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Правительство утвердило Стратегию демографического развития Украины до 2040 года

Кабмін затвердив демографічну стратегію України до 2040 року

Кабинет Министров одобрил Стратегию демографического развития Украины на период до 2040 года. По прогнозам, к 2051 году население страны сократится до 25 миллионов человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, документ опубликован на сайте Кабмина.

В документе указано, что по состоянию на июль 2024 года население Украины оценивалось в 35,8 миллиона человек, из которых 31,1 миллиона человек жили на подконтрольных государству территориях.

На 1 января 2022 года - до начала полномасштабного вторжения РФ - проживало 42 миллиона человек.

"С учетом имеющихся вызовов и угроз, действие которых будет продолжаться и после завершения боевых действий, численность населения Украины, по оценке Института демографии и проблем качества жизни Национальной академии наук, может сократиться до 28,9 миллиона человек к 2041 году и до 25,2 миллиона человек к 2051 году", - говорится в Стратегии.

Читайте также: Прогнозируем после окончания войны встречные потоки: часть людей будет возвращаться в Украину, а часть мужчин наоборот выедет за границу к своим семьям, - демограф Гладун

Авторы стратегии указывают на быстрое сокращение численности населения вследствие депопуляции (превышение количества умерших над количеством новорожденных) и масштабной трудовой миграции, которая часто переходит в постоянную, временной оккупации части территории Украины, новых вызовов и угроз, обусловленных вооруженной агрессией.

"Украина нуждается в системном стратегическом решении, которое позволит минимизировать демографические риски и смягчить угрозы, обеспечить сбалансированное долгосрочное воспроизводство населения, необходимый объем человеческого капитала и численность рабочей силы для условий военного положения и послевоенного восстановления экономики и формирования демографической устойчивости", - отмечается в документе.

В Стратегии указывается на необходимость "формирования среды, благоприятной для рождения и воспитания детей, с обеспечением экономической самодостаточности семей".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Беженцы будут возвращаться, но медленно, - прогноз МВФ относительно численности населения Украины

Автор: 

демография (296) Кабмин (14031) население (155)


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Топ комментарии
+27
Імітаця бурхливої діяльності. Хоч що, тільки не праця на оборону.
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02.10.2024 12:40
+26
Сприятливе середовище для людей праці створено в країнах ЄС. В Україні ж після відкриття кордонів залишаться силовики, інваліди, держслужбовці та пенси. Суцільна райдужна перспектива.
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02.10.2024 12:52
+16
Идиоты ***,какой же это розвиток,если население будет сокращаться,поставьте рулить экономикой еще одного агента сивковича и страна через три года превратится в безлюдную пустыню.
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02.10.2024 12:44
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міста розбудовуються як на дріжджах. де тільки вільний клапоть там будують багатоповерхівку. совкові заводи зносять щоб ще хоч клаптик забудувати!
для кого по вашому якщо містяни не родять?
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02.10.2024 18:57 Ответить
Так багато квартир в новобудовах стоять порожні.
Купують під оренду.
Орендують - ті самі селяни, які вимушені тікати від сільського занепаду до міських грошових потоків. А на зйомній квартирі, без стабільної роботи - які діти? До зарплатні дожив, оренду сплатив - і спасибі, якщо на поїсти та побухати вистачає.
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02.10.2024 19:04 Ответить
молоді одружуються і нарджують і живуть у зйомній квартирі. батьки помагають платити. до 40 зазвичай появляються гроші купити власне житло. так і живуть.
головне це реальні зміни в економіці а не ця зелена маячня. біда в тому що для росту населення треба по 3 дитини в сім*ї тому на приріст ми навряд чи підемо
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02.10.2024 19:41 Ответить
У Європи та Японії нормальні економіки, але населення Японії та більшої частини країн Європи знижується. В чому причина?
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03.10.2024 08:31 Ответить
в потреьлятстві та егоїзмі. а туди дивитись не буду, я здогадуюсь що там.
треба вчитися вчасно витягнути якщо нема грошей на запобіжну гумку.

