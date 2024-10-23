УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
14517 відвідувачів онлайн
Новини
2 569 10

На Полтавщині запроваджено аварійні відключення світла

На Полтавщині запроваджено аварійні знеструмлення

У середу, 23 жовтня, у Полтавській області енергетики запровадили аварійні знеструмлення.

Про це повідомили в АТ "Полтаваобленерго", передає Цензор.НЕТ.

"В області застосовано ГАВ! Шановні споживачі! За розпорядженням НЕК "Укренерго", 23 жовтня в області застосовано ГАВ в обсязі 30 МВт", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, 19 жовтня 2024 року війська РФ знову атакували Полтавщину з використанням ударних БпЛА.

Раніше через ворожу атаку по Шосткинській громаді Сумської області на території регіону запроваджували графіки аварійних відключень.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Міненерго оприлюднило рейтинг побутових приладів за споживанням електроенергії

Автор: 

енергетика (2615) відключення світла (1097) знеструмлення (63) Полтавська область (1141)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+3
а тебе це дуже тішить? ти хто, тьотя? русня? дирява?
показати весь коментар
23.10.2024 09:14 Відповісти
+2
А як щодо НЯВ? Нормальною мовою розмовляти не пробував?
показати весь коментар
23.10.2024 09:04 Відповісти
+2
ГАВ Графік Аварійних Відключень
показати весь коментар
23.10.2024 09:07 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А як щодо НЯВ? Нормальною мовою розмовляти не пробував?
показати весь коментар
23.10.2024 09:04 Відповісти
ГАВ Графік Аварійних Відключень
показати весь коментар
23.10.2024 09:07 Відповісти
Тобто, три слова йому сказати надто важко? Краще ГАВкнути? ))
показати весь коментар
23.10.2024 09:33 Відповісти
а "гав" воно прикольніше, так зєльоний любить.
показати весь коментар
23.10.2024 11:06 Відповісти
Та мабуть так
показати весь коментар
23.10.2024 12:49 Відповісти
Щось ГАВкнулось.
показати весь коментар
23.10.2024 09:14 Відповісти
Ще є СГАВ Спеціальні графіки аварійних відключень.
показати весь коментар
23.10.2024 11:16 Відповісти
а тебе це дуже тішить? ти хто, тьотя? русня? дирява?
показати весь коментар
23.10.2024 09:14 Відповісти
Руснява дирява тьотя.
показати весь коментар
23.10.2024 09:22 Відповісти
 
 