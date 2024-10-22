Зеленський про удар РФ по Сумах: Російський терор може бути подоланий тільки завдяки єдності зі світом. ФОТОрепортаж

Президент Володимир Зеленський відреагував на російський удар "Шахедів" на місто Суми вночі та зранку 22 жовтня. Унаслідок атаки загинули три людини.

Про це він написав у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Всю цю ніч і ранок Суми та область – під російськими ударами. Десятки "шахедів". Пошкоджені звичайні житлові будинки. Наші воїни за добу вже знищили понад 20 "шахедів" тільки на Сумщині, загалом на цей час збито більш як 40 ударних дронів. Зараз іще триває збиття безпілотників", - зазначив глава держави.

Цими ударами Росія забрала життя трьох людей у Сумах, і серед них – дитина.

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Зеленський зауважив, що всім постраждалим буде надана необхідна допомога. Усі рятувальні служби залучені.

Цей російський терор може бути подоланий тільки завдяки єдності зі світом. Системи ППО та РЕБ. Інвестиції у виробництво зброї в Україні. Далекобійні удари по російській військовій логістиці, воєнних аеродромах та базах розташування російських військ. Усе це може захистити від російського терору, якщо буде достатнім. Достатнім для того, щоб життя перемогло російську агресію", - наголосив він.

Також він опублікував фото наслідків російської атаки.

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