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Зеленський про удар РФ по Сумах: Російський терор може бути подоланий тільки завдяки єдності зі світом. ФОТОрепортаж

Президент Володимир Зеленський відреагував на російський удар "Шахедів" на місто Суми вночі та зранку 22 жовтня. Унаслідок атаки загинули три людини. 

Про це він написав у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Всю цю ніч і ранок Суми та область – під російськими ударами. Десятки "шахедів". Пошкоджені звичайні житлові будинки. Наші воїни за добу вже знищили понад 20 "шахедів" тільки на Сумщині, загалом на цей час збито більш як 40 ударних дронів. Зараз іще триває збиття безпілотників", - зазначив глава держави. 

Цими ударами Росія забрала життя трьох людей у Сумах, і серед них – дитина.

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Зеленський зауважив, що всім постраждалим буде надана необхідна допомога. Усі рятувальні служби залучені.

Цей російський терор може бути подоланий тільки завдяки єдності зі світом. Системи ППО та РЕБ. Інвестиції у виробництво зброї в Україні. Далекобійні удари по російській військовій логістиці, воєнних аеродромах та базах розташування російських військ. Усе це може захистити від російського терору, якщо буде достатнім. Достатнім для того, щоб життя перемогло російську агресію", - наголосив він.

Також він опублікував фото наслідків російської атаки.

Читайте також: 25 "Шахедів" збито над Сумщиною. Зранку ворог ударив по багатоповерхівці і об’єктах критичної інфраструктури 

Удар шахедами по Сумах 22 жовтня
Удар шахедами по Сумах 22 жовтня
Удар шахедами по Сумах 22 жовтня
Удар шахедами по Сумах 22 жовтня
Удар шахедами по Сумах 22 жовтня
Удар шахедами по Сумах 22 жовтня
Удар шахедами по Сумах 22 жовтня
Удар шахедами по Сумах 22 жовтня

Автор: 

Зеленський Володимир (24368) обстріл (29206) Суми (921)


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Єдності повні труси...
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22.10.2024 12:22 Відповісти
Українці хотіли бачити тебе президентом. Вони тебе бачуть і чують. Тільки волати не слід про ''єдність зі світом''. Тридцять років єдналися з росією і тут тобі на, треба єднатися з африкою.
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22.10.2024 12:22 Відповісти
Ми чуємо тільки брехню і пустопорожні балачки. Воно-імпотент
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22.10.2024 14:23 Відповісти
А щось зє щось сказав про єдність українських політичних сил проти московитської агресії?
Чи "ето другоє"?
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22.10.2024 12:22 Відповісти
Зеля, может в отпуск? Вместе с папой-Ермаком. Отдохнёте, на рояле сыграете в два смычка.. А мы пригласим вместо вас Борю Джонсона. Шо он там, у себя, скучает?
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22.10.2024 12:51 Відповісти
Мудак.
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22.10.2024 13:03 Відповісти
Спробуй спочатку обʼєднатись з українцями, а не лише зі своїм оточенням обжершихся зрадників та довпойопів…
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22.10.2024 13:10 Відповісти
Одні і ті ж фрази про єдність та підтримку як від преза, так і від світу щодня вже впродовж майже 3 років, а стає дедалі тільки гірше... Так і хочеться запитати: те тіло в недоречній оливі з неголеною пом"ятою пикою: "Чому ти, падло тоді у 2022 не втік?"
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22.10.2024 13:29 Відповісти
 
 