і до речі - ці "лідери" скоро будуть в більшості на планеті, біла людина буде в якості експонатів у етнографічному музеї
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03.10.2024 16:14 Ответить
Ну так значить, економіка не однозначно позитивно впливає саме на народжуваність.
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03.10.2024 16:48 Ответить
виходить що так.
а ще якось так виходить що у моїх діда\баби по 3-4 брата\сестри, у мами/тата - 1-2 брата/сестри, а я один
а економіка навіть така як сьогодні - в рази краща за початок 1900х років.
може причина в гедонізмі та егоїзмі
а може в тому що ******* жінка більше не хоче бути кіндрен-кюхен-кірхє
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03.10.2024 22:26 Ответить
Звичайно, не хоче. Тому що життя пропонує багато більш приємних речей, ніж перелічені.
В маленьких поселеннях спокус менше, люди простіше.
От і треба зробити так, щоб простим людям втеча у велике місто не була єдиним засобом порятунку. Щоб могли повноцінно жити там, де живуть.
Повірте, простим людям багато і не треба. Завжди є що поїсти, де полікуватись, трохи розважитись, і стабільно заробляти достатньо грошей на це все. За таких умов багато хто і не захоче їхати кудись подалі.
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04.10.2024 08:38 Ответить
А ще подивіться, будь ласка, https://worldpopulationreview.com/countries сюди .
Відсортуйте по Change.
Лідери приросту населення точно мають надпотужні економіки.
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03.10.2024 08:34 Ответить
Порно декриминализуют ? дитячі секциії і гуртки зроблять безкоштовними ?
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02.10.2024 14:05 Ответить
Порно при чому ?? Достатньо нормальної шкільної освіти в галузі статевих відносин.

