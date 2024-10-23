На Полтавщині запроваджено аварійні відключення світла
У середу, 23 жовтня, у Полтавській області енергетики запровадили аварійні знеструмлення.
Про це повідомили в АТ "Полтаваобленерго", передає Цензор.НЕТ.
"В області застосовано ГАВ! Шановні споживачі! За розпорядженням НЕК "Укренерго", 23 жовтня в області застосовано ГАВ в обсязі 30 МВт", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 19 жовтня 2024 року війська РФ знову атакували Полтавщину з використанням ударних БпЛА.
Раніше через ворожу атаку по Шосткинській громаді Сумської області на території регіону запроваджували графіки аварійних відключень.
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