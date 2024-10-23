Британія продовжуватиме нарощувати підтримку України, - міністр оборони Гілі

Велика Британія прагне, щоб "План перемоги" президента Зеленського був успішним, і буде працювати задля його успіху разом з Україною та союзниками.

Про це заявив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі під час представлення у вівторок у Палаті громад Сполученого Королівства оновленої інформації про війну в Україні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Україна залишається рішуче налаштованою боротися на своїй лінії фронту на сході та утримувати територію в Курській області. Президент Зеленський також продовжуватиме шукати підтримку для свого Плану перемоги, і ми хочемо, щоб цей План був успішним. Ми готові тісно співпрацювати з українцями та союзниками задля його успіху", - сказав міністр.

Гілі наголосив на тому, що наразі ми переживаємо "критичний момент у конфлікті" і важливо "посилити та прискорити підтримку України".

Міністр оборони Британії наголосив на тому, що "якщо президент Путін переможе в Україні, він не зупиниться на Україні". "І якщо великі держави перекроюватимуть міжнародні кордони силою, суверенітет і безпека всіх націй буде підірвана", - додав він.

Гілі вказав на важливості продовження підтримки України Великою Британією та союзниками та запевнив, що "НАТО – єдине в підтримці України", а "Група семи" – "об'єднана заради України".

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Очільник оборонного відомства нагадав, що Велика Британія у вівторок повідомила про надання Україні додаткових 2,26 млрд фунтів стерлінгів фінансової допомоги – на підтримку військових, бюджетних та відновлювальних потреб України. За його словами, ці кошти формі кредиту будуть погашатися за рахунок прибутків, отриманих від знерухомлених російських суверенних активів.

"І я хочу внести ясність: сьогоднішні нові гроші є додатковими до 3 млрд фунтів стерлінгів на рік військової підтримки, які цей уряд зобов'язався надавати Україні щороку доти, доки це буде потрібно", - повідомив Гілі.

За його словами, на додаток до угоди про оборонно-промислову підтримку на суму 3,5 млрд фунтів стерлінгів, яку було підписано між міністерствами оборони України та Британії у липні, гроші будуть використовуватися Україною для закупівлі військового обладнання та техніки у британських компаній, що сприятиме створенню нових британських робочих місць і розвитку британської промисловості. І це додатково до оголошеної в перші чотири місяці діяльності уряду артилерії, систем протиповітряної оборони, боєприпасів і ракет", - зазначив міністр.

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Гілі наголосив, що Україна є "першочерговим пріоритетом" для нього як міністра оборони" та "першочерговим пріоритетом для цього уряду". "Ми продовжимо нарощувати підтримку. Ми продовжуватимемо вести за собою. Ми будемо з Україною поруч стільки, скільки буде потрібно", - запевнив він.