Плюс тернет в руки.
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02.10.2024 14:11 Ответить
За прогнозами, і планами (роду Юди) до 2051 року населення України скоротиться до 25 мільйонів осіб.(не виключено і до 18 млн).Геноцид українців продовжується .
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02.10.2024 14:13 Ответить
Відразу після закінчення війни потрібно вводити податок на чоловіків і жінок на бездітність з 21 року. Немає 2 дітей до 25 років - податок подвоїти, немає троє дітей до 30 років - податок потроїти. Одночасно вводити податок на розкіш і надприбутки - в спеціальний фонд для фінансової підтримки сімей з дітьми. ВСЕ ДУЖЕ ПРОСТО.
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02.10.2024 14:16 Ответить
Боюсь що після "нових" податків населення України ще зменшиться!
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02.10.2024 14:21 Ответить
Треба ввести податок за зменшення населення. Розподілять податки за 42 мільйони між тими хто ще тут.
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02.10.2024 14:58 Ответить
Налог за налог на налоги? Штраф на штраф в квадрате и потом вдогонку штраф в кубе?😀👍
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02.10.2024 17:15 Ответить
Ооооо гетьманцев привіт - вже придумав нову стратегію як обібрати українців !??!?
А може, замість придушити податками - навпаки, дати якісь бонуси...
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02.10.2024 14:54 Ответить
Не буває держав без податків. Податки мають стимулювати також і народжуваність.
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02.10.2024 23:39 Ответить
Нуда-нуда - побільше-посильніше, щоб були "європейські"!!!! - *****, що зарплати африканські, давай ще! Рабам мало!
З таким поглядом на життя Україні піпець.
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03.10.2024 08:36 Ответить
Вероятнее всего все просто разбегутся от таких чудовых покращень
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02.10.2024 17:16 Ответить
з того, що опубліковано, стратегія - на скорочення населення?
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02.10.2024 14:21 Ответить
Просто - геноцид.
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02.10.2024 14:56 Ответить
І скільки тисяч, сорі, сотен, нас має залишитись?
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02.10.2024 14:35 Ответить
Демографи ви хрєнові , ви своїми дебільними постановами змушуєте хлопців покидати Україну.
Ідіть геть падли зелені!
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02.10.2024 14:37 Ответить
Ахахах, влада все зрозуміє буквально, буде ще крєпчє і*псти народ, щоб від того народжувались люди!
Де зараз усі минулі керманичі України, олігархи, їх сім'ї? Найвище досягнення для людини в цій країні це втекти звідси, і для патріотів, і для не патріотів.
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02.10.2024 14:40 Ответить
Молодь до 18 втече, ті хто лишився та жебракує теж народжувати нікого не будуть, багаті і так втікають, бо можуть. Війна лише стала каталізатором того, що і так було в усіх на думці 30 років. Жити тут можуть лише депутати, чиновники, агробарони, олігархи - грабувати рабів, і теж на старість виїжджають. Побачимо де свою старість доживатиме Зеленський і його сім'я, напевне по сусідству з Кучмою, та й Порошенками.
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02.10.2024 14:48 Ответить
Кучма тримається подалі, бо має гріхи. Порошенко наразі під Києвом проживає.
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02.10.2024 15:43 Ответить
пропоную бездітних баб зразу гвалтувати, тому патруль має складатись з мєнта, ТЦК, податківця і заплідника
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02.10.2024 15:06 Ответить
Можна піти далі по шляху божевілля! Вже вводіть "Запліднюючий патруль!"
Тільки, щоб у бусіку стояли ліжка)))
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02.10.2024 15:48 Ответить
Оптимісти
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02.10.2024 15:17 Ответить
Кабмін затвердив "стратегію" , яка судячи з написаного є побажаннями. Для стратегії повинні бути:
1.
2
3....... І тд
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02.10.2024 15:20 Ответить
Введите налог на бездетность по типу совкового и стимул и добавка к бюджету.
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02.10.2024 15:27 Ответить
У нас и так налогов как г0вна за баней. Тут бы наоборот поменьше народ трахать, иначе у людей шифер совсем обвалится, начнут в окно выходить или границы прорывать, прочь из Ада.
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02.10.2024 17:24 Ответить
Сейчас на тысячу человек шесть новорождённых, а когда Зельц кинет на фронт весь молодняк, а он кинет это вопрос времени, рождаемость вообще прекратится.
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02.10.2024 15:35 Ответить
Це просто - "Від'ємне зростання!". Потрібно розуміти всю глибину наших глибин!)
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02.10.2024 15:46 Ответить
Когда я думал, что достиг дна, снизу постучали. (с)
Станислав Ежи Лец, польский писатель-сатирик.
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02.10.2024 15:52 Ответить
Філософія нас вчить - Не важливо де ти стоїш, важливо куди ти йдеш)))
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02.10.2024 15:58 Ответить
філософія нічому не вчить, вона для тих, хто не хотів вчити фізику та хімію, чи не міг.
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02.10.2024 16:06 Ответить
як таке можна писати, , "Україна потребує системного стратегічного рішення"?, шо ви там курите, де слово "потужна"?
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02.10.2024 16:04 Ответить
😂🤣зебіли, з опи, такі мрійники.
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02.10.2024 16:08 Ответить
дайте вгадаю- мільярд дітей по праграмі зеленського ?
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02.10.2024 16:33 Ответить
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02.10.2024 17:22 Ответить
Мій чоловік заборонив нашому сину повертатися в Україну навіть якщо ми помремо, щоб поховати. 73% хочу подякувати Вам і вашому президенту, що залишили дитину без Батьківщини. Знаю, що ми не одні були вимушені піти на такий крок. Про що зеленський і його камарілья верзе! Куди дітям повертатись?
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02.10.2024 16:54 Ответить
так це по твоєму **** зельц залишив твого ****** без БАТЬКІВЩИНИ ??? а може ***** в.в. ???
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02.10.2024 17:43 Ответить
Коли зеля закрив ракетні програми, поганого для 70 % йолопам Пороха, провалив фінансування оборнпрому України, розмінувало Чонгар, та все шукав мир о очах путлера, то сами цим, це чмо підготувало гарне підґрунтя для широкомасштабного вторгнення. Тому саме твій зельц, а точніше бовдури з 70 % і винні. Те що путлер в 2019 році робив ставку саме на зечмо це факт, а ви , зелені бовдури. своїм голосуванням по "прєколу" а не по розуму, зіграли путлеру на руку. То куди розумній дитині повертатися, в країну зені, єрмака, татарова, гетьманцева, та бовдурів які досі підтримують цих ненажерливих пройдисвітів ?
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02.10.2024 18:34 Ответить
так багато поносу . ти що твориш . марчук я нікуди не тікав і діти і внуки моі тут і за зеленого пісюніаніста я не голосував --- так хто повинен захищати твою рідню . крім твого сина тут залишаються дяді тьоті . свати . брати . дідусі і бабусі . сестри і куми хто повинен захищати твою рідню --- так іди ти ***** разом з твоєю дитиною . нехай воюють чужі діти ??????
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02.10.2024 19:59 Ответить
Все правильно зробили ви, не слухайте дегенератів в коментарях. Життя нас вчить що крім вас самих ніхто про вас і вашего сина не подумає. Всі будуть раді, що ваш син візьме мушкета і гнида вакула і підорас марчук, якісь два войовничих дивані які чомусь самі воювати не пішли, мабуть пандусу для коляски не вистачає або сердечко йокає, тільки чогось це не заважає їх слати у війну інших. Зато, якщо не дай Бог, ваш син би загинув десь в посадках, то на вас з чоловіком всім би було б плювати і в очі вам би "співчували" а позад очі хрестились і думали:"Дякую, Боже, що не мій а її". Тому ці всі інсинуації це для скота корм, ви все правильно зробили і дасть доля ще побачитесь з своїм молодшим, скоріше в європі, звісно
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02.10.2024 22:09 Ответить
А хрінпіду зі своєю скумбрією приєднається до стратегії?
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02.10.2024 16:56 Ответить
Хто не слідкує, той може і не помічає що все 1:1 як на кацапії робиться.. Доречі, електронне голосування вони вже ввели! Чекаємо на дзеркальну відповідь...
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02.10.2024 17:21 Ответить
Стратегія розвитку- це сократить населення України?
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02.10.2024 17:25 Ответить
Мне кажется, что в цифре 25 пропущена запятая по середине. Там будет 2,5 (два с половиной миллиона) людей к 2050 году. Примерно как сейчас население Молдовы с Приднестровьем вместе.
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02.10.2024 17:27 Ответить
А як в стратегіі враховується збільшення "батальона Монако"?
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02.10.2024 18:26 Ответить
Необхідно всього-навсього дозволити багатожонство! Це само по собі вирішить всі проблеми! Дивіться на арабські країни-голі,босі а людей море. Ще вдераються до Європи.
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02.10.2024 18:46 Ответить
Врятувати Україну може тільки Іслам. В youtube є відео про двох полонених родом з Донецької області, яких взяли у полон в Афгані. Вони прийняли Іслам. Там у них по четверо дітей. А тут спилися б.
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02.10.2024 18:58 Ответить
Може й так.
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02.10.2024 22:51 Ответить
Патріархи христіянської віри також мали багато жон. То були часи в яких така демографія була навіть не така критична,як зараз. Гареми теж винахід не ісламістів!
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02.10.2024 19:25 Ответить
офіс простих рішень все порішає
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02.10.2024 20:35 Ответить
Чергове міністерство яке під час війни буде тягти гроші на проект мильних бульбашок
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02.10.2024 22:15 Ответить
Так в чому ж стратегія полягає. З самим головним не ознайомили.
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02.10.2024 22:46 Ответить
Как эти уроды считали? До войны монобанк сделал подсчет (как-то косвенно по активным картам в стране) что население 32 млн
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02.10.2024 22:51 Ответить
чим більше чиновників тим гірша демографія
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02.10.2024 23:22 Ответить
Зробили з України по населенню умовну Грузію.
Зелені малороси виконують Оман, і вправно знищують населення, ще й попутно крадучи все що дають і вдаючи з себе рятівників нації.
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03.10.2024 00:52 Ответить
Не полінувався прочитати всі 29 сторінок, уважно. Писалось не на відчепись, загалом як не дивно план гарний та реалістичний. Дійсно не дивлячись на весь той капець що відбувається, у нас потенційно є переваги.

