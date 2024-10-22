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Россияне убирают с должностей на оккупированных территориях местных предателей, - Херсонский облсовет

Росіяни знімають з посад місцевих зрадників

На оккупированных территориях Украины россияне снимают с должностей местных предателей, которые в начале вторжения перешли на их сторону

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом рассказал первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский.

"С коллаборационистами-предателями, которые с начала вторжения перешли на сторону врага и работали в структуре оккупационной администрации, в так называемых министерствах, очень интересная ситуация. Продолжается процесс снятия их с должностей и в основном это связано с уголовными производствами, которые в отношении них возбуждают уже российские следственные органы. Итак, россияне убирают с должностей местных предателей. Отличный пример - оккупационное "министерство здравоохранения". Человек, который его возглавлял, сейчас под следствием: там очень большие суммы присвоения, убытки российскому бюджету", - отметил Соболевский.

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Он отметил, что примеров махинаций предателей много.

"Уверен, это закончится тем, что останутся единицы предателей, которые нужны россиянам, чтобы показывать, что хоть кто-то из местных якобы участвует в "руководстве" регионом", - добавил он.

Также смотрите: Задержан херсонец, который помогал рашистам пытать украинских патриотов во время оккупации города, - СБУ. ФОТО

Автор: 

коллаборационизм (883) Соболевский Юрий (46) Херсонская область (4893)


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Використані гондони не миють і не штопають, а викидають і забувають.
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22.10.2024 17:30 Ответить
Ну так. У нас же ж у МСЕКах, прокуратурі вакансії...
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22.10.2024 17:44 Ответить
«Рим предателям не платит»
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22.10.2024 17:52 Ответить
Такі цінні кадри потрібні молодій zeленій команді, без роботи не залишаться
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22.10.2024 18:07 Ответить
Зрадник це гівно, а не людина, воно нікому не потрібне.
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22.10.2024 18:14 Ответить
 
 