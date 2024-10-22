В Сумах 23 и 24 октября объявлен днем ​​траура

23 и 24 октября в Сумах объявили день траура по погибшим от российской атаки по жилому сектору в ночь на 22 октября.

Об этом сообщили в городском совете, передает Цензор.НЕТ.

"23-24 октября Дни траура по погибшим сумчанам в ночь на 22 октября", - говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 22 октября российские захватчики нанесли авиаудар по частному жилому сектору Сум.

В результате ночной атаки три человека погибли, среди которых 14-летняя девочка.

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