Ми можемо стати одним з найбільших експортерів зброї, тому що вже виробляємо ті ж Богдани, ударні дрони всіх видів, в тому числі з дальністю понад 1000 км, Магури, детектори дронів, це я про Цукорок, реби. І враховуючи як класно вся ця зброя показала себе в реальних боях, вона буде розлітатись як гарячи пиріжки, особливо в країнах Африки та Азії. Потенційні точки напруги типу Тайваня, Жовтого моря, безкінечні конфлікти на Близькому Сході, відкривають для нас велике вікно можливостей. Більше того, продаж зброї одній зі сторін конфлікту може навіть змінювати геополітику в окремих регіонах.

Є значна кількість землі по привабливим цінам, це факт. Є масштабні руйнування на відновлення яких треба тьма будівельників, інженерів. За умови фінансування з боку союзників зарплати в цій галузі можуть стати дуже привабливими. Питання лише чи залишиться це папірцем, чи цьому дадуть реальний старт.
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03.10.2024 05:33 Ответить
Яка б не була стратегія ця гнила мерзотна влада її успішно поховає
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03.10.2024 09:51 Ответить
Згоден, але це не під них розраховано, а на 20 років. Сподіваюсь у цих часу ще максимум рік.
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03.10.2024 10:05 Ответить
Країни в холодних регіонах, як правило, мають низьку щільність населення.
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03.10.2024 15:04 Ответить
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