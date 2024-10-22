США анонсували нові санкції проти посередників, які постачають РФ ресурси для армії

Сполучені Штати Америки готують новий пакет санкцій проти країн, які допомагають військовій машині Росії.

Про це заявила міністерка фінансів США Джанет Єллен, передає Цензор.НЕТ.

Єллен заявила, що США "оприлюднять нові жорсткі санкції, спрямовані проти тих, хто сприяє воєнній машині Кремля, включаючи посередників у третіх країнах, які постачають Росії критично важливі ресурси для її армії".

Міністерка додала, що санкції будуть оголошені наступного тижня.

За інформацією Bloomberg, США також вживатимуть додаткових заходів, спрямованих на російський енергетичний сектор і банки.

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