки, дати якісь бонуси...
З таким поглядом на життя Україні піпець.
Ідіть геть падли зелені!
Де зараз усі минулі керманичі України, олігархи, їх сім'ї? Найвище досягнення для людини в цій країні це втекти звідси, і для патріотів, і для не патріотів.
Тільки, щоб у бусіку стояли ліжка)))
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2
3....... І тд
Станислав Ежи Лец, польский писатель-сатирик.
Зелені малороси виконують Оман, і вправно знищують населення, ще й попутно крадучи все що дають і вдаючи з себе рятівників нації.
Ми можемо стати одним з найбільших експортерів зброї, тому що вже виробляємо ті ж Богдани, ударні дрони всіх видів, в тому числі з дальністю понад 1000 км, Магури, детектори дронів, це я про Цукорок, реби. І враховуючи як класно вся ця зброя показала себе в реальних боях, вона буде розлітатись як гарячи пиріжки, особливо в країнах Африки та Азії. Потенційні точки напруги типу Тайваня, Жовтого моря, безкінечні конфлікти на Близькому Сході, відкривають для нас велике вікно можливостей. Більше того, продаж зброї одній зі сторін конфлікту може навіть змінювати геополітику в окремих регіонах.
Є значна кількість землі по привабливим цінам, це факт. Є масштабні руйнування на відновлення яких треба тьма будівельників, інженерів. За умови фінансування з боку союзників зарплати в цій галузі можуть стати дуже привабливими. Питання лише чи залишиться це папірцем, чи цьому дадуть реальний старт.