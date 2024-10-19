Окупанти вдарили дронами по Полтавщині: пошкоджено будівлі

Сьогодні, 19 жовтня 2024 року війська РФ знову атакували Полтавщину з використанням ударних БпЛА.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Полтавської ОВА Філіп Пронін, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, у Лубенському районі пошкоджень зазнали дві приватні будівлі. На щастя, без постраждалих. Усі відповідні служби працюють.

Більше інформації щодо наслідків дронової атаки на Полтавщину на цю хвилину невідомо.

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Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ворог атакував Полтавщину балістикою, внаслідок удару було пошкоджено промисловий об’єкт.