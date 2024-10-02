Правительство утвердило Стратегию демографического развития Украины до 2040 года

Кабинет Министров одобрил Стратегию демографического развития Украины на период до 2040 года. По прогнозам, к 2051 году население страны сократится до 25 миллионов человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, документ опубликован на сайте Кабмина.

В документе указано, что по состоянию на июль 2024 года население Украины оценивалось в 35,8 миллиона человек, из которых 31,1 миллиона человек жили на подконтрольных государству территориях.

На 1 января 2022 года - до начала полномасштабного вторжения РФ - проживало 42 миллиона человек.

"С учетом имеющихся вызовов и угроз, действие которых будет продолжаться и после завершения боевых действий, численность населения Украины, по оценке Института демографии и проблем качества жизни Национальной академии наук, может сократиться до 28,9 миллиона человек к 2041 году и до 25,2 миллиона человек к 2051 году", - говорится в Стратегии.

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Авторы стратегии указывают на быстрое сокращение численности населения вследствие депопуляции (превышение количества умерших над количеством новорожденных) и масштабной трудовой миграции, которая часто переходит в постоянную, временной оккупации части территории Украины, новых вызовов и угроз, обусловленных вооруженной агрессией.

"Украина нуждается в системном стратегическом решении, которое позволит минимизировать демографические риски и смягчить угрозы, обеспечить сбалансированное долгосрочное воспроизводство населения, необходимый объем человеческого капитала и численность рабочей силы для условий военного положения и послевоенного восстановления экономики и формирования демографической устойчивости", - отмечается в документе.

В Стратегии указывается на необходимость "формирования среды, благоприятной для рождения и воспитания детей, с обеспечением экономической самодостаточности семей".

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