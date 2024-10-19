Окупанти вдарили дронами по Полтавщині: пошкоджено будівлі
Сьогодні, 19 жовтня 2024 року війська РФ знову атакували Полтавщину з використанням ударних БпЛА.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Полтавської ОВА Філіп Пронін, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, у Лубенському районі пошкоджень зазнали дві приватні будівлі. На щастя, без постраждалих. Усі відповідні служби працюють.
Більше інформації щодо наслідків дронової атаки на Полтавщину на цю хвилину невідомо.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ворог атакував Полтавщину балістикою, внаслідок удару було пошкоджено промисловий об’єкт.
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