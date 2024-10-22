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Новини
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Росіяни прибирають із посад на окупованих територіях місцевих зрадників, - Херсонська облрада

Росіяни знімають з посад місцевих зрадників

На окупованих територіях України росіяни знімають з посад місцевих зрадників, які на початку вторгнення перейшли на їхній бік

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це розповів перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський.

"Із колаборантами-зрадниками, які з початку вторгнення перейшли на бік ворога і працювали в структурі окупаційної адміністрації, в так званих міністерствах, дуже цікава ситуація. Продовжується процес зняття їх із посад і переважно це пов’язано з кримінальними провадженнями, які стосовно них порушують уже російські слідчі органи. Отже, росіяни прибирають із посад місцевих зрадників. Чудовий приклад – окупаційне "міністерство охорони здоров’я". Людина, яка його очолювала, нині під слідством: там дуже великі суми привласнення, збитки російському бюджету", - зазначив Соболевський.

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Він зазначив, що прикладів махінацій зрадників багато.

"Упевнений, це закінчиться тим, що залишаться одиниці зрадників, які потрібні росіянам, щоб показувати, що хоч хтось із місцевих нібито бере участь у "керівництві" регіоном", - додав він.

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Автор: 

колабораціонізм (1171) Соболевський Юрій (85) Херсонська область (5884)


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Використані гондони не миють і не штопають, а викидають і забувають.
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22.10.2024 17:30 Відповісти
Ну так. У нас же ж у МСЕКах, прокуратурі вакансії...
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22.10.2024 17:44 Відповісти
«Рим предателям не платит»
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22.10.2024 17:52 Відповісти
Такі цінні кадри потрібні молодій zeленій команді, без роботи не залишаться
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22.10.2024 18:07 Відповісти
Зрадник це гівно, а не людина, воно нікому не потрібне.
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22.10.2024 18:14 Відповісти
 
 