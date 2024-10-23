На Півдні нові "Шахеди", курс північно-західний, - Повітряні сили
Ворог продовжує запускати у бік України "Шахеди", станом на ранок 23 жовтня 2024 року нові ударні БпЛА фіксуються на Півдні України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.
"Нові ударні ворожі БпЛА на межі Херсонської та Миколаївської областей, курс північно-західний", - йдеться у повідомленні.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що у ніч на 23 жовтня 2024 року під час дронової атаки ворога на Київщині було чути вибухи, працювали сили ППО.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль