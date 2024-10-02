Правительство утвердило Стратегию демографического развития Украины до 2040 года
Кабинет Министров одобрил Стратегию демографического развития Украины на период до 2040 года. По прогнозам, к 2051 году население страны сократится до 25 миллионов человек.
Как информирует Цензор.НЕТ, документ опубликован на сайте Кабмина.
В документе указано, что по состоянию на июль 2024 года население Украины оценивалось в 35,8 миллиона человек, из которых 31,1 миллиона человек жили на подконтрольных государству территориях.
На 1 января 2022 года - до начала полномасштабного вторжения РФ - проживало 42 миллиона человек.
"С учетом имеющихся вызовов и угроз, действие которых будет продолжаться и после завершения боевых действий, численность населения Украины, по оценке Института демографии и проблем качества жизни Национальной академии наук, может сократиться до 28,9 миллиона человек к 2041 году и до 25,2 миллиона человек к 2051 году", - говорится в Стратегии.
Авторы стратегии указывают на быстрое сокращение численности населения вследствие депопуляции (превышение количества умерших над количеством новорожденных) и масштабной трудовой миграции, которая часто переходит в постоянную, временной оккупации части территории Украины, новых вызовов и угроз, обусловленных вооруженной агрессией.
"Украина нуждается в системном стратегическом решении, которое позволит минимизировать демографические риски и смягчить угрозы, обеспечить сбалансированное долгосрочное воспроизводство населения, необходимый объем человеческого капитала и численность рабочей силы для условий военного положения и послевоенного восстановления экономики и формирования демографической устойчивости", - отмечается в документе.
В Стратегии указывается на необходимость "формирования среды, благоприятной для рождения и воспитания детей, с обеспечением экономической самодостаточности семей".
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для кого по вашому якщо містяни не родять?
Купують під оренду.
Орендують - ті самі селяни, які вимушені тікати від сільського занепаду до міських грошових потоків. А на зйомній квартирі, без стабільної роботи - які діти? До зарплатні дожив, оренду сплатив - і спасибі, якщо на поїсти та побухати вистачає.
головне це реальні зміни в економіці а не ця зелена маячня. біда в тому що для росту населення треба по 3 дитини в сім*ї тому на приріст ми навряд чи підемо
треба вчитися вчасно витягнути якщо нема грошей на запобіжну гумку.
і до речі - ці "лідери" скоро будуть в більшості на планеті, біла людина буде в якості експонатів у етнографічному музеї
а ще якось так виходить що у моїх діда\баби по 3-4 брата\сестри, у мами/тата - 1-2 брата/сестри, а я один
а економіка навіть така як сьогодні - в рази краща за початок 1900х років.
може причина в гедонізмі та егоїзмі
а може в тому що ******* жінка більше не хоче бути кіндрен-кюхен-кірхє
В маленьких поселеннях спокус менше, люди простіше.
От і треба зробити так, щоб простим людям втеча у велике місто не була єдиним засобом порятунку. Щоб могли повноцінно жити там, де живуть.
Повірте, простим людям багато і не треба. Завжди є що поїсти, де полікуватись, трохи розважитись, і стабільно заробляти достатньо грошей на це все. За таких умов багато хто і не захоче їхати кудись подалі.
Відсортуйте по Change.
Лідери приросту населення точно мають надпотужні економіки.
Плюс тернет в руки.
А може, замість придушити податками - навпаки, дати якісь бонуси...
З таким поглядом на життя Україні піпець.
Ідіть геть падли зелені!
Де зараз усі минулі керманичі України, олігархи, їх сім'ї? Найвище досягнення для людини в цій країні це втекти звідси, і для патріотів, і для не патріотів.
Тільки, щоб у бусіку стояли ліжка)))
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2
3....... І тд
Станислав Ежи Лец, польский писатель-сатирик.
Зелені малороси виконують Оман, і вправно знищують населення, ще й попутно крадучи все що дають і вдаючи з себе рятівників нації.
Ми можемо стати одним з найбільших експортерів зброї, тому що вже виробляємо ті ж Богдани, ударні дрони всіх видів, в тому числі з дальністю понад 1000 км, Магури, детектори дронів, це я про Цукорок, реби. І враховуючи як класно вся ця зброя показала себе в реальних боях, вона буде розлітатись як гарячи пиріжки, особливо в країнах Африки та Азії. Потенційні точки напруги типу Тайваня, Жовтого моря, безкінечні конфлікти на Близькому Сході, відкривають для нас велике вікно можливостей. Більше того, продаж зброї одній зі сторін конфлікту може навіть змінювати геополітику в окремих регіонах.
Є значна кількість землі по привабливим цінам, це факт. Є масштабні руйнування на відновлення яких треба тьма будівельників, інженерів. За умови фінансування з боку союзників зарплати в цій галузі можуть стати дуже привабливими. Питання лише чи залишиться це папірцем, чи цьому дадуть реальний старт.