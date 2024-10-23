На Півдні нові "Шахеди", курс північно-західний, - Повітряні сили

Ворог продовжує запускати у бік України "Шахеди", станом на ранок 23 жовтня 2024 року нові ударні БпЛА фіксуються на Півдні України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

"Нові ударні ворожі БпЛА на межі Херсонської та Миколаївської областей, курс північно-західний", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Знищено 42 із 60 "Шахедів", 10 - локаційно втрачені, ще кілька - полетіли в РФ та Білорусь, - Повітряні сили

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що у ніч на 23 жовтня 2024 року під час дронової атаки ворога на Київщині було чути вибухи, працювали сили ППО.