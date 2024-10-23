На Полтавщине введены аварийные отключения света
В среду, 23 октября, в Полтавской области энергетики ввели аварийные обесточивания.
Об этом сообщили в АО "Полтаваоблэнерго", передает Цензор.НЕТ.
"В области применен ГАО! Уважаемые потребители! По распоряжению НЭК "Укрэнерго", 23 октября в области применены ГАО в объеме 30 МВт", - говорится в сообщении.
Напомним, 19 октября 2024 года войска РФ снова атаковали Полтавщину с использованием ударных БПЛА.
Ранее из-за вражеской атаки по Шосткинской громаде Сумской области на территории региона вводили графики аварийных отключений.
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