В Сумах 23 и 24 октября объявлен днем траура
23 и 24 октября в Сумах объявили день траура по погибшим от российской атаки по жилому сектору в ночь на 22 октября.
Об этом сообщили в городском совете, передает Цензор.НЕТ.
"23-24 октября Дни траура по погибшим сумчанам в ночь на 22 октября", - говорится в сообщении.
Напомним, в ночь на 22 октября российские захватчики нанесли авиаудар по частному жилому сектору Сум.
В результате ночной атаки три человека погибли, среди которых 14-летняя девочка.
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Ну і традиційно місцеві Zeпризначенці роблять морди цеглинами,піаряться на допомозі від міжнародних БФ/БО та оголошують дні жалоби.
P.S. окрім Шахідів та трубадурів,в першій половині дня було часто було доволі гучно."