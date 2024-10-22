США анонсували нові санкції проти посередників, які постачають РФ ресурси для армії
Сполучені Штати Америки готують новий пакет санкцій проти країн, які допомагають військовій машині Росії.
Про це заявила міністерка фінансів США Джанет Єллен, передає Цензор.НЕТ.
Єллен заявила, що США "оприлюднять нові жорсткі санкції, спрямовані проти тих, хто сприяє воєнній машині Кремля, включаючи посередників у третіх країнах, які постачають Росії критично важливі ресурси для її армії".
Міністерка додала, що санкції будуть оголошені наступного тижня.
За інформацією Bloomberg, США також вживатимуть додаткових заходів, спрямованих на російський енергетичний сектор і банки.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Sharikoff
показати весь коментар22.10.2024 19:59 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль