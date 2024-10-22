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Новини
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Знищено 42 із 60 "Шахедів", 10 - локаційно втрачені, ще кілька - полетіли в РФ та Білорусь, - Повітряні сили

мобільні групи ППО на Сумщині

У ніч на 22 жовтня 2024 року ворог завдав удару по Україні ударними БпЛА типу "Shahed" та дронами невстановленого типу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Скільки дронів запустив ворог?

Як зазначається, упродовж ночі в повітряному просторі України виявлено 60 ворожих БпЛА противника (райони пусків: Курськ, Єйськ, Приморсько-Ахтарськ –рф.)

Повітряний напад відбиває авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Скільки "Шахедів" вдалося знищити?

За даними Повітряних сил, підтверджено збиття 42 ворожих БпЛА в Сумській, Дніпропетровській, Черкаській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Херсонській та Харківській областях.

"Більшість ударних БпЛА збито на Сумщині. На жаль, внаслідок атаки, в регіоні є загиблі та постраждалі, висловлюємо співчуття рідним", - йдеться у повідомленні.

Крім того, як зазначається, 10 російських безпілотників локаційно втрачено. Один БпЛА полетів у Білорусь, ще три - назад у Росію. Один ворожий БпЛА - в повітряному просторі України.

"Бойова робота триває! Інформація оновлюється", - уточнили у Повітряних силах.

Як повідомлялося, ввечері 21 жовтня окупанти атакували Україну "Шахедами". Також Цензор.НЕТ інформував, що 25 "Шахедів" збито над Сумщиною. Зранку ворог ударив по багатоповерхівці і об’єктах критичної інфраструктури.

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знищення (7578) Повітряні сили (2765) Шахед (1169)


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Оті що повернулись - то були не шахеди, а бумеранги..
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22.10.2024 09:37 Відповісти
наверное серьёзные РЭБы появились, что аж 17% бумерангов
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22.10.2024 09:59 Відповісти
Щоб збити з курсу шахед треба вимкнути одночасно доступ до супутників GPS NAVSTAR, російської GLONASS, європейської Галілео і китайської Байду! Це вам не заглушити тільки один сигнал з супутників НАВСТАР для американських Хаймарсів. Окрема тема про "гиніальність" шефа Байдена - ОБами!
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22.10.2024 10:18 Відповісти
А я думаю, що ті хто повернувся були розвідниками - викликали на себе вогонь ПВО, фіксували радари, випромінювання РЄБ, частоти, записували на флешку і програмовано поверталися до своїх, де вже падалив заданому місці і вмикали маячок, щоб їх знайшли і забрали флешку.
Кацапи не дурні - не треба себе тішити націоналістичною мастурбацією. Або ж якщо вони тупі, то тоді хто ми, якщо більше 300 років були під їхнім чоботом?
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22.10.2024 10:14 Відповісти
 
 