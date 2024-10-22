У Сумах 23 та 24 жовтня оголошено днем жалоби

23 та 24 жовтня у Сумах оголосили день жалоби за загиблими від російської атаки по житловому сектору у ніч проти 22 жовтня.

Про це повідомили у міській раді, передає Цензор.НЕТ.

"23-24 жовтня Дні жалоби за загиблими сумчанами у ніч проти 22 жовтня", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч проти 22 жовтня російській загарбники завдали авіаудару по приватному житловому сектору Сум.

Унаслідок нічної атаки три людини загинули, серед яких 14-річна дівчинка.

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