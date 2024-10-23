На Юге новые "шахеды", курс северо-западный, - Воздушные силы

Враг продолжает запускать в сторону Украины "шахеды", по состоянию на утро 23 октября 2024 года новые ударные БПЛА фиксируются на Юге Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

"Новые ударные вражеские БПЛА на границе Херсонской и Николаевской областей, курс северо-западный", - говорится в сообщении.

Читайте также: Россияне запускали по Украине "Шахеды", - Воздушные силы (обновлено)

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в ночь на 23 октября 2024 года во время дроновой атаки врага на Киевщине были слышны взрывы, работали силы ПВО.