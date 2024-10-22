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У Сумах 23 та 24 жовтня оголошено днем жалоби

У Сумах 23 та 24 жовтня оголошено днем жалоби

23 та 24 жовтня у Сумах оголосили день жалоби за загиблими від російської атаки по житловому сектору у ніч проти 22 жовтня. 

Про це повідомили у міській раді, передає Цензор.НЕТ.

"23-24 жовтня Дні жалоби за загиблими сумчанами у ніч проти 22 жовтня", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, у ніч проти 22 жовтня російській загарбники завдали авіаудару по приватному житловому сектору Сум.

Унаслідок нічної атаки три людини загинули, серед яких 14-річна дівчинка.

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обстріл (29206) Суми (921) жалоба (170)


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Суки кацапські. І **** щеленське, захистив Суми . "Через вроджений перфекціонізм хочу додати,що "Шахідна дискотека"у Сумах тривала більше доби. І саме цей Шахід пролетів фактично над всім містом і наді мною десь 6.05+- продзижчало падло.

Ну і традиційно місцеві Zeпризначенці роблять морди цеглинами,піаряться на допомозі від міжнародних БФ/БО та оголошують дні жалоби.

P.S. окрім Шахідів та трубадурів,в першій половині дня було часто було доволі гучно."
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22.10.2024 14:56 Відповісти
 
 