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На Полтавщине введены аварийные отключения света

На Полтавщині запроваджено аварійні знеструмлення

В среду, 23 октября, в Полтавской области энергетики ввели аварийные обесточивания.

Об этом сообщили в АО "Полтаваоблэнерго", передает Цензор.НЕТ.

"В области применен ГАО! Уважаемые потребители! По распоряжению НЭК "Укрэнерго", 23 октября в области применены ГАО в объеме 30 МВт", - говорится в сообщении.

Напомним, 19 октября 2024 года войска РФ снова атаковали Полтавщину с использованием ударных БПЛА.

Ранее из-за вражеской атаки по Шосткинской громаде Сумской области на территории региона вводили графики аварийных отключений.

Также читайте: На Сумщине ввели аварийные отключения из-за вражеского удара по энергетическому объекту

Автор: 

энергетика (2568) отключение света (426) обесточивание (55) Полтавская область (1185)


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Топ комментарии
+3
а тебе це дуже тішить? ти хто, тьотя? русня? дирява?
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23.10.2024 09:14 Ответить
+2
А як щодо НЯВ? Нормальною мовою розмовляти не пробував?
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23.10.2024 09:04 Ответить
+2
ГАВ Графік Аварійних Відключень
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23.10.2024 09:07 Ответить
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А як щодо НЯВ? Нормальною мовою розмовляти не пробував?
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23.10.2024 09:04 Ответить
ГАВ Графік Аварійних Відключень
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23.10.2024 09:07 Ответить
Тобто, три слова йому сказати надто важко? Краще ГАВкнути? ))
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23.10.2024 09:33 Ответить
а "гав" воно прикольніше, так зєльоний любить.
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23.10.2024 11:06 Ответить
Та мабуть так
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23.10.2024 12:49 Ответить
Щось ГАВкнулось.
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23.10.2024 09:14 Ответить
Ще є СГАВ Спеціальні графіки аварійних відключень.
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23.10.2024 11:16 Ответить
а тебе це дуже тішить? ти хто, тьотя? русня? дирява?
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23.10.2024 09:14 Ответить
Руснява дирява тьотя.
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23.10.2024 09:22 Ответить
 
 