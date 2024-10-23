Британия будет продолжать наращивать поддержку Украины, - министр обороны Гили

Великобритания стремится, чтобы "План победы" президента Зеленского был успешным, и будет работать для его успеха вместе с Украиной и союзниками.

Об этом заявил министр обороны Великобритании Джон Гили во время представления во вторник в Палате общин Соединенного Королевства обновленной информации о войне в Украине, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Украина остается решительно настроенной бороться на своей линии фронта на востоке и удерживать территорию в Курской области. Президент Зеленский также будет продолжать искать поддержку для своего Плана победы, и мы хотим, чтобы этот План был успешным. Мы готовы тесно сотрудничать с украинцами и союзниками для его успеха", - сказал министр.

Гили отметил, что сейчас мы переживаем "критический момент в конфликте" и важно "усилить и ускорить поддержку Украины".

Министр обороны Великобритании отметил, что "если президент Путин победит в Украине, он не остановится на Украине". "И если великие державы будут перекраивать международные границы силой, суверенитет и безопасность всех наций будет подорвана", - добавил он.

Гили указал на важность продолжения поддержки Украины Великобританией и союзниками и заверил, что "НАТО - единственное в поддержке Украины", а "Группа семи" - "объединена ради Украины".

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Глава оборонного ведомства напомнил, что Великобритания во вторник сообщила о предоставлении Украине дополнительных 2,26 млрд фунтов стерлингов финансовой помощи - на поддержку военных, бюджетных и восстановительных нужд Украины. По его словам, эти средства в форме кредита будут погашаться за счет доходов, полученных от обездвиженных российских суверенных активов.

"И я хочу внести ясность: сегодняшние новые деньги являются дополнительными к 3 млрд фунтов стерлингов в год военной поддержки, которые это правительство обязалось предоставлять Украине ежегодно до тех пор, пока это будет нужно", - сообщил Гили.

По его словам, в дополнение к соглашению об оборонно-промышленной поддержке на сумму 3,5 млрд фунтов стерлингов, которое было подписано между министерствами обороны Украины и Великобритании в июле, деньги будут использоваться Украиной для закупки военного оборудования и техники у британских компаний, что будет способствовать созданию новых британских рабочих мест и развитию британской промышленности. "И это - дополнительно к объявленной в первые четыре месяца деятельности правительства артиллерии, систем противовоздушной обороны, боеприпасов и ракет", - отметил министр.

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Гили подчеркнул, что Украина является "первоочередным приоритетом для него как министра обороны" и "первоочередным приоритетом для этого правительства". "Мы продолжим наращивать поддержку. Мы будем продолжать вести за собой. Мы будем с Украиной рядом столько, сколько потребуется", - заверил он.