Зеленский об ударе РФ по Сумам: Российский террор может быть преодолен только благодаря единству с миром. ФОТОрепортаж

Президент Владимир Зеленский отреагировал на российский удар "Шахедов" на город Сумы ночью и утром 22 октября. В результате атаки погибли три человека.

Об этом он написал в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Всю эту ночь и утро Сумы и область - под российскими ударами. Десятки "шахедов". Повреждены обычные жилые дома. Наши воины за сутки уже уничтожили более 20 "шахедов" только на Сумщине, всего в настоящее время сбито более 40 ударных дронов. Сейчас еще продолжается сбивание беспилотников", - отметил глава государства.

Этими ударами Россия унесла жизни трех человек в Сумах, и среди них - ребенок.

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Зеленский отметил, что всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь. Все спасательные службы привлечены.

Этот российский террор может быть преодолен только благодаря единству с миром. Системы ПВО и РЭБ, инвестиции в производство оружия в Украине. Дальнобойные удары по российской военной логистике, военным аэродромам и базам расположения российских войск. Все это может защитить от российского террора, если будет достаточным. Достаточным для того, чтобы жизнь победила российскую агрессию", - подчеркнул он.

Также он опубликовал фото последствий российской атаки.

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