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В Сумах 23 и 24 октября объявлен днем ​​траура

У Сумах 23 та 24 жовтня оголошено днем жалоби

23 и 24 октября в Сумах объявили день траура по погибшим от российской атаки по жилому сектору в ночь на 22 октября.

Об этом сообщили в городском совете, передает Цензор.НЕТ.

"23-24 октября Дни траура по погибшим сумчанам в ночь на 22 октября", - говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 22 октября российские захватчики нанесли авиаудар по частному жилому сектору Сум.

В результате ночной атаки три человека погибли, среди которых 14-летняя девочка.

Также смотрите: Зеленский об ударе РФ по Сумам: Российский террор может быть преодолен только благодаря единству с миром. ФОТОрепортаж

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обстрел (27874) Сумы (1181) траур (234)


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Суки кацапські. І **** щеленське, захистив Суми . "Через вроджений перфекціонізм хочу додати,що "Шахідна дискотека"у Сумах тривала більше доби. І саме цей Шахід пролетів фактично над всім містом і наді мною десь 6.05+- продзижчало падло.

Ну і традиційно місцеві Zeпризначенці роблять морди цеглинами,піаряться на допомозі від міжнародних БФ/БО та оголошують дні жалоби.

P.S. окрім Шахідів та трубадурів,в першій половині дня було часто було доволі гучно."
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22.10.2024 14:56 Ответить
 
 