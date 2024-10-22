У Сумах 23 та 24 жовтня оголошено днем жалоби
23 та 24 жовтня у Сумах оголосили день жалоби за загиблими від російської атаки по житловому сектору у ніч проти 22 жовтня.
Про це повідомили у міській раді, передає Цензор.НЕТ.
"23-24 жовтня Дні жалоби за загиблими сумчанами у ніч проти 22 жовтня", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у ніч проти 22 жовтня російській загарбники завдали авіаудару по приватному житловому сектору Сум.
Унаслідок нічної атаки три людини загинули, серед яких 14-річна дівчинка.
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Ну і традиційно місцеві Zeпризначенці роблять морди цеглинами,піаряться на допомозі від міжнародних БФ/БО та оголошують дні жалоби.
P.S. окрім Шахідів та трубадурів,в першій половині дня було часто було доволі гучно."