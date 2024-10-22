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Уничтожены 42 из 60 "Шахедов", 10 - локационно потеряны, еще несколько - улетели в РФ и Беларусь, - Воздушные силы

мобільні групи ППО на Сумщині

В ночь на 22 октября 2024 года враг нанес удар по Украине ударными БпЛА типа "Shahed" и дронами неустановленного типа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Сколько дронов запустил враг?

Как отмечается, в течение ночи в воздушном пространстве Украины обнаружено 60 вражеских БпЛА противника (районы пусков: Курск, Ейск, Приморско-Ахтарск -рф.)

Воздушное нападение отражает авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

Сколько "Шахедов" удалось уничтожить?

По данным Воздушных сил, подтверждено сбитие 42 вражеских БпЛА в Сумской, Днепропетровской, Черкасской, Донецкой, Запорожской, Киевской, Херсонской и Харьковской областях.

"Большинство ударных БпЛА сбито на Сумщине. К сожалению, в результате атаки, в регионе есть погибшие и пострадавшие, выражаем соболезнования родным", - говорится в сообщении.

Кроме того, как отмечается, 10 российских беспилотников локально потеряно. Один БпЛА улетел в Беларусь, еще три - обратно в Россию. Один вражеский БПЛА - в воздушном пространстве Украины.

"Боевая работа продолжается! Информация обновляется", - уточнили в Воздушных силах.

Как сообщалось, вечером 21 октября оккупанты атаковали Украину "Шахедами". Также Цензор.НЕТ информировал, что 25 "Шахедов" сбиты над Сумщиной. Утром враг ударил по многоэтажке и объектам критической инфраструктуры.

Автор: 

уничтожение (7258) Воздушные силы (2423) Шахед (1163)


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Оті що повернулись - то були не шахеди, а бумеранги..
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22.10.2024 09:37 Ответить
наверное серьёзные РЭБы появились, что аж 17% бумерангов
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22.10.2024 09:59 Ответить
Щоб збити з курсу шахед треба вимкнути одночасно доступ до супутників GPS NAVSTAR, російської GLONASS, європейської Галілео і китайської Байду! Це вам не заглушити тільки один сигнал з супутників НАВСТАР для американських Хаймарсів. Окрема тема про "гиніальність" шефа Байдена - ОБами!
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22.10.2024 10:18 Ответить
А я думаю, що ті хто повернувся були розвідниками - викликали на себе вогонь ПВО, фіксували радари, випромінювання РЄБ, частоти, записували на флешку і програмовано поверталися до своїх, де вже падалив заданому місці і вмикали маячок, щоб їх знайшли і забрали флешку.
Кацапи не дурні - не треба себе тішити націоналістичною мастурбацією. Або ж якщо вони тупі, то тоді хто ми, якщо більше 300 років були під їхнім чоботом?
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22.10.2024 10:14 Ответить
 
 