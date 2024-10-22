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США анонсировали новые санкции против посредников, поставляющих РФ ресурсы для армии

США анонсували новий пакет санкцій проти країн які допомагають РФ

Соединенные Штаты Америки готовят новый пакет санкций против стран, которые помогают военной машине России.

Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен, передает Цензор.НЕТ.

Йеллен заявила, что США "обнародуют новые жесткие санкции, направленные против тех, кто способствует военной машине Кремля, включая посредников в третьих странах, которые поставляют России критически важные ресурсы для ее армии".

Министр добавила, что санкции будут объявлены на следующей неделе.

По информации Bloomberg, США также будут принимать дополнительные меры, направленные на российский энергетический сектор и банки.

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Треба хитрожопих казахів, китайців, таджиків там узбеків всяких кошмарити санкціями.
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22.10.2024 19:59 Ответить
 
 