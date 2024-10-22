Россияне убирают с должностей на оккупированных территориях местных предателей, - Херсонский облсовет

На оккупированных территориях Украины россияне снимают с должностей местных предателей, которые в начале вторжения перешли на их сторону

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом рассказал первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский.

"С коллаборационистами-предателями, которые с начала вторжения перешли на сторону врага и работали в структуре оккупационной администрации, в так называемых министерствах, очень интересная ситуация. Продолжается процесс снятия их с должностей и в основном это связано с уголовными производствами, которые в отношении них возбуждают уже российские следственные органы. Итак, россияне убирают с должностей местных предателей. Отличный пример - оккупационное "министерство здравоохранения". Человек, который его возглавлял, сейчас под следствием: там очень большие суммы присвоения, убытки российскому бюджету", - отметил Соболевский.

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Он отметил, что примеров махинаций предателей много.

"Уверен, это закончится тем, что останутся единицы предателей, которые нужны россиянам, чтобы показывать, что хоть кто-то из местных якобы участвует в "руководстве" регионом", - добавил он.

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