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Зеленский об ударе РФ по Сумам: Российский террор может быть преодолен только благодаря единству с миром. ФОТОрепортаж

Президент Владимир Зеленский отреагировал на российский удар "Шахедов" на город Сумы ночью и утром 22 октября. В результате атаки погибли три человека.

Об этом он написал в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Всю эту ночь и утро Сумы и область - под российскими ударами. Десятки "шахедов". Повреждены обычные жилые дома. Наши воины за сутки уже уничтожили более 20 "шахедов" только на Сумщине, всего в настоящее время сбито более 40 ударных дронов. Сейчас еще продолжается сбивание беспилотников", - отметил глава государства.

Этими ударами Россия унесла жизни трех человек в Сумах, и среди них - ребенок.

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Зеленский отметил, что всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь. Все спасательные службы привлечены.

Этот российский террор может быть преодолен только благодаря единству с миром. Системы ПВО и РЭБ, инвестиции в производство оружия в Украине. Дальнобойные удары по российской военной логистике, военным аэродромам и базам расположения российских войск. Все это может защитить от российского террора, если будет достаточным. Достаточным для того, чтобы жизнь победила российскую агрессию", - подчеркнул он.

Также он опубликовал фото последствий российской атаки.

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Удар шахедами по Сумах 22 жовтня
Удар шахедами по Сумах 22 жовтня
Удар шахедами по Сумах 22 жовтня
Удар шахедами по Сумах 22 жовтня
Удар шахедами по Сумах 22 жовтня
Удар шахедами по Сумах 22 жовтня
Удар шахедами по Сумах 22 жовтня
Удар шахедами по Сумах 22 жовтня

Автор: 

Зеленский Владимир (20873) обстрел (27874) Сумы (1181)


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Єдності повні труси...
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22.10.2024 12:22 Ответить
Українці хотіли бачити тебе президентом. Вони тебе бачуть і чують. Тільки волати не слід про ''єдність зі світом''. Тридцять років єдналися з росією і тут тобі на, треба єднатися з африкою.
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22.10.2024 12:22 Ответить
Ми чуємо тільки брехню і пустопорожні балачки. Воно-імпотент
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22.10.2024 14:23 Ответить
А щось зє щось сказав про єдність українських політичних сил проти московитської агресії?
Чи "ето другоє"?
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22.10.2024 12:22 Ответить
Зеля, может в отпуск? Вместе с папой-Ермаком. Отдохнёте, на рояле сыграете в два смычка.. А мы пригласим вместо вас Борю Джонсона. Шо он там, у себя, скучает?
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22.10.2024 12:51 Ответить
Мудак.
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22.10.2024 13:03 Ответить
Спробуй спочатку обʼєднатись з українцями, а не лише зі своїм оточенням обжершихся зрадників та довпойопів…
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22.10.2024 13:10 Ответить
Одні і ті ж фрази про єдність та підтримку як від преза, так і від світу щодня вже впродовж майже 3 років, а стає дедалі тільки гірше... Так і хочеться запитати: те тіло в недоречній оливі з неголеною пом"ятою пикою: "Чому ти, падло тоді у 2022 не втік?"
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22.10.2024 13:29 Ответить
 
 