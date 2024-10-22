Знищено 42 із 60 "Шахедів", 10 - локаційно втрачені, ще кілька - полетіли в РФ та Білорусь, - Повітряні сили

У ніч на 22 жовтня 2024 року ворог завдав удару по Україні ударними БпЛА типу "Shahed" та дронами невстановленого типу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Скільки дронів запустив ворог?

Як зазначається, упродовж ночі в повітряному просторі України виявлено 60 ворожих БпЛА противника (райони пусків: Курськ, Єйськ, Приморсько-Ахтарськ –рф.)

Повітряний напад відбиває авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Скільки "Шахедів" вдалося знищити?

За даними Повітряних сил, підтверджено збиття 42 ворожих БпЛА в Сумській, Дніпропетровській, Черкаській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Херсонській та Харківській областях.

"Більшість ударних БпЛА збито на Сумщині. На жаль, внаслідок атаки, в регіоні є загиблі та постраждалі, висловлюємо співчуття рідним", - йдеться у повідомленні.

Крім того, як зазначається, 10 російських безпілотників локаційно втрачено. Один БпЛА полетів у Білорусь, ще три - назад у Росію. Один ворожий БпЛА - в повітряному просторі України.

"Бойова робота триває! Інформація оновлюється", - уточнили у Повітряних силах.

Як повідомлялося, ввечері 21 жовтня окупанти атакували Україну "Шахедами". Також Цензор.НЕТ інформував, що 25 "Шахедів" збито над Сумщиною. Зранку ворог ударив по багатоповерхівці і об’єктах критичної інфраструктури.