Уничтожены 42 из 60 "Шахедов", 10 - локационно потеряны, еще несколько - улетели в РФ и Беларусь, - Воздушные силы

В ночь на 22 октября 2024 года враг нанес удар по Украине ударными БпЛА типа "Shahed" и дронами неустановленного типа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Сколько дронов запустил враг?

Как отмечается, в течение ночи в воздушном пространстве Украины обнаружено 60 вражеских БпЛА противника (районы пусков: Курск, Ейск, Приморско-Ахтарск -рф.)

Воздушное нападение отражает авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

Сколько "Шахедов" удалось уничтожить?

По данным Воздушных сил, подтверждено сбитие 42 вражеских БпЛА в Сумской, Днепропетровской, Черкасской, Донецкой, Запорожской, Киевской, Херсонской и Харьковской областях.

"Большинство ударных БпЛА сбито на Сумщине. К сожалению, в результате атаки, в регионе есть погибшие и пострадавшие, выражаем соболезнования родным", - говорится в сообщении.

Кроме того, как отмечается, 10 российских беспилотников локально потеряно. Один БпЛА улетел в Беларусь, еще три - обратно в Россию. Один вражеский БПЛА - в воздушном пространстве Украины.

"Боевая работа продолжается! Информация обновляется", - уточнили в Воздушных силах.

Как сообщалось, вечером 21 октября оккупанты атаковали Украину "Шахедами". Также Цензор.НЕТ информировал, что 25 "Шахедов" сбиты над Сумщиной. Утром враг ударил по многоэтажке и объектам критической инфраструктуры.