На Юге новые "шахеды", курс северо-западный, - Воздушные силы
Враг продолжает запускать в сторону Украины "шахеды", по состоянию на утро 23 октября 2024 года новые ударные БПЛА фиксируются на Юге Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
"Новые ударные вражеские БПЛА на границе Херсонской и Николаевской областей, курс северо-западный", - говорится в сообщении.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в ночь на 23 октября 2024 года во время дроновой атаки врага на Киевщине были слышны взрывы, работали силы ПВО.
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